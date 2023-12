PP y Vox rechazan el recurso del PSOE y subirán el IBI de Guadalajara un 17%

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara, conformado por PP y Vox, ha aprobado la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) un 17%, lo que supondrá un incremento en ocho puntos para el bolsillo de los vecinos y vecinas para el año 2024.

La subida se hacía efectiva después de que los partidos de derechas hayan desestimado el recurso de reposición presentado por el Grupo Municipal Socialista y después de rechazar también la alegación de un vecino presentada a título particular. Entre otras cosas, el ciudadano afeaba a la alcaldesa, Ana Guarinos, el incumplimiento de su programa electoral que incluye la bajada de impuestos.

Tanto el PSOE como el Grupo Municipal Aike han rechazado la subida del IBI al considerar que supondrá “un sablazo a vecinos, comercios e industria de Guadalajara”, según alegaba la portavoz socialista Lucía de Luz.

Contra la edil, que fue la concejala de Hacienda en la anterior legislatura bajo el gobierno de PSOE y Ciudadanos, cargaba quien hoy ostenta este puesto. Alfonso Esteban (PP) ha vuelto a argumentar hoy que la culpa de la subida del IBI la tienen los socialistas.

No es un capricho y es la única manera de garantizar el equilibrio presupuestario de esta casa y los servicios públicos Alfonso Esteban — Portavoz del Grupo Municipal Popular

“Usted y el anterior alcalde, el señor Rojo son los responsables del mayor agujero económico en este Ayuntamiento y es una realidad”, aseguraba Esteban quien ha acusado a los socialistas de “boicotear la acción de gobierno desde la más absoluta irresponsabilidad”.

“El informe de los técnicos sobre el recurso es impecable y a su grupo le deja en el lugar en el que ustedes tienen que quedar”, ha dicho el concejal del PP.

Alfonso Esteban también ha vuelto a insistir en que “no nos gusta” subir el IBI pero argumenta que la ciudad “perderá 10 millones en capacidad de financiación este año”, sostiene que subir impuestos “no es un capricho” y que además “es la única manera de garantizar el equilibrio presupuestario de esta casa y los servicios públicos. No es la decisión más fácil, pero sí la más responsable”, zanjaba.

Ha sido una situación inesperada y subir el IBI es lo más responsable Víctor Juan Morejón — Concejal de Vox en el Ayuntamiento de Guadalajara

El portavoz del Grupo Municipal Vox Víctor Juan Morejón también ha culpado a la oposición y hasta les ha recriminado que busquen “confundir a la gente y perder el tiempo” por pedir explicaciones e interponer un recurso de reposición contra la subida del IBI.

El concejal de ultraderecha ha reconocido que Vox prometió no subir impuestos pero, añadía que “ha sido una situación inesperada y esto es lo más responsable. En cuanto la situación se reequilibre, bajaremos los impuestos”, ha asegurado.

Se ha escudado en un informe emitido por el órgano municipal de gestión presupuestaria cuyo contenido ha citado textualmente. Si se sube el IBI, decía, se debe a “la pérdida de potencia recaudatoria, al encarecimiento de los contratos que deben suscribirse en sustitución de los vigentes y al repunte de tipos de interés”. Unas circunstancias, añadía, por las cuales “no hay correlación” entre ingresos y gastos.

“Es un atraco a los vecinos y vecinas”

En un corto pero tenso Pleno extraordinario, desde la oposición la concejala del Grupo Municipal Aike afeaba al equipo de Gobierno el fondo y también las formas de aprobar la subida del IBI.

“Es un atraco a los vecinos y vecinas”, decía Susana Martínez quien ha criticado no solo la subida del impuesto en ocho puntos, sino también la manera de hacerlo. “Hay que hablar de cómo hemos llegado a una subida del 17%, de cómo han conseguido aprobar una subida tan exagerada” y en este punto se ha referido a la Comisión de Cuentas y Hacienda que preside el 'popular' Alfonso Esteban.

“Fue tan desordenada, fueron tan poco habituales los procedimientos que en lugar de un dictamen ha habido dos firmados por usted. Si suben el IBI, al menos háganlo con orden”, decía la concejala que ha calificado de “lío” todo el proceso para aprobar la subida del impuesto.

