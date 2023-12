El primer presupuesto de PP y Vox en Toledo elimina fondos para la memoria histórica y obvia políticas de igualdad

El Pleno del Ayuntamiento de Toledo ha probado con los votos de PP y Vox el presupuesto municipal para el año 2024 que asciende a 108 millones de euros, seis menos del que había para este año que termina.

El debate estaba servido, especialmente por las medidas que se plantearon en el proyecto y que afectan a igualdad, memoria histórica o por la polémica subida de la tarifa del agua. “Sigo esperando a que me llamen para negociar cualquier enmienda con ustedes. No se ha aprobado ninguna en ocho años”, espetaba al PSOE al concluir el pleno Juanjo Alcalde, concejal de Hacienda y el portavoz de Gobierno del PP, que defendió que se trata de un “presupuesto bueno” para los toledanos. En su opinión, se trata de un proyecto “riguroso y prudente para hacer de Toledo una ciudad agradable, accesible y más atractiva para vivir”.

Los grupos de IU-Podemos y PSOE votaron en contra de las cuentas para 2024 por varias razones, aunque ambos portavoces han reconocido algunos avances. Txema Fernández, de IU-Podemos, señaló la reclasificación para la mejora de la categoría profesional de los bomberos, la equiparación salarial de los docentes de la Escuela de Música o que “dejen” trabajar al personal de servicios sociales todo al año, así como el aumento de las hasta ahora “pírricas” becas para la Escuela Municipal de Idiomas. Pero también reprochó que se eliminen los 22.000 euros del convenio con la asociación memorialista Manuel Azaña porque “caduca” en 2023.

“Como si el convenio con las Cofradías no estuviera también caducado, pero lo van a financiar igual”, afeaba Fernández a PP Y Vox. “Dejan de cumplir con la Ley de Memoria Democrática”, resaltó el concejal, que lamentó que el PP “decidió volver a Toledo para cambiarlo todo y han cambiado poco”. No se aceptó ninguna enmienda ni de IU-Podemos ni de PSOE a las cuentas generales de 2024. Fernández también destacó que las políticas de igualdad queden reducidas a pagar los gastos la Casa de Acogida para la Mujer.

“Son las cuentas del engaño porque no habrá bajada de impuestos”

Por su parte, la portavoz socialista, Noelia de la Cruz, lamentó que las que hoy se han aprobado con los únicos votos de las derechas, son “las cuentas del engaño del señor Velázquez que ha mentido a los toledanos porque no habrá bajada de impuestos, ni siquiera gratuidad de autobuses en horas punta”.

La edil ha recordado que sube el recibo agua, el del alcantarillado o “las tasas para los que quieren hacer deporte en las instalaciones municipales”. Sobre la subida del precio del agua que el PP justificó en la necesaria ejecución de una sentencia, De la Cruz aseguró que “se ha mentido” a los toledanos diciendo “que la sentencia obliga a subir el agua”. “No es verdad”, resaltó. “En 2024, proponen una subida de 8,8 euros cada dos meses y prefieren quedar bien con la empresa, en detrimento de toledanos y toledanas. Ustedes con esto lo que ven es la oportunidad de atacar al anterior equipo de gobierno”, remató.

De la Cruz comentaba también que son presupuestos “poco trabajados”, “fraudulentos” y “sin visión de futuro”.

No se puede esperar mucho de un gobierno cuya primera propuesta fue eliminar la Concejalía de Igualdad Noelia de la Cruz — Portavoz del Grupo Municipal Socialista en Toledo

En cuanto a las políticas de igualdad aseguró que el Gobierno local tendrá que “explicar a las mujeres de Toledo por qué miran hacia otro lado cuando hablamos de protegerlas y de su seguridad”. Además, añadió que no se puede “esperar mucho de un gobierno cuya primera propuesta fue eliminar la Concejalía de Igualdad”.

“Estábamos expectantes, y resulta que como siempre no hacen nada de lo que han dicho. No esperen que seamos cómplices del fraude”, explicó de la Cruz que recordó que el último ejercicio se cerró con un remanente de más de 22 millones de euros, a pesar de que el portavoz del PP recordó una y otra vez que el PSOE dejó partidas “a cero”.

Vox: “¿Qué sentido tiene una Concejalía de Igualdad a la que la ley no obliga?”

La teniente de alcalde de Vox, Inés Cañizares, aprovechó uno de sus turnos de intervención para acusar al PSOE de “vivir” de “mentiras y fraudes”. “Nos acusan de subir el agua, tenga dignidad. Nosotros tenemos por costumbre respetar el poder judicial y acatar las sentencias, ustedes lo pisotean”, aseveró la edil. “El equipo de Gobierno es 'ultra' necesario”, espetó, respondiendo a las alusiones de la oposición que llamó a Vox grupo de “ultraderecha”.

