El Gobierno de Castilla-La Mancha no ve un “problema de tensión” con las viviendas turísticas en la región

La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, cuya cartera ostenta también las competencias en Turismo no ve “un problema de tensión” en el mercado turístico ni en el de la vivienda en Castilla-La Mancha.

“Sinceramente, creo que en nuestra comunidad autónoma hoy por hoy no tenemos ese problema. Eso no quiere decir que no nos solidaricemos con otros municipios o con otras ciudades o barrios que estén pasando por momentos difíciles”, recalcó Patricia Franco este miércoles. Justamente, el mismo día que el Gobierno de España anunciaba que se limitarán los alquileres de temporadas cortas y que las comunidades de vecinos podrán prohibir pisos turísticos.

“Lógicamente, todas las decisiones que vayan encaminadas a fortalecer nuestro mercado del turismo, que atraviesa por las mejores cifras, y también a garantizar la vivienda para las personas en aquellas ciudades o en barrios que están mucho más tensionados, pues yo creo que son bienvenidas”, aseveraba la consejera.

Una zona que sí ve más tensionada es Toledo. “Quizá, la que tiene una mayor tensión”. Pero, insistía, “no en el punto que existen en otras ciudades que realmente ya están pasando por situaciones difíciles, en cuanto al precio de la vivienda y la adquisición de vivienda”.

Franco calcula que en la región hay alrededor de 1.500 viviendas turísticas (a los que suma unos 300 apartamentos turísticos), de las cuales un tercio se encuentra en la ciudad de Toledo. “Es decir, se produce una elevada concentración de la vivienda de uso turístico en la ciudad”.

Un “0,4%” en el parque total de vivienda de la región

“Es nuestra ciudad de referencia, la que más turistas nacionales e internacionales acoge y, por tanto, tiene un mayor impacto”, recalcaba la consejera, que puntualizaba que sobre el “total del parque de la vivienda” de la región, las viviendas turísticas representan un porcentaje inferior al 0,4%.

Eso sí, ha querido hacer un llamamiento a las personas que tienen viviendas y apartamentos con este uso que los regulen y den de alta su actividad en sus ayuntamientos, que son “realmente” los competentes en esta materia, según explicó.

Franco defiende igualmente que su consejería hizo su “tarea” en cuanto al registro de viviendas turísticas en 2018. “Mediante el desarrollo de un decreto establecimos también las reglas del juego para el sector, tanto en apartamentos como en viviendas de uso turístico”, recordó. A través de dicho reglamento, se lanzó el registro de viviendas de uso turístico y apartamentos turísticos.

“Estamos trabajando con ese registro de forma organizada y también abordando con el Ministerio de Turismo la consecución de un reglamento europeo de muy reciente puesta en marcha que va a tener su traslación al ámbito estatal. Estamos colaborando desde las comunidades autónomas con el Ministerio de Turismo en la creación de una plataforma que nos permita avanzar en ese reglamento europeo para tener un registro de viviendas de uso turístico y de apartamentos”, aseveró la consejera.

“En definitiva, no veo actualmente un problema en Castilla-La Mancha”, concluía la consejera.