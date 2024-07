Paco Núñez dice que el PP de Feijóo no se opondrá al nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha: “Tengo la garantía del partido”

El PP de Alberto Núñez Feijóo apoyará la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en las Cortes Generales. “Tengo la garantía del PP nacional y del grupo en el Congreso de que la tramitación parlamentaria no tendrá problema”.

El presidente del PP castellanomanchego Paco Núñez ha asegurado hoy, dos días antes de que el texto para reformar la ‘carta magna’ de Castilla-La Mancha arranque su tramitación en el Parlamento autonómico, que cuenta con el visto bueno del partido para que el texto legislativo llegue a buen puerto.

Así lo ha comentado a los periodistas tras mantener un encuentro con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en el toledano Palacio de Fuensalida.

Eso sí, ha puesto algunas condiciones. La primera de ellas pasa por renovar el pacto regional del agua consensuado por una amplia representación política y social en Castilla-La Mancha hace ahora cuatro años.

“He trasladado al presidente que apoyaremos y trabajaremos con lealtad en la tramitación autonómica y nacional”, decía, pero eso tiene que llevar aparejado un desarrollo del nuevo Estatuto a través de lo que ha denominado “pactos de autonomía para garantizar que los derechos lleguen al ciudadano de a pie”.

En ese punto ha citado como ejemplo a tomar el pacto regional por el agua. “Surgió de una reunión como esta. Le propuse una Mesa del Agua para negociar un pacto que no ha sido implementado”, criticaba. Ahora, liga el apoyo a la renovación estatutaria a la “renovación de los principios” de aquel pacto por el agua, pero también a otros seis grandes acuerdos más.

El primero tiene que ver con el bienestar social y requerirá de pactos concretos en materia educativa, sanitaria y de servicios sociales. Después se ha referido a desarrollar el aspecto económico, en cuanto al sector agrario, la energía, las pymes y los autónomos.

Núñez también ha pedido acuerdos concretos en “la promoción de Castilla-La Mancha” a través del turismo, la cultura y el deporte, otro pacto más relacionado con el futuro para los jóvenes y finalmente desarrollar cuestiones sobre fiscalidad y financiación tanto local como autonómica.

“Espero que el Gobierno regional recoja el guante y que no suceda como con el pacto regional del agua y se quede en el papel”, advertía Paco Núñez.

Ha desvelado que tras la reunión con García-Page el PP se ha comprometido a presentar “los términos de estos pactos” para que el Gobierno regional pueda valorarlos.

Habrá reforma de la ley electoral si la decisión no es “unilateral”

A Paco Núñez le han preguntado su opinión sobre la reforma de la ley electoral. El nuevo Estatuto fijaría el tope de diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha en 59 escaños.

“Mi compromiso con los castellanomanchegos es que no habrá modificación si lo no es, al menos, con el consenso del PP y PSOE. Debe ser proporcional y justa. Si no hay acuerdo, se mantendría la misma ley electoral” y en este sentido ha sido contundente: “El acuerdo es que no se haga de forma unilateral”.

“Somos un partido de argumentos, de consenso y de diálogo, que cree en el acuerdo y la negociación”, ha añadido Núñez para incidir en que la negociación para reformar el Estatuto ha sido “leal y discreta”.

“Apoyaremos el documento inicial que será tomado en consideración por las Cortes de Castilla-la Mancha”, ha aseverado. Será el punto de partida para que después el texto pueda ser enmendado y mejorado tanto con las aportaciones de los grupos parlamentarios como “con la población civil”, ha dicho Núñez.

El presidente de los ‘populares’ dice que este nuevo Estatuto incluye “cuestiones muy importantes para su partido porque ”es una norma básica que recoge nuestros principios y valores como Autonomía, que no son otros que los de la Constitución española“.

Entre esos principios ha citado “la unidad de España en el marco autonómico, el espíritu de la concordia que nació en la Transición, el respeto a las instituciones, la separación de poderes, la solidaridad entre territorios y un principio básico e irrenunciable para el PP: no somos menos que nadie”.

Para el líder del PP regional el Estatuto es “un mecanismo útil frente a otras autonomías que quieren apropiarse del todo en lugar de participar del conjunto” y servirá también para “defenderse frente a otros” porque blinda a la región “para recibir lo que nos corresponde desde el Estado” al referirse, sin citarla, a la financiación autonómica, uno de los puntos fuertes del nuevo Estatuto de Autonomía que Castilla-La Mancha presentará ante el Congreso de los Diputados.

También ha destacado que el texto recoge “las garantías de dialogo social”, la defensa “radical” de la igualdad entre hombres y mujeres y también las tradiciones, la cultura y el patrimonio.