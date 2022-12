Jesús Pérez: “No preveíamos luchar contra una pandemia desde una alcaldía”

Escasos son los días que faltan para que 2022 llegue a su fin. Es tiempo de hacer balance: personal, profesional y, para muchas personas, también político, como el que realizamos junto al alcalde de Los Yébenes, Jesús Pérez (PSOE). Según el edil, una de las mejores noticias para su localidad este año ha sido el anuncio por parte del presidente regional, Emiliano García-Page, de que la Junta de Comunidades sufragará los gastos de la construcción de una nueva depuradora en el municipio.

Una excavación busca revelar los secretos de la Edad del Bronce en la localidad toledana de Los Yébenes

Más

Así, 2023 podría ser un año de novedosos proyectos en este pequeño municipio ya que el alcalde espera arrancar las obras de una plaza pública, ya que este pueblo no cuenta con un espacio de estas características.

Sin embargo, 2023 estará marcado sobre todo por las elecciones autonómicas y municipales. Unos comicios a los que Pérez no descarta presentarse. “Parece lo más lógico”, adelanta. “Hemos pasado una situación complicada, ha habido que hacer muchas cosas que no preveíamos como es luchar contra una pandemia desde una alcaldía, no es algo que se lleve en un programa electoral”.

A pocos días de terminar 2022, ¿qué ha sido lo mejor que le ha pasado a Los Yébenes este año?

En el año 2022 creo que para los vecinos de Los Yébenes la mejor noticia ha sido que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha saque a licitación la construcción de una nueva depuradora en la localidad.

Tenemos un problema serio de depuración de aguas residuales y ya se habían hecho todos los trámites para la construcción de una nueva. Teníamos los pliegos, el proyecto, la parcela… pero ahora será el Gobierno regional quien se encargue, lo que supone un ahorro de cinco millones de euros para los vecinos.

Desde el punto de vista local, y para mi personalmente, haber conseguido que la Junta nos haga esta infraestructura es muy importante. En los primeros meses de 2023 saldrá a licitación.

Por otra parte, tenemos también preparados los pliegos para sacar a licitación la construcción de un nuevo espacio público, una nueva plaza de 16 metros cuadrados. Se trata de un proyecto que cuenta con un presupuesto de 3 millones de euros y que tendrá un periodo de ejecución de un año. Sin embargo, en esta incertidumbre de precios preferimos esperar para ver si la situación se estabiliza.

No quiero llegar a las Elecciones haciendo obras, me prima más el interés de mi pueblo. Podríamos haber sacado a licitación la plaza antes pero creo que en esta situación es conveniente esperar.

Haces referencia a una subida de precios que se ha convertido en uno de los principales efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo este conflicto internacional está afectando a un pequeño municipio cómo Los Yébenes?

Está afectando a todo el mundo y en muchos ámbitos. Por ejemplo, Los Yébenes tiene un núcleo industrial importante. Hemos tenido contacto con nuestras empresas y algunas están preocupadas por el precio de la electricidad y del gas, pero se están manteniendo muy bien desde que empezó la pandemia. Han mantenido las plantillas y algunas hasta han aumentado. De hecho, la mayoría de los trabajadores de Los Yébenes está en el sector industrial.

A nivel de la calle, una inflación de dos dígitos nos afecta a todos.

Y a nivel social, desde el primer momento nos volcamos y nos mostramos muy solidarios con Ucrania. Recibimos a dos familias que se alojaron en viviendas cedidas por vecinos de la localidad y les hemos ayudado. Ha habido actos de asociaciones para recaudar fondos, se habilitó una partida en el Ayuntamiento para cubrir los gastos de las viviendas… nos sentimos muy orgullosos por haber podido contribuir a ayudar a estas familias.

Familias que seguramente disfruten del ambiente navideño de estos días. ¿Qué destacarías de la programación navideña organizada desde el Ayuntamiento?

Este año hemos organizado el II Certamen de Decoración Navideña de Escaparates y Fachadas ya que el año tuvimos muchísima participación.

Como novedad, este año hemos decidido no instalar carpas en Nochebuena ni Nochevieja ya que ha crecido la oferta privada y no queremos hacerles la competencia, sino fomentarla y ayudar a los empresarios.

