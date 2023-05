Page dará “prioridad” a la reforma del Estatuto de Autonomía y cambiará la ley electoral que aprobó Cospedal

El presidente electo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado durante la celebración del Día de la Región que “una de las prioridades” al asumir su tercer mandato, el segundo con mayoría absoluta, será modificar el Estatuto de Autonomía de la comunidad autónoma, incluyendo la reforma de la ley electoral.

Lo anunciaba desde Manzanares (Ciudad Real) donde se celebra el acto institucional de este 31 de mayo. Ha dicho que “las elecciones dejan lecciones” y, entre otras cuestiones, es que “el sistema electoral es deficitario. Está pensado mal”, decía, refiriéndose a la ley electoral diseñada y aprobaba poco antes de las elecciones de 2015 por Dolores de Cospedal.

No es la primera vez que anuncia un cambio -lo ha hecho en distintas ocasiones en los últimos ochos años- aunque no se ha producido durante las dos legislaturas que lleva al frente de la Presidencia de Castilla-La Mancha. Y en este aspecto ha ofrecido autocrítica. “Quizá se tenía que haber tomado la decisión hace mucho más tiempo. Ya no hay razones para dilatarlo más”. Precisamente, el líder de Podemos Castilla-La Mancha lo había reclamado un par de horas antes en declaraciones a los medios en Manzanares como forma de “contener” a Vox.

Ahora, y tras las elecciones del pasado domingo dice que “la realidad es que es bastante increíble que aumentando porcentaje de votos y votos, casi se impide el gobierno de la mayoría”. Por eso la prioridad de la nueva legislatura será “abordar la reforma del Estatuto de Autonomía para eliminar el tapón democrático que se colocó. Es inasumible”, lamentaba.

En este punto ha hecho un llamamiento al consenso porque, decía, también habrá que actualizar “otras cosas como mecanismo de reacción rápido frente a las crisis que estamos afrontando”.

Han sido unos comicios complejos en el conjunto de España y se han cometido muchas injusticias en los territorios, pero me siento reconfortado por el resultado y el equipazo que me acompaña

Después ha anunciado que tiene programa “para ocho años” -aunque teóricamente este sería su último mandato- porque aunque la región ha superado “muchos déficits históricos”, todavía “hay mucho que trabajar”.

Ha mostrado su “gratitud” a Castilla-La Mancha “porque me ha brindado un orgullo indescriptible como político y persona. Estos han sido unos comicios complejos en el conjunto de España y se han cometido muchas injusticias en los territorios, pero me siento reconfortado por el resultado y el equipazo que me acompaña y por lo que tiene de mensaje positivo para la región”.

Un discurso que no superó la media hora

Este Día de Castilla-La Mancha llega tan solo dos tres días después de las elecciones autonómicas y municipales, con una dilatada precampaña y una campaña dura en la dialéctica, además de anuncio de nuevas elecciones generales el 23 de julio. Hoy el discurso de García-Page ha sido mucho más corto de lo habitual y no se ha prolongado por más de media hora. El presidente electo ha navegado entre lo institucional y lo político porque el anuncio de comicios generales planeaba en el ambiente.

En Manzanares ha estado el presidente del PP Paco Núñez que en sus declaraciones parecía dejar atrás un 28M en el que no ha conseguido romper la mayoría absoluta de García-Page y ha preferido centrarse en el “trabajo” para las elecciones generales y para configurar posibles pactos de gobernabilidad en diputaciones o ayuntamientos, sin hablar de otros planes de futuro que le dejan de nuevo en la oposición en el Parlamento regional.

También estaba en la localidad el líder de Podemos, José Luis García Gascón, en su caso para aclarar entre otras cosas que, pese a los resultados, no dimitirá.

Con objetivos bien distintos, García-Page se dirigía a un auditorio en el que también estaba la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, natural de Abenójar (Ciudad Real). Ha felicitado a García-Page por su renovada mayoría absoluta. “La ciudadanía ha volcado la confianza en tu persona para que sigas gestionando nuestro futuro”, decía, para para ofrecer después un discurso muy institucional en el que ha reivindicado “el modelo territorial que nos dimos. El modelo autonómico fue un éxito colectivo. Las autonomías han multiplicado la energía social y económica de nuestro país”.

Además, ha mostrado el “compromiso” del Ejecutivo de Sánchez para “acompañar” a alcaldes y diputados regionales electos ofreciendo una “alianza” entre administraciones y “colaboración institucional”.

Page apuesta por la “moderación” y desea “estabilidad” para España

García-Page ponía el foco en la próxima década. “Estos diez años pueden ser determinantes para esta tierra en el contexto nacional” y lo mismo que Isabel Rodríguez se dirigía a “presidentes de diputación y futuros alcaldes porque creo que hay mucho camino por hacer. Lo quiero hacer con espíritu incluyente”.

Ha asegurado que se prestará a “consensos” desde el primer día con la bandera de la “moderación”, un mensaje que también trasladó durante la campaña electoral.

“La moderación es la exigencia de hoy en día. Para lo que hoy se exige coraje es para llegar a acuerdos” y ha dejado también un 'recado' a posibles “enemigos” sin señalar a nadie. “No me levanto por las mañanas buscando enemigos, que nadie lo sienta por tener otras ideas. El Gobierno lo va a ser de todos. Predicaré con el ejemplo. Por delante de los intereses de Castilla-La Mancha solo están los de España, por detrás quedan los que cualquier partido, incluido el mío”.

En este aspecto, abundaba, “los que se esfuercen en la enemistad la conseguirán. Es momento de leer muy bien la realidad de Castilla-La Mancha y de España. Puede haber ruido y dialécticas electorales, pero debe prevalecer el beneficio de toda la sociedad. Es sentido común”.

Ha terminando su intervención diciendo que “deseo para España y para Castilla-La Mancha certidumbre y estabilidad. Es lo más rentable para un pueblo, con diferencia. Y no solo en el ámbito político sino con la complicidad de todo tipo de agentes sociales”. También ha apelado a los acuerdos de Estado “que se pusieron en cuestión a partir de la crisis financiera de 2008”.