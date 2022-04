La Red por una Nueva Cultura rechaza el “Plan Ilógico” del Júcar por “incrementar” el déficit de agua del río

Las organizaciones que integran la Red por una Nueva Cultura en el Júcar han anunciado su rechazo al Plan Hidrológico del Río, que se ha sometido a informe en el Consejo del Agua de la demarcación. Y es que consideran que, “pese a las evidencias de sobreexplotación y deterioro de los ecosistemas acuáticos, el plan no satisface los objetivos legalmente establecidos de frenar el deterioro, recuperar el buen estado ríos, lagos, acuíferos y otras masas de agua y promover el uso sostenible del agua”.

El Júcar, un río cada vez más contaminado que reclama "compromiso" público

Saber más

Recuerdan que el río se encuentra en una situación de “sobreexplotación acumulada”, y que a pesar de ellos, se reparte un agua “inexistente”, lo que consideran incrementará el déficit reconocido. Igualmente, lamentan que se van “aplazando” las medidas necesarias para “frenar y revertir el deterioro de la cuenca” .

“Con ello se agudizan las tensiones por el reparto del agua en el futuro, que se verán incrementadas con la previsible disminución de la disponibilidad de agua como consecuencia del cambio climático”, advierten y afirman que “poner sobre la mesa de negociación agua ”de papel“, es decir asignar a los usuarios agua no disponible en la demarcación con el fin de obtener su apoyo al plan, no hace sino añadir leña al fuego y alimentar conflictos futuros”.

“La naturaleza no negocia”

“El documento presentado supone un retroceso respecto al borrador presentado en junio del año pasado y aleja aún más la posibilidad de cumplir con los objetivos marcados para 2027. La administración hidráulica ha cedido una vez más frente a la presión de los usuarios privativos, favoreciendo sus intereses a corto plazo en detrimento del interés general y de la disponibilidad duradera de agua, retorciendo, a tal fin, la aplicación de la normativa vigente”, recalcan en un comunicado, en el que aseguran que “la naturaleza no negocia”.

Por eso, han advertido de que documentarán los “posibles incumplimientos” para poder recurrir ante el Estado o incluso la Unión Europea. Entre otros, señalan una posible sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental, con asignaciones que superan la recarga natural. También, la aplicación “arbitraria” de la metodología establecida para el cálculo de los caudales ambientales, lo que lleva a generar “volúmenes muy alejados de los necesarios para contribuir eficazmente al objetivo del buen estado”.

Incluso, llegan a apuntar a un posible incumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo (STS 3353/2018), debido a las exigencias de establecimiento de regímenes de caudales ecológicos completos. También aluden a que se mantiene el trasvase entre el Júcar y el Vinalopó, y a la “desprotección de masas de agua en buen estado (reservas fluviales) y adopción insuficiente de las medidas necesarias para recuperar la conectividad fluvial y la restauración hidromorfológica general de las masas de agua deterioradas, como consecuencia de la priorización de los usos privativos a costa de violar las restricciones ambientales”.

En definitiva, “consecuencias de la mala administración”. “Los incumplimientos de la normativa europea pueden tener un elevado coste para el conjunto de la ciudadanía, como muestran las cuantiosas multas que paga el Estado Español, por ejemplo, por incumplimientos de la directiva de aguas residuales urbanas”, recuerdan.

Las organizaciones dentro de la Red son: Acció Ecologista Agró, ACEM-Ecologistas de la Manchuela de Cuenca y Albacete, Pueblos Vivos Cuenca, Stop Macrogranjas, ADIRA, AEMS-Ríos con Vida, Centro Ibérico de Restauración Fluvial, CCOO PV, Ecologistas en Acción de Albacete, Ecologistas en Acción de Cuenca, Ecologistas en Acción Gudar Javalambre, Ecologistes en Acció del País Valencià, Fundació Nova Cultura de l’Aigua, Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales, Intersindical Valenciana, Mijares no se Toca, Per l’Horta, Plataforma Ciutadana per la defensa del Riu Serpis, Sociedad Albacetense de Ornitología, SEO/BirdLife, Túria Verd, UGT, WWF i Xúquer Viu.