No sabemos cuántos millones se van a recaudar. Tampoco nos lo han contado Susana Martínez — Concejala del Grupo Municipal Aike

Ha recordado cómo en un primer dictamen se llegó a dar por buena la enmienda del Grupo Socialista para mantener el IBI sin subida, entre un total de once enmiendas. “El lío es porque Vox, que sujeta al equipo de gobierno, se abstuvo. ¡Sorpresa!”.

Susana Martínez ha acusado a la alcaldesa, Ana Guarinos de “no tener ni hablado ni acordado” este aspecto y de haber facilitado la emisión de un nuevo dictamen del que las enmiendas desaparecieron para proponer la subida del IBI que finalmente sí ha contado con el respaldo de Vox.

“Nos abstuvimos por responsabilidad, para tener las cosas claras”, alegaba el concejal de Vox, mientras el concejal de Hacienda se escudaba en el informe de la secretaria municipal. “¿Ha leído el informe de la secretaria del pleno? Pues está clarísimo. No deja lugar a dudas sobre el procedimiento”, del que sostiene que fue correcto.

“Era usted la que estaba desordenada. La que no se aclaraba es usted y le gusta hacer de este Pleno su circo particular”, le ha dicho el concejal del PP a la edil de Aike. En opinión de Alfonso Esteban, “tras el recurso de reposición presentado tampoco deja lugar a dudas [el informe de la secretaria] y se ha desestimado”.

Es una subida injusta con un procedimiento más que cuestionable. Una chapuza con la patada por delante Lucía de Luz — Portavoz del Grupo Municipal Socialista en Guadalajara

“Es una subida injusta con un procedimiento más que cuestionable. Una chapuza con la patada por delante. La alcaldesa no había hablado con sus socios de gobierno. Jamás en la historia se habían emitido dos dictámenes”, replicaba la concejala socialista Lucía de Luz. “Podían haber dejado sin consumar el robo a los bolsillos de los ciudadanos y ciudadanas. En vez de eso, el PP se escuda en los informes de los técnicos”, criticaba para aprobar lo que tilda de “la mayor subida del IBI en Guadalajara”.

“No sabemos cuántos millones se van a recaudar. Tampoco nos lo han contado”, replicaba la edil de Aike en uno de los turnos de intervención para afear a PP y Vox las distintas versiones sobre “el agujero” económico. “Primero fue de nueve millones, luego de 16 y después la alcaldesa habló de 20 millones de euros”.

También les ha recordado que pese a los “datos preocupantes” que transmiten no hayan tomado otras medidas como ajustar gastos o reorganizar contratos. “El coste del contrato de parques y jardines se ha incrementado en un 62% y serán 23 millones. El de la luces de Navidad se ha incrementado un 30% y supondrá millón y medio. También amplían la RPT, con contrataciones a dedo o patrocinan alegremente festivales sin dar más datos. Dijo usted que iba a ser más austera, señora Guarinos”, manifestaba Susana Martínez.

Unas críticas que ha repetido el PSOE. Lucía de Luz criticaba el gasto “de más de 600.000 euros en seis puestos a dedo. Nos los han colado. También se los han colado a Vox que dijo que venía a limpiar la política”. Ha citado también el gasto de 1,2 millones de euros en luces de Navidad y de otros 80.000 euros en una pista de patinaje “que no convencen a nadie”.

De Luz ha hablado de “fraude” respecto al programa electoral, de “mentira” por acusar al PSOE de haber dejado un agujero económico, de “sectarismo porque ustedes no negocian con sus socios” y de “chapuza por inventarse el procedimiento” para subir el IBI.

La alegación particular de un vecino y la “opacidad” que niega el PP

Durante el pleno también salió a colación la alegación particular de un vecino contra la subida del impuesto. “No somos nosotros los que decimos que son opacos. Este vecino alega indefensión y no se le ha dado acceso al expediente porque el concejal de Transparencia no sabe donde mete los papeles el concejal de Hacienda, y eso que es la misma persona”, ironizaba la socialista. “Alguien tiene que poner orden. Esto es de extrema gravedad”.

Son acusaciones que ha negado Alfonso Esteban. “Hasta se amplió el plazo para que el vecino tuviese acceso al expediente”, mientras que el portavoz de Vox Víctor Juan Morejón se ha remitido a la secretaria del Ayuntamiento. “Dijo que se agotaron los recursos para facilitar al vecino la documentación requerida. Se llegó al extremo de mandarle citación a través de la Policía local”, explicaba para añadir que en su alegación contra la subida del IBI “el vecino no abordaba la cuestión legal sino que tiene un fondo político que invalida la alegación”.