CCOO acusa al Ayuntamiento de Guadalajara y a la Junta de “tacticismo electoral” sobre el Fuerte San Francisco

Un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Guadalajara ha rechazado este viernes ubicar la futura Ciudad del Cine en el recinto del conocido como Fuerte San Francisco con los votos de PP, Vox y Aike y el voto en contra del PSOE que apuesta por este complejo, uno de los más importantes del patrimonio cultural de esta ciudad, para desarrollar el proyecto Hub Film Castilla-La Mancha.

Los grupos municipales del PP, Vox y Aike instan en cambio a la Junta de Castilla-La Mancha a ejecutar allí la Biblioteca Municipal y la sede de las Escuelas Municipales y proponen el Poblado de Villaflores como posible alternativa para ubicar la Ciudad del Cine.

En este sentido, reclaman la ejecución de una sentencia judicial del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de 11 de septiembre de 2017, que permita dotar a la ciudad de Guadalajara de un espacio público del que puedan disfrutar todos los ciudadanos.

Hay que señalar también, que, desde el Grupo Municipal Socialista se quiso proponer una moción transaccional para postponer el Pleno a la que no había lugar, según ha explicado el equipo de Gobierno en un comunicado posterior, al tratarse de un Pleno Extraordinario.

Guarinos: “No vamos a renunciar a 22 millones de euros”

La alcaldesa, la 'popular' Ana Guarinos ha insistido en que lo que quieren desde la Junta de Castilla-La Mancha es una 'Ciudad del Cine' “exclusiva y excluyente” que supondría la privatización del Fuerte y que los vecinos no tuvieran acceso a este espacio, además de pretender no saldar la “deuda histórica” que tiene que pagar, según recoge Europa Press.

“Lo que han presentado no es un proyecto sino un plan director, y nos piden que renunciemos con los ojos cerrados y sin ningún tipo de garantías a 22 millones de euros. No lo vamos a hacer, no vamos a renunciar”, ha señalado.

Y es que, la inversión que hay para la 'Ciudad del Cine' de fondos europeos sería de 7,7 millones de euros frente a los 30 millones que recoge que costaría la rehabilitación de este espacio un informe.

Desde Aike, su portavoz y única concejal, Susana Martínez, ha calificado de “estafa” para la ciudad la propuesta de convenio planteada por la Administración regional, un proyecto “con muchas lagunas, en el que se deja atrás la biblioteca y las escuelas municipales porque, según el borrador, este espacio tiene que ser solo para la 'Ciudad del Cine, en exclusividad”.

También ha insistido en que lo plantea la Junta habla de 7,7 millones de euros, no menciona cómo sería la gestión y no dice tampoco nada de condiciones ni costes, y tampoco es realista, ya que no tiene en cuenta la realidad del Fuerte, considerando como una buena posibilidad que este proyecto se ejecute en el poblado de Villaflores para que se quede en la capital.

“Recuerden que son concejales, no peones de Page, y no están aquí al servicio del partido sino de la ciudad”, ha abundado.

Desde Vox, su portavoz, Víctor Morejón, ha declarado que apoyar este convenio sería estar cometiendo “fraude” en base al informe jurídico que se ha emitido en el que se recoge que no se ajusta a derecho; una propuesta que considera que, además, “contradice el contenido del plan del Fuerte”, al pretenderse colocar en él una actividad con aprovechamiento lucrativo siendo un espacio público.

“El cine podría venir bien a la ciudad, pero primero las luces y después la acción”, ha remarcado, acusando a Rojo de no cumplir con sus compromisos.

Alberto Rojo:

“Lamento la falta de visión de este tripartido de PP, Vox y Aike, que han instrumentalizado la convocatoria de un pleno extraordinario para dar un portazo a la Ciudad del Cine en el Fuerte de San Francisco”, ha dicho el exalcalde y concejal del PSOE Alberto Rojo tras el pleno.

En su opinión, el pleno de hoy ha cerrado las puertas a este proyecto en el Fuerte de San Francisco, “sin esperar a analizar en una reunión técnica el encaje jurídico del mismo”; y emplazándolo en Villaflores, “un espacio que no reúne ni las características técnicas, ni urbanísticas necesarias, ni de atractivo para el sector audiovisual”, asegura.

El concejal socialista dice que “había tendido hoy la mano al gobierno de Ana Guarinos” presentando una moción transaccional “que ni siquiera se ha tenido en cuenta, ni votado, en una sesión plenaria completamente instrumentalizada y sin ningún fundamento, habida cuenta de que tanto Junta como Ayuntamiento están emplazados a una reunión la semana que viene para continuar buscando el mejor convenio para este proyecto”.

Durante su intervención, Rojo ha lamentado que “el Partido Popular y Vox hayan judicializado un proyecto como la Ciudad del Cine, que es bueno para Guadalajara”. También se ha dirigido a la portavoz de Aike, Susana Martínez, “que decide hacer un powerpoint en una tarde para decidir que la Ciudad del Cine, a Villaflores, así; sin despeinarse, como si ella ya supiese que al sector audiovisual le interesa Villaflores, y que aquello es viable”.

Es más, ha añadido Rojo, “entonces, la señora Martínez se convierte en la alcaldesa, planteando ella misma, incluso, la convocatoria de la junta de portavoces y se convierte en brazo ejecutor; haciéndole el trabajo a la señora Guarinos”.

Alberto Rojo se ha mostrado partidario a “seguir agotando todas las posibilidades de diálogo y siempre de buena fe para no perder una oportunidad para Guadalajara como es la Ciudad del Cine, que va a seguir diversificando nuestra economía, porque es industria cultural; economía del conocimiento; formación; turismo; tecnología y futuro”.

CCOO cree que ambos proyectos no son incompatibles y pide “negociación”

Hoy mismo el secretario provincial de CCOO, Javier Morales, ha instado al Gobierno regional - del PSOE- y al Gobierno municipal de Guadalajara - PP y Vox- a negociar el futuro del Fuerte San Francisco, porque sus respectivos proyectos “no son ni tienen por qué ser incompatibles.”

“Consideramos que ambos gobiernos están llevando a cabo un tacticismo electoral y no están sentándose para negociar --y en el sindicato sabemos bien de esto-- un acuerdo que sea válido para las dos partes y, sobre todo, para la ciudad”, ha reclamado Morales.

Según señala, “hay una posición de bloqueo permanente y sistemática del ayuntamiento que no es adecuada ni mucho menos. Y tampoco la Junta está cumpliendo con las obligaciones que tiene con respecto a la rehabilitación del Fuerte San Francisco”.

“CCOO entendemos que debería ser compatible tanto un proyecto económico que puede ser importante para la ciudad y para la provincia como también que se habiliten espacios para un uso de la ciudadanía en el entorno del Fuerte”.

El uso del Fuerte San Francisco, sin resolver desde hace 20 años

En el pleno extraordinario de hoy el concejal de Urbanismo, Alfonso Esteban, ha recordado los antecedentes de la urbanización del Fuerte San Francisco donde el Proyecto de Singular Interés, aprobado en 2004, contempló la construcción de 1004 viviendas, y la urbanización correspondiente a la zona de nueva edificación, pero también contemplaba la urbanización del área histórica y la rehabilitación de los edificios históricos, y su cesión al Ayuntamiento de Guadalajara para destinarlo a la implantación de dotaciones públicas. Además, se obligaba al realojo o indemnización a los ocupantes con título legítimo.

El Ayuntamiento de Guadalajara cedió, a cambio, el 10% del aprovechamiento urbanístico que le correspondía de la actuación urbanizadora.

“En diciembre de 2010 hubo una recepción parcial de las obras porque la actuación urbanística no se había concluido y quedaban obligaciones pendientes de ejecución por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”, ha añadido el concejal de Urbanismo, indicando que en dicha acta se reflejan los plazos para el resto de las obligaciones urbanísticas no cumplidas y se firma un acuerdo complementario al PSI, con las obligaciones pendientes de la actuación urbanística, donde los plazos para ejecutar van desde los 6 meses a los 3 años, según qué parcelas.

“Trascurridos los plazos previstos, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no cumplió las obligaciones, razón por la que, por Decreto de Alcaldía, de 21 de mayo de 2015, se acordó la interposición de recurso contencioso-administrativo”, ha informado Esteban, “y este recurso dio lugar a la sentencia de 11 de septiembre de 2017, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, por la que se condena a la Junta de Comunidades al cumplimiento de las obligaciones”.

En cumplimiento de la sentencia referida, la Junta aprobó la ejecución de dos proyectos: Biblioteca Municipal en la Nave de Forja (resolución municipal por la que se muestra conformidad de 6 de Julio de 2023) y Escuelas Municipales en la Parcela E 5 “Talleres”, del que se recibió proyecto de la Dirección General de Planificación el 29 de junio de 2022.

Por otra parte, existe en el expediente informe de la Arquitecta Municipal en el que se valora la rehabilitación de los edificios en 29.130.961,01 de euros.

La cronología detallada por Esteban acaba cuando el 1 de marzo de 2024, el Ayuntamiento recibe propuesta de un convenio de colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el llamado Hub Film Castilla-La Mancha - la Ciudad del Cine- renunciando con ello a la ejecución de los proyectos de Biblioteca Municipal y Escuelas Municipales previstos.