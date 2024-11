Page advierte al PP de que la suspensión de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha “tendrá consecuencias”

El presidente de Castilla-La Manca, Emiliano García-Page, ha lanzado este viernes una advertencia a los 'populares' castellamanchegos tras la suspensión de la reforma del Estatuto de Autonomía: “Tendrá consecuencias”, ha añadido. También ha pedido al PP que este “a la altura de sus votantes”. “Los votantes --del PP-- están en muchas ocasiones muy por encima de los que sus dirigentes exhiben”, ha afirmado.

“Los que vivimos fuera de la M-30 llevamos a gala cumplir nuestra palabra, de manera que si el PP no cumple la palabra dada a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, que no piensen que no habrá consecuencias porque tendrá consecuencias”, ha zanjado.

El PSOE anunciaba que daba por suspendida la tramitación de la reforma del Estatuto, después de que el PP presentara una enmienda en la que solicita que la horquilla de diputados en las Cortes regionales se mantenga entre los 25 y 35, en lugar de los 59 que propone el PSOE. Vox también presentó una moción en la que pedían limitar el número de parlamentarios a los 35.

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, aseguraba que la decisión de los 'populares' era una “profunda decepción”, y acusaba al PP de haber tomado la decisión “por orden de su líder, Alberto Núñez Feijóo”. “Son unos titiriteros políticos”, remataba.

Por su parte, la diputada autonómica Tania Andicoberry explicaba que no había habido ninguna reunión en torno a la reforma de la ley electoral y se ha remitido a que si no existe ese consenso en este punto, “la lógica dice” que se continúe con el número de diputados actuales, es decir, 33 parlamentarios. También llegó a afirmar que habían sido colectivos de la sociedad civil quienes trasladaron que “no era el momento” de subir diputados.