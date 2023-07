PP y Vox eliminan la denominación 'para víctimas de violencia de género' de la Casa de Acogida de Ciudad Real

Fue la primera casa de acogida para mujeres maltratadas de Castilla-La Mancha. Y la tercera de España. Dejó de tener la denominación de 'para mujeres maltratadas' para pasar a ser llamarse Casa de Acogida de Víctimas de Violencia de Género, hace ya varios años.

Es un recurso histórico en Ciudad Real que pasó a depender de la Diputación provincial, dejando de ser organismo autónomo, en el mes de enero de este año. Y aunque de manera coloquial siempre se ha conocido como Casa de Acogida, como explican a elDiarioclm.es diversas fuentes del funcionariado de la institución y del propio centro, la que antes era Casa de Acogida para Víctimas de Violencia de Género, ahora se llama simplemente Casa de Acogida.

La nueva estructura de la Diputación liderada por el 'popular' Miguel Ángel Valverde que gobierna con Vox así lo estableció. Encarnación Medina Juárez, del PP, es la diputada encargada del área.

La reestructuración de las áreas de la institución supone que la Casa de Acogida quede incluida en el área de Atención a las Personas, bajo cuyo paraguas se encuentran los Servicios Sociales, Atención a las Personas Mayores, Recuperación de Toda la Memoria (ya no se habla de Memoria Democrática), Cooperación Internacional, Escuela Infantil Flauta Mágica y Residencia Santo Tomás.

El PSOE lamentó hace unos días que el PP haya “roto el consenso” en torno a las áreas de violencia de género, despoblación y memoria democrática, a las que nunca se habían opuesto mientras gobernaban los socialistas, que han estado al frente de la institución prácticamente durante 40 años, con una breve excepción.

“Por supuesto que se debe mencionar la violencia machista”

Fátima Mondéjar es la directora y psicóloga del recurso. “Es muy importante que siga considerándose para víctimas de violencia de género. Por supuesto que se debe mencionar la violencia machista y es importante nombrarla”, explica la profesional.

“A lo mejor rectifican, o no. Lo que no hará es afectar al funcionamiento de la institución y al perfil que seguimos atendiendo, porque los recursos de acogida funcionan, al igual que los del Centro de la Mujer, con un convenio con el Instituto de la Mujer”, añade.

El pasado 1 de enero, la Casa de Acogida para Víctimas de Violencia de Género se disolvió como organismo autónomo y pasó a ser parte directamente de la Diputación. “Pero para que cambie el perfil de la población que atendemos debe haber un cambio a todos los niveles. La Casa está gestionada por la Diputación, pero todo lo que está relacionado con las derivaciones de los casos que nos llegan lo marca el Instituto de la Mujer. Son sus directrices”, asegura Mondéjar.

También asegura que le es “casi imposible” imaginar acoger a otras víctimas que no sean de violencia machista. “Hablamos de que se trata de una violencia que está sustentada por un origen totalmente específico. Tenemos que tener en cuenta que nuestra Casa de Acogida en sí es un espacio terapéutico para las mujeres porque se comparte esta manera tan específica de haber sido violentadas. Esto se alteraría”, explica.

“Es importante que sólo sea para nosotras”

Lucía, su nombre es ficticio, llegó a la Casa, su casa, su hogar, en plena pandemia de la COVID-19. “Iba con una mano por delante y por detrás, sólo tenía miedo. No tenía nada”, nos explica en conversación telefónica. Llegó a Ciudad Real desde una provincia, bastante lejana. No se pueden dar más datos por su seguridad. “Iba nerviosa, preocupada y con tres menores. Y lo que me encontré en la puerta de la Casa fueron sonrisas, mimos y abrazos”.

Ella es una de las tantas mujeres que han pasado por la Casa de Acogida de la Diputación de Ciudad Real. Recuerda que le dieron todo lo que necesitaba, porque llegó “sin nada”, “con lo puesto” ella y una mua cada uno de sus hijos. “Tenía miedo al agresor, muchísimo miedo. Sin fuerzas, destrozada”. Pero una vez llegó a la Casa, pudo acudir a sesiones con las psicólogas, “por lo menos una vez a la semana”, y construir un grupo de apoyo con el resto de mujeres que se quedaban en el recurso.

Lucía estuvo casi dos años, y llegó con sus hijos de un, dos y tres años. “Nunca nos faltó nada. Ni un plato de comida, ni ánimos, ni fuerza. Es importante que sea sólo para nosotras, mujeres que somos víctimas de violencia de género. Sólo nosotras podemos entendernos. Nadie te va a juzgar, por tu pasado ni por lo que has pasado. Sólo hay apoyo”, relata la mujer.

Tras su paso por la Casa, ha podido rehacer su vida. “Se lo debo todo a este equipo. Todo. El miedo me paralizaba, yo tenía miedo hasta salir a la calle. Me sentía que no era buena madre, pero no es así. Y la Casa es mi hogar. Todavía vamos a llevar cosas, seguimos teniendo contacto. La Casa Grande, así la llaman mis hijos, siempre va a ser nuestro hogar”, concluye.

Fátima Mondéjar tiene claro que la Casa de Acogida para las víctimas de violencia de género, es una manera de proteger a las mujeres. “Están en situación de riesgo. Su dirección no se puede difundir, porque supondría ponerlas en una situación de riesgo aún mayor”.

La psicóloga y directora del recurso explica que todo el entorno y las profesionales están abocadas a la reparación del daño que sufren las víctimas precisamente por la violencia machista. “Si entran víctimas con otras características, el proceso sería mucho más difícil de llevar a cabo. Las que más sufrirían serían las víctimas y, sobre todo, los menores”, zanja.

De todos modos, es optimista. “No creo que afecte a nuestro funcionamiento”, remata.

