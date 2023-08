Casi 140 días de espera para la consulta con el otorrino: “No es una cuestión de mi cita, es un problema global”

Ante cualquier tipo de problema de salud, la mayoría de la población toledana, castellanomanchega y española acude a la sanidad pública y toma las mismas medidas: solicitar cita con su médico o médica de cabecera en su centro de salud. Si su dolencia requiere una atención concreta, se le derivará al especialista cuya consulta ya se encuentra en un hospital.

Después de estos pasos comienza, para muchas personas, la odisea. Normalmente, el área administrativa de los centros de salud solicita esa cita con el especialista y le da todos los detalles al paciente: lugar, día y hora. Según la especialidad que necesite la dolencia, esta fecha se suele dar 50 días después de ser solicitada.

“No se puede entender que para un traumatólogo, por ejemplo, den una cita 100 días después”, critica el toledano José Manuel García Díaz quien, en su caso, lleva esperando 138 días a que le den su cita en el área de otorrinolaringología del Hospital Universitario de Toledo, donde la lista de espera de este servicio se ha quintuplicado en los últimos seis meses.

El centro de atención primaria de García se encuentra en el barrio del Polígono y, según explica, no tramitan citas con la especialidad que él necesitaba. “Me dijeron que se había cambiado el sistema y que es el servicio de otorrinolaringología el que da la cita y la comunica al paciente a través de SMS, telefónicamente o por correo postal”.

Casi 140 días después no ha recibido su cita, aunque el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) sí ha dado respuesta a través de una carta a 3 de sus 4 reclamaciones. Lo hizo dos meses después de que García presentara la primera de ellas, el pasado 25 de junio.

“La contestación es de plantilla”, avanza el toledano. Y es que, más allá de pedir disculpas “por la situación”, el Sescam le informa de que “no es posible asignarle la cita que solicita”. “No obstante, esperamos poder satisfacer su petición, a la mayor brevedad posible”, añade.

“Agradecemos sus escritos, que han sido tenidos en cuenta para intentar mejorar aquellos elementos que inciden en la calidad percibida por los usuarios de nuestro sistema sanitario público”, añade la carta firmada por el subdirector Médico del Complejo Hospitalario de Toledo.

“Otra paradoja del sistema es que en las reclamaciones, solicité que se remitieran las contestaciones mediante correo electrónico, posibilidad que reconoce el impreso oficial, pues tampoco se cumple, y se envía de esta manera, siendo más costoso y lento el procedimiento”, añade García.

De 1.000 personas a 5.000

Antes de optar por la vía de las reclamaciones, este toledano se personó en la propia consulta de otorrinolaringología del Hospital de Toledo “para ver si se había producido un error o extravió del volante”. Sin embargo, la respuesta del personal sanitario que se encontraba en la consulta fue similar: “no podemos decirle nada, las citaciones se tramitan desde otro departamento”.

“Me parece una burla lo que están haciendo a los pacientes”, critica García, quien matiza su queja. “Yo no me quejo de los sanitarios, ni del personal en sentido general, yo me quejo del sistema actual de la sanidad pública por lo que no es una cuestión mía, del retraso con mi cita médica, es un problema global”, afirma García. “Me he atrevido a hacer una denuncia pública porque quiero una solución para todo el mundo, no protagonismo para mí”, subraya.

El toledano lamenta que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, siga contando en su equipo con el mismo consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, que en la anterior legislatura ante “los muchos problemas que hay”. “¿Es que no quieren solucionarlo”, se pregunta. “Lo bien que podíamos estar y vamos para atrás. Ni el consejero, ni nadie del Sescam habla de los problemas que hay con las listas de espera. Hablan de cosas muy generales, por ejemplo de mejorar la sanidad, ¿pero cómo?”.

Tal y como recoge el propio Sescam en su página web, el tiempo de espera para obtener una cita en la especialidad de otorrinolaringología ha pasado de 64 días en el mes de enero a 87 en julio.

Concretamente, 1.176 personas estaban en la lista de espera en el mes de enero, mientras que en julio el número asciende hasta las 5.286. Estas cifras son solo un ejemplo de los tiempos de espera para obtener una cita en alguna de las especialidades médicas de la sanidad pública de Castilla-La Mancha. Y es que, en todas las especialidades hay que esperar.

No optaré por la sanidad privada, soy un defensor de los servicios públicos

García es una de las cerca de 24.000 personas que se encuentran esperando su cita con el especialista en el Hospital Universitario de Toledo. Esta cifra era de 12.060 en el mes de enero. Sin embargo, el toledano lo tiene claro. “No optaré por la sanidad privada, soy un defensor de todos los servicios públicos y de los funcionarios, no quiero sanidad privada, eso es un negocio”.

“Lo que más me duele es que la sociedad no está hablando de estos asuntos, a pesar de que si tienes la mala suerte de ir al Hospital Universitario te vas a encontrar con estos tiempos de espera y este trato al paciente”, añade.

En el momento de la redacción de este artículo, este ciudadano toledano continúa sin saber cuándo será su cita con otorrinolaringología.

OCU Castilla-La Mancha se hace eco de las reclamaciones sindicales y ciudadanas

La Delegación en Castilla-La Mancha de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de “una alarmante falta de personal y camas” en el Hospital Universitario de Toledo como consecuencia del “déficit” de trabajadores y trabajadoras por la finalización de sus contratos, tal y como denunció la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

“El pasado 20 de junio, por ejemplo, hubo hasta 53 pacientes a la espera de ingreso”, criticaba el sindicato. Por ello, la OCU solicita a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha un Plan de Contingencias. “Solo de esta manera podrá garantizarse un rendimiento óptimo de sus instalaciones en cualquier momento del año”, explica Itziar Fernández, portavoz de la organización en la región.

