El presunto uso irregular de más de 23.000 euros de un exalcalde del PP en una pedanía de Albacete llega al Tribunal de Cuentas

La concejala de Economía y Hacienda de Albacete, María José López, ha informado de que el Gobierno local ha puesto en conocimiento del Tribunal de Cuentas y de la Fiscalía las actuaciones que, en materia presupuestaria, realizó presuntamente el alcalde pedáneo de El Salobral entre 2015 y 2019, Manuel Jesús Cerdán Andújar. El alcalde 'popular' recibió más de 23.000 euros que debían ir destinados a pagar los servicios prestados en la pedanía por parte de empresas que habían realizado actividades musicales y deportivas que, supuestamente no llegaron a sus destinatarios.

Fue el mismo PP el que informó de este presunto uso irregular del dinero público en octubre de 2019, pidiendo el esclarecimiento sobre el posible impago e información sobre la procedencia de las facturas. Así fue como el Ayuntamiento inició una serie de actuaciones y comprobaciones por parte de los técnicos competentes del municipio. Estas comprobaciones han señalado que de los 23.144 que recibió el alcalde pedáneo, 15.194 euros no fueron abonados a sus destinatarios, a pesar de que el Ayuntamiento de Albacete puso a su disposición dicha cantidad.

Facturas que no fueron pagadas

“Al quedar acreditada la prestación del servicio por parte de las empresas y que no habían visto abonadas sus facturas, por parte del Ayuntamiento de Albacete se ha procedido a su abono, para así resarcir la deuda generada por la actuación del alcalde pedáneo de El Salobral”, ha indicado la concejala de Economía y Hacienda, que ha añadido que además, el alcalde pedáneo presentó otras facturas ante el Ayuntamiento de Albacete por importe de 7.950 euros por servicios musicales que, supuestamente, se habían prestado en la pedanía.

Desde el Ayuntamiento informan de que la empresa “no reconoce haber emitido las facturas ni haber prestado los servicios” que se reflejan, “es decir, que no las identifica ni como facturas abonadas ni como facturas pendientes de pago”, de tal manera que ha quedado acreditado que el anterior alcalde pedáneo de El Salobral percibió del Ayuntamiento de Albacete 23.140 euros “que no fueron destinados a la finalidad que tenían”.

López ha explicado que, por un lado, se generó una deuda de 15.194 euros que debían ser destinados a pagar servicios que se prestaron en actividades musicales y deportivas y que no fueron abonados y por otro, se presentaron facturas por eventos no realizados y por importe de 7.950 euros.

Reclamación de abono

El Ayuntamiento ha comunicado la situación ante el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía, y también ha iniciado la reclamación de las cantidades debidas tanto por vía voluntaria como ejecutiva. La edil de Hacienda ha señalado que “todos los grupos políticos son conocedores de lo comprobado” y también de las “consecuencias”.

“Ante estos hechos caben pocos juicios de valor, se hizo una deficiente gestión del dinero de los vecinos y vecinas de El Salobral, lo cual ha perjudicado a la pedanía y sus actividades, pero también supone un menoscabo en los recursos económicos municipales, porque el Ayuntamiento ha tenido que hacer frente a las cantidades adeudadas”, ha señalado la concejala.

“Este tipo de actuaciones son las que provocan la desconfianza de la ciudadanía en sus representantes políticos, afortunadamente el estado de derecho es garante de la legalidad en la gestión pública y este Ayuntamiento ha tomado las medidas necesarias para corregir un comportamiento nada ético”, ha manifestado María José López. La edil ha reconocido, sin embargo, que fue el PP el que solicitó el esclarecimiento de los hechos, ya en 2019.

El PP acusa al Ayuntamiento de “intentar sacar rédito electoral”

El concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, Alberto Reina, ha lamentado “la utilización torticera e interesada del alcalde y del Partido Socialista en torno a las presuntas irregularidades cometidas por el anterior pedáneo de El Salobral”.

“Habrá que preguntarse si realmente no han llevado a la Fiscalía el asunto pese a aprobarlo hace dos años y medio o si lo anuncian ahora con un claro interés electoralista. ¿Quién ha estado realmente poco vigilante con el dinero público entonces?”, ha declarado el edil.

“Tenemos que recordar que las facturas habían superado todos los trámites administrativos en el Ayuntamiento de Albacete e incluso se habían abonado para que el alcalde pedáneo hiciera frente a los pagos, pero fue el Partido Popular el que, teniendo conocimiento de supuestas irregularidades por parte del que fuera pedáneo, lo puso en conocimiento del interventor general del Ayuntamiento para que iniciara las investigaciones oportunas que han dado lugar a esta situación”, ha señalado Reina.

“Y tienen la poca vergüenza ahora de decir que el PP había estado poco vigilante en la gestión del dinero público del pedáneo de El Salobral, cuando superó todas las fiscalizaciones y supervisiones de los técnicos y fuimos desde el propio Partido Popular los que pusimos en conocimiento del interventor los hechos”, ha recordado el concejal.

“Si el Partido Popular no denuncia, no habría habido conocimiento de lo que estaba ocurriendo”, ha advertido Reina, “porque a nosotros no nos presentan las justificaciones, sino al servicio tramitador de las facturas, y se denuncia en cuanto tuvimos conocimiento por un contratista de lo que había sucedido, lo que se dio traslado a los servicios pertinentes por parte del Partido Popular”, concluyó.