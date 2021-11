Sergio García: "La sociedad civil está bastante concienciada con el bienestar animal"

Con más de 800 entidades relacionadas con el bienestar y la protección de los animales se ha reunido a lo largo de este 2021 Sergio García Torres, director general de Derechos de los Animales en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. "Es lo primero que hemos hecho, hablar también con los colectivos profesionales que trabajan con animales de compañía y poder así ver las mayores necesidades y establecer nuestra planificación". La primera conclusión que ha sacado: "La sociedad civil está bastante concienciada con el bienestar animal".

Esto, recalca, no quiere decir que no haya casos de maltrato. "Siempre los habrá y nos removerán el alma. Pero la mayoría de la sociedad tiene conciencia sobre la protección animal y ahora lo que hace falta es ejecutarla desde la normativa", asegura. El proceso está en marcha, aunque la ley todavía es un anteproyecto. La futura legislación, explica García, tendrá que ver también con una modificación del Código Penal, que se pondrá en marcha en breve" y también con la "mal llamada Ley Mordaza", Ley de Seguridad Ciudadana, en relación principalmente a la acción policial que tiene que ver con los animales.

García, que participa este sábado en el I encuentro autonómico de Podemos Castilla-La Mancha, continúa señalando que, también, se tendrá que modificar el Código Civil. "Los animales hasta ahora se consideraban como cosas, pero lo que queremos es que se diferencie entre cosas, personas y animales. A partir de ahí podremos hacer diferencia en situaciones como divorcios, o casos de embargo, para que, por ejemplo no se pueda embargar un animal. De este modo, un juez podrá evaluar las condiciones y determinar cuál proporciona mayor bienestar para el animal. Así podremos encontrar un término medio", explica.

"Quiero romper una lanza en contra de los estereotipos que hay cuando se habla del mundo rural, en cuanto a la protección animal. Nosotros con la ley queremos dar un ámbito legal para garantizar, por ejemplo, la seguridad de animales como los perros pastores que son vitales y un mecanismo de protección de ganado. Y si miramos al detalle la normativa de, por ejemplo, Castilla-La Mancha, no hay diferencia entre un perro pastor y un perro doméstico, y si la hay", señala.

La ley pretende establecer que los animales necesitan una "serie de cuidados" y un "ámbito de bienestar", y así quiere garantizarlo esta normativa, recalca. El trabajo, asegura, se está haciendo codo a codo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para que se puedan establecer también protocolos para todas las actuaciones que involucren a los animales. "Pueden ocurrir tantas cosas, desde que un perro sea agresivo, hasta que una víctimas de violencia de género necesite ayuda con su animal. ¿Qué se hace con ellos? Lo hemos vivido durante la crisis sanitaria, cuando las personas debían ser ingresadas y los perros se quedaban en casa, solos. Por eso, se necesitan protocolos", recalca el director general.

"Tenemos que incluir a los animales dentro del ámbito familiar"

García reflexiona que los animales y sus necesidades pueden llegar, incluso, hasta cuando las familias necesitan acudir a un banco de alimentos y en ellos, no hay comida para perros o gatos. "Porque no existe un protocolo. Pero tenemos que incluirlos dentro del ámbito familiar, y eso es lo que nos pide la sociedad civil", asegura. Los datos de la dirección general apuntan a que un 40% de la población española tiene un animal a su cargo, una cifra que crece en casos muy concretos. "El 55% de las víctimas de violencia de género tienen un animal a su cargo y es por eso que tardan en abandonar la vivienda familiar, porque no se pueden llevar a sus animales a su recurso", recalca.

Es por eso que el trabajo está siendo en conjunto entre todos los Ministerios y también con las comunidades autónomas. "El mayor problema que hemos tenido en este país es que las administraciones no han tenido en cuenta la presencia de los animales", señala, algo que ha cambiado, por ejemplo, debido a la erupción del volcán en La Palma. "Hemos trabajado con el cabildo y la consejería para facilitar espacios, y gestionado con las entidades para coordinar la recogida de animales y servir de enlace".

"Muchas veces cuando se ve la necesidad humana, las personas no se paran a pensar en las cuestiones que tienen que ver con los animales, por eso hemos de establecer los procedimientos necesarios para que esto no ocurra", recalca García. El plan de incendios forestales que se aprobó antes de verano, indica, ya incorpora lo que se debe hacer con los animales en caso de peligro.