De esta forma también buscamos un montante de ahorro para el Ayuntamiento ya que la instalación de las carpas y la contratación de orquestas supone un desembolso alto y si ya hay oferta de ocio nocturno… Además, aquí se vive la fiesta más durante el día.

Más allá de la programación, decidimos mantener las luces de Navidad, a pesar del aumento del precio de la energía, ya que son de LED y el consumo es bajo, y porque una Navidad sin luces navideñas no es Navidad.

Siguiendo con el balance del año cabe destacar que la hoploteca de Los Yébenes iba a abrir sus puertas este 2022, ¿que ha pasado con su apertura? ¿Cuándo estará lista?

Teníamos todo listo pero tienen que pasar por un último control que depende del Ministerio de Hacienda, ya que son armas cedidas por esta institución, y del que estamos pendientes. En esta galería se podrán ver armas que no funcionan, no pueden disparar, pero nos han pedido numerosas medidas de seguridad: alarmas, dobles puertas, térmicos…

Lo que puedo asegurar es que será un museo moderno, digitalizado, con numerosas piezas por lo que haremos exposiciones temporales por épocas o por tipo de arma.

Entre las novedades educativas puestas en marcha por su Consistorio, destaca el Certamen de Cortometrajes ‘Educación en valores’, ¿en qué ha consistido?

Pusimos en marcha el Certamen de cortometrajes ‘Educación en valores’ para abordar las violencias machistas, el racismo o la homofobia. Esta actividad refleja la preocupación que tenemos desde el Ayuntamiento por este tipo de comportamientos y, concretamente, por el machismo.

Creo que tenemos que luchar con todos los instrumentos que tengamos contra la lacra de la violencia de género. La única manera de pararla es a través de la educación desde pequeños. De hecho, tenemos dos centros educativos muy involucrados y les estamos muy agradecidos porque esto es una lucha conjunta en la que el papel del Centro de la Mujer también es muy importante. A lo largo del año organizan numerosas conferencias, talleres, cursos, actos…

De hecho este año acogimos una jornada comarcal de los cuatro centros de la mujer de la comarca, Mora, Consuegra, Sonseca, y Los Yébenes. Fue una jornada de conferencias sobre la violencia de género.

Además, en el ámbito de la igualdad, este año hemos ampliado el Plan Corresponsables con su otra pata: la asistencia a domicilios. Ahora tenemos los dos proyectos del Plan: el aula de conciliación y la asistencia a domicilio.

Fuimos de los primeros en solicitar este presupuesto y siempre se llenan las plazas.

Sobre las particularidades de Los Yébenes también cabe destacar culturalmente vuestro yacimiento de Montón de Trigo. ¿Cómo vais a gestionar este espacio histórico?

Este año hemos hecho la segunda campaña de excavaciones y con ella han aparecido muros de la época de la Edad del Bronce que, tras la realización de diferentes pruebas, han concretado la antigüedad del yacimiento: es de hace 3.800 años. Y es que los investigadores estimaban que tenía entre 3.500 y 4.00 años. Ahora ya sabemos la fecha exacta.

Nuestra idea es dejarlo visible pero de momento hemos tomado la decisión de dejarlo tapado ya que requiere de un proceso de restauración para evitar que el agua, la nieve o el hielo pueda destruirlo ahora que está a la luz. Por ello necesitamos un proyecto de restauración de lo que vaya apareciendo porque seguiremos excavando y dejándolo abierto.

Nos encontramos a las puertas de 2023, un año que entre otros aspectos, seguramente esté marcado por las Elecciones municipales. ¿Repetirás como candidato a la alcaldía de Los Yébenes?

No me he parado a pensarlo pero parece lo más lógico. Hemos pasado una situación complicada, ha habido que hacer muchas cosas que no preveíamos como es luchar contra una pandemia desde una alcaldía, no es algo que se lleve en un programa electoral.

Mi trabajo se basa en esfuerzo y cercanía, y eso es lo que puedo poner encima de la mesa cuando llegue el momento de tomar la decisión.