Detenido por delito de odio tras realizar pintadas homófobas en el vehículo de la víctima

La Guardia Civil ha detenido a un varón por delitos de daños y de injurias y calumnias a funcionario públicocon agravante de odio en la localidad de Ventas con Peña Aguilera.

Los hechos se produjeron cuando a finales de mayo aparecieron unas pintadas con insultos homófobos en una furgoneta. La víctima acudió al acuartelamiento de Menasalbas a interponer la pertinente denuncia y allí aclaró que no era la primera vez que sufría pintadas de este tipo, aunque no lo había denunciado. No obstante, la grafía era idéntica al resto de ocasiones en las que habían aparecido escritos en las calles de la localidad.

Mientras se desarrollaba la investigación, se realizaron nuevas pintadas, esta vez con injurias contra el alcalde de la localidad y contra un concejal. Incluso llegó a arrojar excrementos a la puerta del Ayuntamiento de la localidad.

El Equipo de Policía Judicial de la Compañía de Mora junto al Equipo de Respuesta ante los Delitos de Odio (REDO) se hicieron cargo de las pesquisas derivadas de los hechos ocurridos, y en la mañana del pasado día 15 de junio, se llevó a cabo la detencióndel supuesto autor de los hechos. Finalmente, la denominado operación AIRPIN se saldó con la detención de un varón de 49 años de edad, al que se le imputan dos delitos de daños y uno de injurias y calumnias a funcionario público o sus agentes, con agravante de odio. .

Esta actuación se ha llevado a cabo en el marco de las instrucciones impartidas por Secretaría de Estado de Seguridad en el “Protocolo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los delitos de odio y conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación”