Vox intenta censurar la intervención de portavoces feministas en el pleno municipal de Albacete

La Coordinadora 8M de Albacete ha solicitado la intervención en el pleno municipal de este jueves 27 de julio para mostrar en el Ayuntamiento albaceteño su condena y repulsa a la lacra de la violencia machista. También como una manera de responder hacia la “actitud” de los concejales y las concejalas de Vox en el Consistorio, que el pasado 29 de junio no se levantaron para secundar el minuto de silencio convocado en el pleno, un gesto habitual de rechazo y condena a la violencia machista. Pero Vox ya ha reaccionado ante la petición de iniciativa ciudadana en el pleno y han pedido que se retire, tal como lo señala un documento de solicitud, consultado por elDiarioclm.es.

La "hipocresía" del alcalde de Toledo que gobierna con Vox: así le han recibido en un acto contra la violencia machista

Más

Desde el grupo municipal afirman que es “claro y manifiesto” en el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento que los turnos de ruegos y preguntas se refieren “única y expresamente” a los plenos ordinarios. “Quedando, por tanto, descartada la intervención ciudadana, vía artículo 30 del Reglamento de Participación, para otro tipo de plenos como pueden ser los extraordinarios y, mucho menos, en los extraordinarios y urgentes que es el tipo de pleno que se convocará para el día 27 de julio”, aseguran. Por eso, han solicitado que se retire dicha intervención, “sin perjuicio de que la intervención ciudadana solicitada pueda autorizarse antes de la celebración de cualquier pleno ordinario futuro”. De este modo, piden que el secretario o “cualquier otro órgano jurídico” recabe un informe al respecto.

“Nuestra intención es ser lo más contundente posible contra esta actitud de los concejales y concejalas que permanecen sentados cuando se pide un minuto de silencio de pie como rechazo a los asesinatos machistas del mes”, explica Rosa de la Coordinadora 8M. “Se trata de protestar contra los asesinatos de mujeres que sufrimos cada mes y no aceptamos que se queden sentados en una actitud desafiante contra la sociedad entera. No estamos dispuestas a que esto siga sucediendo. Y si ocurre, queremos que la ciudadanía lo sepa”, explica la portavoz del movimiento feminista.

Por ahora, afirma, no se les ha comunicado que no van a intervenir. Pero, advierte: “Vamos a ir de todos modos y si no nos dejan tener voz dentro del Ayuntamiento, lo vamos a hacer fuera”, resalta. También ha recalcado que este tipo de situaciones no había ocurrido antes en el Ayuntamiento y que, antes de Vox, “siempre había habido unanimidad a la hora de tomar acciones de este tipo”. “Estamos pidiendo en redes que la gente que tiene sensibilidad con estos temas acuda al Ayuntamiento y pueda leer el manifiesto con tranquilidad. Esperamos que todos los concejales y concejalas se unan al minuto de silencio”, recalcan desde la Coordinadora.

“Albacete es una ciudad feminista, comprometida y condena la violencia contra las mujeres, cuya punta del iceberg son los asesinatos machistas”, señala el comunicado de la Coordinadora. Y para acabar, reflexionan. “Hemos tenido que cambiar la cifra de asesinatos que habíamos planteado en el manifiesto hace unos días, porque desgraciadamente ha habido un asesinato más. Ojalá que de aquí a mañana no haya que cambiar ese dato. Vamos a seguir luchando para que no asesinen a más mujeres en este país”, concluyen.