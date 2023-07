Vox se apropia de una concentración contra la violencia machista que muta en otra contra la “violencia intrafamiliar”

Vox ha capitalizado este lunes la habitual concentración en Talavera de la Reina para guardar un minuto de silencio contra la violencia machista. En ausencia del alcalde, el 'popular' José Julián Gregorio ha sido la edil de Familia la encargada de leer un manifiesto en el que ha hablado de “violencia intrafamiliar”.

La concejala de extrema derecha Josefina Blázquez, la única del grupo de ediles de Vox presente hoy en el acto, se ha convertido en protagonista provocando que la Plataforma Feminista de la localidad se haya retirado de la concentración como señal de protesta. “Siempre hemos estado al lado de las instituciones en esta concentración, hoy nos hemos situado enfrente. Es una manera de visibilizar que no estamos conformes. No apoyaremos lo que nos invisibiliza o nos ataca”, explica Ángela Zarzoso que forma parte de la plataforma.

Al PP le viene muy bien la herramienta de Vox para hacer políticas con las que no se atrevía. Vox ya les llamaba 'derechita cobarde'. Ahora ya sí las hacen Ángela Zarzosa — Plataforma Feminista de Talavera de la Reina

“No solo han aniquilado la Concejalía de Igualdad”, lamenta, sino que la violencia machista se ha convertido en la 'innombrable' en aquellos lugares en los que gobiernan las derechas. “Hay cosas que existen aunque no quieran nombrarse. La violencia de género o la violencia machista, nos da igual, existe. El minuto de silencio se hace contra la violencia machista, no contra la violencia intrafamiliar” y por eso asegura que “nos tendrán enfrente, de forma literal. No es aceptable. A las mujeres se las asesina por el simple hecho de ser mujeres”.

Zarzoso cree que “por muy buenas palabras que quiera ofrecer esta señora [en alusión a la concejala de Vox] lo cierto es que no es lo que defiende la plataforma: la prevención, la protección y la atención a las mujeres”. Se trata, incide, “de estar frente a las violencias específicas contra las mujeres”.

El alcalde del PP ya habló de “violencia insana”

No es la primera vez en que el Gobierno talaverano pervierte la iniciativa. El pasado mes de junio se escenificó el primer minuto de silencio contra la violencia de género después de que PP y Vox se hiciesen con el Gobierno local PP. Entonces el alcalde José Julián Gregorio leyó un manifiesto en el que eludió citar los términos “violencia machista” o “violencia de género” y optó por hablar de “violencia insana”.

“Al PP le viene muy bien la herramienta de Vox para hacer políticas con las que no se atrevía. Vox ya les llamaba 'derechita cobarde'. Ahora ya sí las hacen”. Ángela Zarzosa cree que la situación volverá a repetirse. “La dinámica de PP y Vox está siendo esta. No nos extrañaría que tuviera continuidad en estos cuatro años”.

