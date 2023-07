La “hipocresía” del alcalde de Toledo que gobierna con Vox: así le han recibido en un acto contra la violencia machista

La supresión de la Concejalía de Igualdad por parte del Ayuntamiento de Toledo, así como el pacto de gobierno entre el Partido Popular y la extrema derecha de Vox, han sido los protagonistas de la concentración mensual que organiza el Consejo Local de la Mujer en esta ciudad. Y es que el recién nombrado alcalde, Carlos Velázquez (PP), no solo ha asistido al acto sino que además ha leído su manifiesto, en el que ha condenado los asesinatos machistas, el último cometido hace apenas 24 horas en Navarra, y pone el foco en la importancia de erradicar la violencia de género, un tipo de violencia que su socio de gobierno niega.

“Es una hipocresía del PP ya que suprime la Concejalía de Igualdad y pacta con un partido de ideas retrógradas. Ha sido un acto partidista”, ha afirmado al respecto Mayte García, secretaria de Mujer de CCOO de Toledo, sindicato que ha organizado una protesta contra el alcalde durante la concentración.

A la llegada del edil, un grupo de mujeres han sacado pancartas en las que podía leerse “¿Dónde está la Concejalía de Igualdad?”. “El PP se ha bajado los pantalones ante la ideología retrógrada de Vox”, han recalcado.

Medio centenar de personas ha asistido a esta concentración, muchas de ellas integrantes de la protesta paralela, en cuyo manifiesto el alcalde ha asegurado que las políticas de igualdad se confirman con hechos. “Protestamos por su pacto con Vox y por eliminar la concejalía, estos son los hechos, hechos que son un retroceso y retrógrados”, subrayaba García.

“Si no existe Concejalía de Igualdad todos los presupuestos que iban a poner en marcha medidas, acciones, herramientas para fomentar la igualdad de género y en contra de las violencias machistas, desaparecen”, recuerda.

“¿Si no hay Concejalía de Igualdad quien manda que las políticas sean transversales? ¿La concejala de Obras?”

“La igualdad es un eje transversal de nuestras políticas”, ha asegurado Velázquez, quien a pesar de considerar las violencias machistas como “una lacra” no concreta cómo trabajarán para ponerle fin. “Solamente con la unidad de todos podremos acabar con ella”, unidad que no se da en su equipo de gobierno. La nueva corporación, con cuatro ediles de Vox, no ha asistido al completo a esta concentración. Como era de esperar, entre los asistentes no estaba ningún integrante del partido de extrema derecha.

“Las mujeres no necesitan un ayuntamiento que oculte la concejalía de igualdad sino políticas reales, efectivas y con presupuesto”, ha reclamado Txema Fernández, concejal de Unidas IU-Podemos, quien se preguntaba: “¿Si no hay Concejalía de Igualdad quien manda que las políticas sean transversales? ¿La concejala de obras?”.

Tal y como también afirmaba el edil, el Partido Popular “ha utilizado este acto de forma partidista” ya que “quiere blanquear la imagen de un Ayuntamiento que ha eliminado las políticas de igualdad de la mano de un partido de ultraderecha”.

“Sin presupuesto, las declaraciones que haga no sirven para nada”, ha alertado. “Tememos que eliminen la Escuela Toledana de Igualdad, que eliminen las subvenciones para realizar actividades de sensibilización y concienciación, de hecho ya no lo han hecho”, critica.

Fernández ha recordado que la primera medida que pedía Vox en 2019 al entrar al Ayuntamiento con dos ediles era eliminar la Casa de Acogida de Toledo en 2019. “Ahora está en el gobierno municipal por lo que tememos que quieran eliminar el Consejo Local de la Mujer y las políticas de igualdad”.

De momento, el primer paso ha sido su invisibilización con la reestructuración de concejalías y los primeros textos del Consistorio. “En la organización que han hecho se obvia la palabra ‘igualdad’”.

Según explicaba el concejal, los acuerdos de PP y Vox apuntan a la violencia intrafamiliar. “Las mujeres maltratadas por sus maridos si sufren violencia pero la que va corriendo por el parque y sufre una agresión no, porque no la amenaza su marido. Es un paso atrás”.

La secretaria de Mujer de CCOO también criticaba esta reestructuración ya que “supone volver a meter a las mujeres en el hogar al incluirlas en el área de ‘Familia’, supone relegarnos a los cuidados y a tener hijos”. “¿Por qué no ha metido a las mujeres en economía o hacienda? Es una política retrógrada”, subrayaba.

El alcalde no se ha dirigido a las manifestantes a pesar de saludar al llegar al acto a todas las personas congregadas.

Concentración organizada sin convocar al Consejo Local de la Mujer

Tras la Constitución de los Ayuntamientos, así como el nombramiento de los nuevos concejales y concejalas, el Consejo Local de la Mujer se reúne para acordar sus integrantes, el calendario de concentraciones y quien da lectura a su manifiesto mensual.

Sin embargo, esta reunión no ha sido organizada por el nuevo equipo de gobierno. “No se ha hecho porque no hay voluntad”, afirma el concejal de IU-Podemos. “Podría haberse convocado el mismo 18 de junio, tras la constitución del Ayuntamiento, como se ha hecho con otros consejos pero no se ha convocado”.

Olga Ávalos, integrante de la Plataforma 8M y actual candidata de Sumar al Congreso por Toledo, también asistía a este acto coincidiendo en la hipocresía del Partido Popular. “Su pacto con Vox es un retroceso y habrá más, volvemos a cuando se culpaba a las mujeres por ser maltratadas por sus maridos”, alerta. “Hablan de familia intrafamiliar, lo que supone que se queda en casa, que si te asesina, te agrede, un hombre que no es familiar de primer grado no se considera violencia de género”, explica.

En lo que va de año, 25 hombres han cometido asesinatos machistas. Desde 2003, 1.209 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en nuestro país. Según los últimos informes del Ministerio de Interior, el año pasado es cometieron un total de 17.389 delitos contra la libertad sexual, un 28,4% más que en 2019. Entre ellos, 2.870 fueron agresiones sexuales con penetración.