Cañizares también respondió a las críticas en materia de igualdad. “Para ustedes, suprimir la Concejalía de Igualdad es retroceder en derechos. ¿Qué sentido tiene una Concejalía de Igualdad, a la que la ley no obliga? PP y Vox aprueban un Plan de Igualdad [en alusión al plan interno para los y las trabajadoras del Consistorio] que un gobierno socialista no fue capaz, igual que un convenio para atender a las víctimas de violencia familiar, mujeres y niños”, resaltó la concejala.

Por parte del PP, el portavoz Juanjo Alcalde acusó a los socialistas de no trabajar. “No han mirado absolutamente nada el presupuesto. No se lo han leído, de ahí ese error en las enmiendas”, resaltó. “Le voy a dar un dato, para que vean a lo que votan que no. Han enmendado el 0,03% del presupuesto. Están a favor del 99,97% y van a votar que no. Van a tener que explicar por qué. Espero que no sea por la espiral del no es no a lo que sea”, lamentó el concejal.

“Van a votar que no a incrementar las subvenciones a las asociaciones vecinales; van a votar que no a más participación; van a votar que no a nuevas infraestructuras deportivas; van a votar que no a un plan de arbolado necesario; van a votar que no a la lucha contra la contaminación del río Tajo; van a votar que no a una partida para ayudar a pymes y autónomos afectados por la DANA”, ha lamentado el edil de Hacienda al concluir.

Primer Plan de Igualdad interno del Ayuntamiento que no resuelve la “brecha laboral”

Durante el último pleno del año se aprobó también el primer Plan de Igualdad para el personal del Ayuntamiento, que tuvo sólo un voto en contra el de IU-Podemos. El portavoz del grupo, Txema Fernández, lamentó que no se conociese con anterioridad el documento, y que la Comisión de Seguimiento que se propone para confirmar si se cumple o no estará “privatizada”. Es decir, resaltó, “una empresa va a tener más protagonismo que los concejales”. “No estamos de acuerdo”, señaló.

Desde IU-Podemos han advertido igualmente de que hay situaciones de “brecha laboral” en el Consistorio que quedan sin resolver con el plan y ha acusado al grupo de Vox de “ser el responsable de perpetuar una brecha salarial” en un plan “que no tiene presupuesto”. “Podríamos hablar de teletrabajo, o campañas de sensibilización para que se tomen medidas de conciliación, o haber hablado de cambiar el sexismo en el lenguaje de las normas municipales”, lamentó finalmente el concejal.

Vox, “no totalmente a favor”

"Pretender que el cuerpo de bomberos esté formado a partes iguales por hombres y mujeres no nos parece lógico", Juan Marín — Concejal de Vox

Juan Marín, concejal de Vox, respondió que “por fin, después de más de tres años” se cumple el “deber legal” de aprobar un Plan de Igualdad interno.

El edil ha seguido jugando con el término 'ultra', al igual que su compañera de bancada para darle la vuelta a su favor. “El anterior equipo de gobierno incumplía de forma reiterada esta obligación. Lo que hace Vox es permitir que salga del equipo de gobierno la 'ultra' indolencia y la 'ultra' apatía. Se ha demostrado la 'ultra' incapacidad del anterior equipo de gobierno”, recalcó. Sin embargo, también quiso puntualizar que “no están totalmente a favor” del contenido del plan, a pesar de que lo hayan apoyado.

“Pretender que el cuerpo de bomberos esté formado a partes iguales por hombres y mujeres no nos parece lógico”, señaló como ejemplo el edil. También negó la posible brecha laboral relacionada con los salarios de la que hablaba IU-Podemos. El edil de Vox añadía que “no nos gustan las menciones de salud laboral, porque únicamente se habla de acoso sexual y hay muchos otros problemas”.

El PP defiende que se va a trabajar por la igualdad, aunque no haya concejalía

“Vamos a trabajar por la igualdad, con independencia de que haya o no Concejalía”, defendió la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas. Sobre el Plan de Igualdad interno resaltó que habrá una Comisión de Seguimiento y que el documento se rige por la transversalidad en “todas las áreas de gobierno”. “El documento es completo, aunque podría tener distintas incorporaciones posteriores”, señaló y aseguró que se ha negociado con “garantías” con la plantilla de trabajo y los sindicatos.

Un plan en el que, como ha explicado la concejala, “se llevaba trabajando desde el año 2019, pero que se negoció sin tener en cuenta a los demás grupos políticos”. En este punto, la concejala socialista Ana Abellán lamentó que “una vez más” no se ha “estado a la altura de las mujeres de Toledo”, aunque el PSOE también votó a favor del plan.