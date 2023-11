El PP de Castilla-La Mancha ofrece a un diputado socialista pagarle la multa por saltarse el voto con la amnistía

Pues no. La carta abierta que Paco Núñez envió a Emiliano García-Page esta semana pidiéndole que “parara” la posible ley de amnistía para garantizar la investidura de Pedro Sánchez no era el último cartucho del PP castellanomanchego, sino el penúltimo. Los populares de esta comunidad autónoma tenían otras propuestas en la recámara y la que han hecho pública hoy no deja de ser, como mínimo, controvertida.

La secretaria general del PP castellanomanchego, Carolina Agudo se ha ofrecido a pagar la multa de 600 euros que, según afirma, le pondrían al diputado nacional del PSOE Sergio Gutiérrez (que también es secretario de Organización del PSOE de Page) por saltarse la disciplina de voto y votar en contra de la normativa de amnistía que los socialistas aún negocian con Junts.

Es un ejemplo de las “llamadas al transfuguismo” denunciadas por el PSOE y que el PP niega pero que se vienen repitiendo desde que se hizo público el rechazo de Emiliano García-Page a la amnistía. Desde entonces las llamadas de atención al líder del PSOE castellanomanchego han sido constantes y ayer mismo el número 2 del PSOE regional Sergio Gutiérrez llegó a tacharlo de “corrupción”, como respuesta a la carta de Paco Núñez a García-Page pidiéndole “encarecidamente parar la amnistía” porque “solo él puede hacerlo”.

Hoy, Carolina Agudo ha animado abiertamente a Sergio Gutiérrez que es diputado nacional del PSOE por Toledo a “saltarse la disciplina de voto para que vote en conciencia con España y con los castellanomanchegos” y a pagarle la sanción que eso le acarrearía.

De hecho, ha animado a este dirigente socialista y a sus compañeros de filas (el resto de diputados del PSOE castellanomanchego en el Congreso) a votar contra esta posible norma. “Están a tiempo”, ha dicho. “Si su conciencia los lleva a valorar más la gravedad de la amnistía que el servilismo a Sánchez”, ella misma se ofrece a pagarle el dinero de la multa “porque más caro nos va a salir a todos los castellanomanchegos el precio que vamos a tener que pagar por el peaje de Sánchez”.

¿Qué dice el Reglamento del Grupo Parlamentario Socialista?

La número dos de Paco Núñez - como ayer hiciera su jefe de filas en la carta dirigida a Page- hace alusión al Reglamento del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Dice que su artículo 33 recoge la libertad de voto por motivo de conciencia. Según ha comprobado este periódico, este texto apunta que el Grupo Parlamentario podrá “excepcionalmente acordar la libertad de voto por razones de conciencia, una vez oídas las razones del parlamentario o parlamentarios solicitantes”. Pero la multa de 600 euros se recoge “por ausencia no autorizada a votaciones del Pleno que requieran mayoría cualificada o tenga singular importancia y así se haya indicado previamente”.

Pese a esta petición tan explícita, Agudo ha dicho que no está solicitando “transfuguismo” a los diputados socialistas sino “dignidad”. “Transfuguismo sería pedirles que votaran al PP. No le estamos pidiendo que vote a otro partido que no sea al suyo, sino al contrario, les estamos diciendo que por dignidad paren este atropello que Sánchez va a llevar a cabo”.

También ha añadido que Page no puede escudarse “en que sus diputados no son suyos” y le ha recordado que, de cara a la confección de las listas electorales de las pasadas elecciones generales del 23J hubo una disputa con las listas de Toledo en las que Pedro Sánchez apostaba por la exalcaldesa de Toledo Milagros Tolón y Page “impidió que liderara la lista” incluyendo a Sergio Gutiérrez como número uno.

“Por lo tanto, los diputados nacionales son suyos. Page puede pararlo dando las directrices a sus diputados socialistas castellanomanchegos para que rechacen el acuerdo de investidura”, ha concluido.

El PSOE: “¿Lo va a pagar con las dietas de kilometraje?”

La respuesta del PSOE ha sido rápida. Poco después de publicar este medio la polémica oferta del PP, el propio Sergio Gutiérrez ha publicado un tuit en la red social X (antes Twitter) compartiendo esta noticia y argumentando que a Eduardo Tamayo, uno de los dos tránsfugas que provocaron el conocido 'tamayazo' en la Asamblea de Madrid, le “ofrecieron varios millones”.

Con ello, ha ironizado: “A nosotros nos consideran de menos nivel y nos ofrecen 600 euros. ¿Lo pagarán con las dietas de kilometraje del señor Nuñez? Se empieza queriendo hacer un Tamayo y se termina como Bárcenas”.

Se refiere el diputado socialista a si los populares pagarían esa multa con los “gastos inflados” de Paco Núñez por importes de combustible para desplazamientos, una polémica que se hizo pública un mes antes de las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo.