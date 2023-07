Toledo seguirá sin Concejalía de Igualdad: PP, Vox y la abstención de IU-Podemos dan portazo a la moción del PSOE

Toledo no recuperará la Concejalía de Igualdad en esta legislatura. El nuevo Gobierno del PP y Vox que encabeza el 'popular' Carlos Velázquez no la contempló en el diseño inicial de la estructura del Gobierno local y este jueves se hacía caso omiso a la moción del PSOE que pedía recuperarla. Existía en este ayuntamiento desde hace más de 20 años, con distintos gobiernos, con mayoría 'popular', socialista o mediante una coalición PSOE-IU.

El portazo a la moción ha llegado en el Pleno del Ayuntamiento con los 13 votos en contra del Partido Popular y la ultraderecha de Vox, que gobiernan en coalición, 11 a favor del Grupo Socialista y la abstención de Izquierda Unida-Podemos.

“El señor Velázquez pasará a la historia como el primer alcalde de Toledo que quitó los derechos de las mujeres, cuya primera decisión al llegar a la Alcaldía, gracias a un pacto con Vox, ha sido suprimir la Concejalía de Igualdad, creada en 1991”, criticaba la concejala del PSOE, Ana Abellán, quien fuera durante la anterior legislatura la titular de este área de gobierno.

“Nunca habría pensado que la primera moción que tuviéramos que traer fuera su recuperación”, ha afirmado. “Este gobierno no cree en la igualdad real de hombres y mujeres y se han posicionado del lado de la ultraderecha que niega la violencia machista y empoderan al maltratador y al agresor”.

La extrema derecha ha votado en contra de esta moción, lo cual, “no sorprenderá a nadie”, ha afirmado el propio concejal de Vox, Juan María Marín Relanzón, edil de Promoción Económica y Empleo. “No vamos a asumir ni aceptar como correcta la denominación violencia de género”, ha subrayado, recordando así el negacionismo de las violencias machistas de la formación de Santiago Abascal. “Vox no ha venido a negar la existencia de la violencia intrafamiliar, del hombre contra la mujer, de los adultos contra los menores, contra los ancianos… la violencia existe”.

Paradójicamente, el candidato de Vox al Congreso por Toledo, Manuel Mariscal, el único que ha resultado elegido en esta provincia tras las elecciones generales del 23J decía todo lo contrario durante un debate electoral. “La violencia machista existe”, afirmó. Eso sí, se la atribuía a los migrantes.

“El PSOE condena todos los tipos de violencia, ustedes no, no condenan la violencia de género, la invisibilizan, ustedes que tanto presumen de poner en marcha un pacto contra la violencia de género con presupuesto 0 ahora se colocan al lado de la ultraderecha y no quieren saber nada aunque este año 29 mujeres han sido asesinadas, más de 1.200 desde 2003”, destacaba Ana Abellán dirigiéndose al Partido Popular.

El 'totum revolutum' de Vox, mezclando violencia machista y aborto

Durante su intervención en el pleno, el edil de extrema derecha ha llegado a comparar la violencia machista con el derecho al aborto. “En eso que llaman interrupción voluntaria del embarazo eufemísticamente puede estar matándose a una mujer en el seno de su madre. ¿Quiénes definen los derechos de esa mujer a la que están matando en el seno de su madre?, se auto preguntaba.

Ha criticado la ley de medidas de protección contra la violencia de género, decía, aireando una de las afirmaciones favoritas de Vox cuestionando el sistema judicial: “Ha venido a establecer tribunales sólo para perseguir a los hombres a los que se priva del derecho de presunción de inocencia”.

“La recuperación de una Concejalía de Igualdad no deja de ser una exhibición pero la defensa de la igualdad se demuestra con hechos”, mantenía el concejal de extrema derecha.

