El PSOE de Tomelloso anunca que tomará medidas legales contra las “graves acusaciones” del Ayuntamiento

Los concejales del Grupo Municipal Socialista de Tomelloso, Raúl Zatón y Nazareth Rodrigo, han anunciado que emprenderán acciones legales contra las acusaciones vertidas por el Ayuntamiento de Tomelloso, señalando especialmente a la antigua concejal de Educación, Nazareth Rodrigo y afirmando que había “suplantado” la identidad del Facebook de dicha Concejalía. Los hechos, explicaban desde el Consistorio, se han denunciado ya ante la Guardia Civil.

Zatón ha afirmado que las declaraciones son “sin fundamento” y que los mismos 'populares' manifestaron “no saber que había que denunciar porque no habían mirado exactamente qué delito supuesto habían cometido”. Además, han pedido al nuevo Gobierno municipal que hable con las personas “indicadas” para ver “cuál ha sido el problema”.

El concejal ha informado que, de manera personal, ha interpuesto una denuncia por el hackeo de su cuenta personal, desde la que gestiona distintas redes sociales y en la que se encontraba la que mencionaban los concejales del equipo de Gobierno. “Se trata de un hackeo a mi cuenta personal que he sufrido durante la pasada semana, y que ha hecho que perdiera durante un tiempo el acceso a las mismas, entre la que se encontraba la de Educación, página que he intentado poner en varias ocasiones traspasar al Ayuntamiento, la última de ellas el pasado noviembre”, resaltaba el edil.

De este modo, ha informado que “una vez los hechos de esta falsa denuncia queden manifiestamente desacreditados, iniciarán las acciones legales pertinentes contra los sujetos que hayan realizado esta falsa denuncia, llena de invenciones y mala fe con el único ánimo de resarcir su buen nombre, tanto a nivel personal como de partido”.

Nazareth Rodrigo también ha desmentido las “graves acusaciones”, afirmando que son “completamente falsas” y que ella “no tiene nada que ver con ese perfil” y que nunca fue responsable de la cuenta. “Cuando ayer leí las graves acusaciones que se hacían hacia mi persona, haciéndome responsable de lo sucedido, no podía creerlo. Lo primero porque, como digo, yo no tengo acceso a ese perfil desde junio. Lo segundo porque la concejala, Inés Losa, tiene mi teléfono personal, y al inicio de esta legislatura en la que ella comenzaba como concejala, me puse a su disposición para todo lo que necesitase y, entiendo que, una compañera, debería haberme llamado para comprobar lo que estaba pasando o preguntarme, cosa que, por supuesto, no ha sucedido, lo cual me decepciona y me deja claro que la intención del actual equipo de gobierno es acusar y denigrar por encima de la verdad”, destacó.

Rodrigo ha manifestado su tranquilidad ante el asunto y se ha puesto a disposición de cualquier investigación que tenga que ver con el asunto para que, lo antes posible, quede demostrado que con la acusación vertida sobre ella, solo se busca hacerle daño personalmente. Para finalizar, ha comentado que “lo único que se pretende es ensuciar el trabajo que he realizado estos años y generar un concepto deshonroso de mi persona. Por eso, voy a tomar personalmente acciones legales y he puesto esta situación en manos de los abogados para resarcir mi nombre.”