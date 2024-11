Advierten de que el proyecto de la Ciudad del Cine en Toledo puede suponer una “nueva presión” para el río Tajo

El Grupo Local SEO-Toledo de SEO/BirdLife ha mostrado su preocupación por el proyecto de Ciudad del Cine, ya que podría suponer una “nueva presión” para el río Tajo y su biodiversidad. El Parque de Polvorines, recuerdan, es una “zona sensible”. Es en este lugar donde se plantea la construcción de la Ciudad, que comenzó ya con oposición vecinal.

“El Parque de Polvorines es una zona sensible. La situación en los márgenes y riberas del río Tajo lo convierten en una zona de indudable interés medioambiental. Un proyecto de este tipo puede tener un impacto muy negativo en la biodiversidad de la zona, en el bosque de ribera y en el ya maltratado río Tajo”, aseguran desde SEO-Toledo.

El grupo recuerda que justo frente al parque se sitúa la llamada “Isla de los Pájaros”, que es un “auténtico patrimonio natural, un paraje con una gran biodiversidad, donde se encuentran, entre otras muchas especies de aves, garzas reales, garcetas comunes, moritos comunes, martinetes comunes o garcillas bueyeras”. Estas últimas tienen en esa isla uno de sus “principales dormideros”, a nivel regional.

La isla, continúan, no solo es un lugar de paso o reposo para estas aves, sino que muchas de ellas se reproducen allí, lo que hace este entorno mucho más sensible. “Nos gustaría saber si, más allá de las tranquilizadoras palabras de las administraciones en relación con la afección del proyecto al medioambiente, se han realizados estudios sobre el impacto, que la construcción y posterior explotación de la Ciudad del Cine, va a tener sobre esta diversidad de fauna o la vegetación de la zona. No comprendemos cómo se ha priorizado esta ubicación frente a otras posibles para el proyecto”, señalan desde el grupo local de SEO.

También han querido recordar que ya se presentaron alegaciones al proyecto del Hotel de la Cava, en zona aledaña, por similares razones. El grupo local de la asociación conservacionista reclama que “el Parque de Polvorines se puede acondicionar, tal y como prometió el gobierno municipal, para el disfrute por la ciudadanía de Toledo, sin necesidad de plantear negocios e industrias en su interior”.

Además, SEO-Toledo insiste en pedir “una mayor conciencia medioambiental por parte del Ayuntamiento de Toledo y administraciones implicadas, no sólo en este proyecto de la Ciudad del Cine, si no en la gran variedad de proyectos que se están planteando en las riberas del río Tajo y zonas naturales de Toledo”.

“Cada semana nos sorprenden con un proyecto, no demandado por la ciudadanía, que pretende recuperar una zona natural para los toledanos. En estos tiempos de cambio climático es especialmente importante el respeto por la naturaleza, que cada vez reclama su espacio con más asiduidad y virulencia. Nuestra preocupación es que no se la esté poniendo en lugar prioritario a la hora de proponer y abordar este tipo de proyectos”, recuerdan desde SEO-Toledo.