Sus argumentos han sido calificados como “barbaridades” por parte de la concejala socialista. “El hombre ha determinado el lenguaje, nunca la mujer, porque la mujer ha sido apartada de la vida académica, nunca ha contado en las decisiones y para ello es necesaria una concejalía de Igualdad”, ha explicado, mientras le recordaba que “avanzar en leyes y en derechos no le obliga a nada, el derecho al aborto no obliga a abortar, permite que las mujeres que quieran hacerlo puedan”.

El PSOE al PP: “¿Van a posicionarse al lado de la ultraderecha?”

“Si quieren quedarse en la época del NO-DO es su problema”, ha afirmado. Dirigiéndose al Partido Popular les preguntaba: “¿van a pedir perdón por posicionarse al lado de la ultraderecha e invisibilizar las violencias machistas? ¿van a pedir perdón por quitar los avances en igualdad de un día para otro?”.

“¿Y al Consejo Local de la Mujer que le van a decir?”, apuntaba Abellán recordando así la protesta organizada por la asistencia del alcalde de Toledo a una concentración del Consejo en contra de las violencias machistas. “Lo que no se visibiliza no existe, de nada vale declaraciones políticas e hipócritas sin un presupuesto, ¿le van a decir que todos estos 30 años de lucha se van a la basura por que no han servido para nada?”.

“Durante los últimos años conseguimos hitos importantes en la lucha por la consecución de la igualdad real de hombres y mujeres: el II Plan de Igualdad de la Ciudad de Toledo; la puesta en marcha de la Escuela Toledana de Igualdad o el Festival FEM”, recordaba la edil socialista, quien ha detallado cómo el Ayuntamiento, poco a poco, fue adoptando medidas para defender como institución pública la igualdad de género y luchar contra las violencias machistas.

Según Abellán, que en 2008, el Centro de la Mujer existente de gestión privada pasase a ser Centro Municipal de la Mujer de Toledo, de gestión pública; o que en 2010 se hiciera el I Plan para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres del Ayuntamiento de Toledo, responde a un trabajo institucional con “políticas reales, efectivas y con presupuesto”.

La concejala 'popular' de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, María Soledad Illescas León, ha defendido la decisión del equipo de gobierno de eliminar la Concejalía de Igualdad concepto que, según ella, “es transversal”, a pesar de que sus socios de gobierno no la defienden y ella misma define su cargo en masculino: 'concejal'.

“Lo primero que ha hecho este gobierno ha sido llamar a la Tesorería de la Seguridad Social para solucionar los problemas que hay en Palomarejos y no perder fondos europeos”, ha asegurado, detallando que la primera acción de su área no ha estado relacionada con la Igualdad aunque, asegura, se encuentra entre sus competencias. “Vamos a trabajar más y mejor por la Igualdad, es lo que perseguimos todos los países democráticos”.

Según Illescas, en septiembre el Ayuntamiento convocará el Consejo Local de la Mujer y ya ha presentado la solicitud para realizar el tercer 'Plan de Igualdad para las personas' 2024-2027, por lo que no será un plan para la igualdad entre hombres y mujeres.

La abstención de IU-Podemos

El cuarto grupo político en el Ayuntamiento de Toledo es IU-Podemos y ha optado por abstenerse. El único concejal que tendrá la formación en esta legislatura lo ha justificado. Txema Fernández sostiene que la moción pedía “recuperar” la Concejalía de Igualdad y ha dicho que su grupo no votaría a favor “porque estamos de acuerdo en el compromiso de crear políticas concretas por la igualdad de género y contra las violencias machistas, pero no se puede hablar de recuperar ya que nunca existió… No hemos tenido nunca, ni en la anterior legislatura, una real Concejalía de Igualdad porque no estaba dotada económicamente y las políticas de igualdad las hacía servicios sociales”.

“Ni siquiera se cumplió el acuerdo plenario de garantizar el 1% del presupuesto municipal para políticas reales y efectivas de igualdad, se aprobó, nunca se ejecutó”, recordaba el edil.