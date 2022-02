La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha: la puerta abierta al cordón sanitario a Vox "es novedad y me resulta interesante”

“No puedo poner sobre la mesa un sí o un no” a la abstención del PSOE en Castilla y León para facilitar el gobierno del Partido Popular en aquella comunidad autónoma. Así se ha pronunciado la consejera portavoz de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, después de que ayer el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejase la puerta entreabierta a esa posibilidad, pero con condiciones.

“Es de sentido común, no se puede exigir la abstención si no se ha llamado al PSOE. Y el movimiento lo tiene que hacer el PP”, insistía, para valorar la posibilidad de que “por primera vez” se pueda producir “un cordón sanitario” en torno a Vox. “Veremos a ver qué pasa, la responsabilidad está en el tejado del PP de Castilla y León y de también de Pablo Casado. Deben asumir que no quieren pactar con Vox”.

Fernández sostiene que “las cosas se hacen paso a paso y la condición razonable es que el PP diga que no quiere pactar con Vox y le pida abstención al PSOE”. La portavoz de García-Page ha añadido que el hecho de "que haya una puerta abierta es novedad y a mí me resulta interesante”.

También ha recordado que el PP nunca se ha abstenido cuando el PSOE lo ha necesitado, mientras que los socialistas, apostillaba, sí lo hicieron permitiendo la investidura de Mariano Rajoy “evitando así terceras elecciones”. En todo caso, decía Fernández, “debemos ser respetuosos con las decisiones de la comunidad autónoma”, recordando a la par que “hay asuntos en juzgados que complican la situación al PP”.