Los sindicatos rechazan el despiece en lotes de la contrata de seguridad de los edificios de la Junta en Toledo

Los sindicatos representativos de los trabajadores de la contrata de Seguridad de los edificios de la Junta de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos en Toledo, CCOO, CSIF y UGT, rechazan radicalmente el pliego de condiciones mediante el que el Gobierno regional ha sacado a concurso este servicio, que consideran “una gravísima y gratuita agresión a las personas que lo prestan”. El pliego afecta a las cinco provincias de la región, cada una de las cuales se oferta como hasta ahora en un lote, salvo la de Toledo que se subdivide en cuatro lotes.

Según afirman, esta fragmentación “atenta contra los derechos colectivos e individuales de los trabajadores que prestan el servicios”, ya que “quedan expuestos a ver sustituidos los contratos a tiempo completo que tienen ahora con la actual empresa adjudicataria, por dos o más contratos a tiempo parcial con las futuras adjudicatarias de los distintos lotes”. Esto, alegan, puede generan problemas de pluriempleo, fiscalidad, conciliación de la vida laboral y familiar o vacaciones.

Estos sindicatos han trasladado a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas su preocupación, advirtiendo de que la posibilidad de que la actual contrata sea sustituida no por otra empresa, sino por cuatro diferentes, “pondrá en cuestión la estabilidad en el empleo de los vigilantes, porque dificultará y en muchos casos hará imposible la obligada subrogación de los contratos”. Y añaden que la Junta les ha respondido que es “todo legal” y que el pliego “ha pasado por todos los filtros técnicos y jurídicos”.

“Así, la única razón aportada por la Consejería para justificar la subdivisión en cuatro lotes de la actual contrata de Toledo es que este despiece es tan legal como el mantenimiento en un solo lote de las contratas de las otras cuatro provincias. Lo que no explica por qué extraordinario interés o con qué arcana intención en Toledo las cosas son distintas. Si hay alguna explicación de la diferencia, debe de ser inefable. O inconfesable”, alertan.

Edificios similares y mismo convenio

Consideran que en las cinco provincias los edificios a proteger son similares y a los vigilantes que se ocupan de su seguridad se les aplica el mismo convenio colectivo, el Estatal de Empresas de Seguridad, en Albacete, en Ciudad Real, en Cuenca, en Guadalajara y en Toledo.

Por otra parte, CCOO, CSIF y UGT explican que la fragmentación en cuatro de la actual contrata de la Seguridad de los edificios de la Junta en Toledodiluye, incluso hasta su anulación, el derecho a la Representatividad Colectiva de los vigilantes de seguridad que prestan el servicio.

Tras la publicación del pliego, los tres sindicatos han solicitado una reunión con la Consejería de Administraciones Públicas en la que analizar los “múltiples e indeseables efectos perversos” del fraccionamiento y para reclamar la rectificación. “Se nos contestó que, según ellos, todo es legal y no hay nada que modificar”, posponiendo cualquier reunión hasta la vuelta de las vacaciones. Para entonces, “ya habrá vencido el plazo para recurrir el pliego”.

“En todo caso, amparada o no en la legalidad, es indudable que la actuación de la Consejería de Juan Alfonso Ruiz Molina supone una gravísima y gratuita agresión a los vigilantes de seguridad afectados. Instamos al consejero a rectificar de inmediato. En caso contrario, este atentado a los derechos laborales, a las condiciones de trabajo y al medio de vida de los vigilantes de seguridad no tardará en tener una contundente respuesta sindical. Si no hay una rectificación inmediata, habrá movilizaciones”, concluyen.