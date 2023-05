El candidato del PP en Toledo se compara con Alfonso VI y llama a la “reconquista como hace 900 años con el gobierno musulmán”

El arranque de la campaña electoral ya está dejando sus primeras proclamas grandilocuentes por parte de los candidatos. En el mítin que hoy protagoniza en Toledo el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la Puerta de Bisagra, se ha venido arriba el candidato de este partido al Ayuntamiento de la ciudad, Carlos Velázquez. Ha comparado su candidatura con lo que hizo el rey Alfonso VI al expresar su deseo de “reconquistar Toledo”.

Feijóo tilda a Paco Núñez de "presidente peatonal" en plena polémica por sus dietas indebidas por kilometraje

Más

Se remontaba así a mayo de 1085, “cuando Alfonso VI atravesaba la puerta de Bisagra, para acabar con 900 años de gobierno musulmán y para dar comienzo a una de las épocas más brillantes y más esplendorosas que terminarían por convertir a Toledo en una ciudad del conocimiento cultura”.

Y desde ahí, hacía un guiño a Alberto Núñez Feijóo y a Paco Núñez para su propia ‘reconquista’ de los gobiernos de España y Castilla-La Mancha, respectivamente. “Si hace más de 900 años la reconquista de Toledo no fue solo la toma de una ciudad, sino que sus consecuencias y su repercusión positiva se extendieron por todo el Reino, hoy podemos decir que recuperar y reconquistar Toledo tendrá también repercusiones positivas en la Diputación, en la Junta y gobernaremos en España”.

“Quiero que volvamos a ser una de las ciudades más importantes de Occidente”

Ha destacado la historia, el patrimonio o la posición geográfica de Toledo por su proximidad con Madrid. Somos La ciudad imperial, hemos sido una de las ciudades más importantes de Occidente y quiero que vuelva a ser así. Por eso vamos a ganar las elecciones“. ”No son 900 años, pero sí 16 años de gobierno socialista y son demasiados“, recordaba el candidato, los que el PP ha estado fuera del gobierno municipal. Después se ha lanzado a cantar, coreado por los asistentes. ”Vamos a ganar, vamos a ganar“.

Ha afeado a la alcaldesa y candidata del PSOE, Milagros Tolón, que no quiera debatir con él y ha pedido el voto “para abrir una nueva etapa en Toledo” y tener “un gobierno serio, sin etiquetas que gobierna para todos”. También ha dicho tener un proyecto de ciudad “claro y definido” y en este sentido aseguraba que “quiero liderar un gobierno que escuche a sus vecinos, que va a invertir correctamente el dinero que viene de Europa y que no pierda oportunidades por no saber tramitar los fondos europeos”, decía Velázquez.

Ha prometido crear“ una Concejalía del Río Tajo y pasar de las promesas a los hechos y empezar cuidar el río con un plan de vertidos cero, para que Toledo deje de ser denunciado por la Confederación del Tajo por contaminarlo a su paso por la ciudad”. También quiere construir gran espacio multiusos para que Toledo sea capital europea del Deporte “a medio plazo”. Además ha reivindicado el Circo Romano “que ha sido abandonado a su suerte por el PSOE. Será un emblema de ciudad y visita obligada”.

“Me comprometo a que los servicios que no sean de mi competencia, sí serán de mi incumbencia” y en este punto ha pedido “unificar el voto para hacer presidente a Paco Núñez”.

“Volveremos a hacer historia en Toledo como lo hicimos hace más de 900 años”, ha concluido, volviendo a su idea inicial de la reconquista cristiana.