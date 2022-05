Seis años de 'En compañía', el programa que “cambió la vida” de Ramón García

El programa 'En compañía' de Castilla-La Mancha Media cumple seis años de trayectoria, lo que se traduce 1.500 episodios. Más de 1.300 personas “han dejado de estar solas” en un formato que defienden como “vivo” pues no sólo acuden personas mayores, sino también jóvenes que han tenido hijos tras conocerse en el plató de la televisión regional. Así lo defiende Ramón García quien presenta el programa junto a Gloria Santoro y que asegura que le ha “cambiado la vida”. Por su parte, Santoro ha asegurado que “somos importantes en la vida de mucha gente mayor”, pero también de “gente joven que se sienta a ver el programa con sus abuelos y lo siguen viendo incluso cuando han fallecido”.

También han resaltado que “hacer un programa de televisión y que tenga éxito es un mérito”, en el contexto de la afluencia de programas y plataformas digitales. “Es un programa con corazón, no de corazón”, recalcó Santoro. Además, han recordado que se han donado toneladas de alimentos no perecederos, que el público lleva cuando visita el plató. “Este es el programa que me ha cambiado la vida, porque es ayudar de verdad, nos acerca a todas las personas a las que nos dirigimos. Ningún programa de televisión le da a un profesional esto”, resaltó Ramón García.

El presentador ha señalado que acuden personas que “igual nunca han salido del pueblo” y que, por eso, lo bonito es “conseguir que hablen con nosotros igual que cuando están tomando el fresco”, resaltando que se habla así de la “historia de España y de Castilla-La Mancha”. “El programa es un rincón por donde pasa la vida”, afirmó García.

Por otro lado, han señalado que se han conseguido “récords” de audiencia, que han “superado a las grandes cadenas” y que se han traspasado las fronteras de la región, porque es visto en otras regiones. Además, han recordado que durante el confinamiento se decidió que se debía seguir haciendo el programa, con cinco personas, para “mantener viva la llama de la compañía”, y que fue durante este tiempo cuando se emitieron “los mejores momentos”. “Nacieron lo que llamo brotes verdes: de aquel tiempo horrible surgieron parejas”, resaltó el presentador.

La directora del programa, Noelia Alcántara, ha explicado que 'En Compañía' tiene “la misma filosofía de vida' que 'La tarde, aquí y ahora' (programa en el que se inspira el formato, de Canal Sur), pero a la vez es ”muy diferente“ y lo que lo hace ”único“ es la gente que acude a él.

Alcántara ha reivindicado que detrás de cada programa está el trabajo de un equipo que “hace que todo parezca natural porque ellos --los invitados-- son personas normales, no televisivas”. “Es un programa que cuesta mucho trabajo hacer pero luego te vas a casa con la satisfacción de haber ayudado a alguien. Me quedo con la confianza de cada persona que levanta el teléfono para venir aquí”, ha aseverado.