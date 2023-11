Homenaje a Pedro Ruiz, fundador de CCOO Castilla-La Mancha y “padre de la libertad y de la patria”

El sindicato Comisiones Obreras ha rendido en la tarde de este martes un sentido homenaje a la figura del histórico sindicalista puertollanense Pedro Ruiz, uno de los fundadores de la plataforma sindical en Castilla-La Mancha, considerado por sus compañeros como uno de los “padres de la libertad y de la patria”. Se celebró en el Museo Cristina García Rodero de Puertollano

En declaraciones a los periodistas momentos antes de la celebración de un acto que ha reunido en el Museo Cristina García Rodero de Puertollano a la familia de Pedro Ruiz, arropada por un centenar de amigos, afiliados y simpatizantes, el secretario general de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, ha subrayado el papel de Ruiz como uno de los “pioneros” del sindicalismo en España, “uno de los padres de la patria que contribuyó con su esfuerzo a construir la libertad y la democracia desde la lucha en la calle”.

“La democracia no se construye en los despachos ni duerme en una cama, sino que se afianza a costa del sacrificio de miles de personas”, ha declarado de la Rosa, quien ha recordado que Pedro Ruiz fue una de esas personas perseguidas por el anterior régimen, “arrestada, golpeada y absolutamente mancillada mientras se convertía en una pieza clave para el movimiento obrero en Castilla-La Mancha”.

El dirigente sindical ha relatado asimismo que Pedro Ruiz venía del mundo de la mina en Puertollano, heredero de una antigua tradición obrera, y se convirtió en impulsor de una de las primeras y más importantes movilizaciones que se convocaron en la Ciudad Industrial en defensa de los derechos de los mineros.

Reivindicando el sindicalismo de clase

El acto de este martes ha servido, además, para reivindicar el sindicalismo de clase y la “acción política y social” que CCOO ha realizado en los últimos 40 años. “Hoy se habla mucho de libertad, democracia y de ruptura de España, e incluso se critican las amnistías, pero hay que recordar que los amnistiados hace más de 40 años no fueron en su mayoría los luchadores desde la izquierda, sino muchos criminales de guerra que fueron acogidos por la democracia e incluso llegaron a constituirse en el partido mayoritario de la derecha”, ha recalcado Paco de la Rosa.

A su juicio, “la libertad no es tomar calles, sino conquistar derechos y pelear por ellos, y la democracia reúne todos esos derechos para que todos los ciudadanos sean iguales”. “La igualdad no es lo que muchos quieren vendernos ahora, sino que se pelea cada día hasta el punto de que aún no es real ni por cuestión de género ni por naturaleza social, laboral, étnica o religiosa, y así ocurre en la Comunidad de Madrid, donde presumen de igualdad, y en otras comunidades autónomas”, ha subrayado.

Consecuentemente, De la Rosa ha reivindicado la acción de CCOO y se ha reafirmado en su apuesta “por gobiernos que sigan construyendo derechos para los trabajadores, siguiendo el camino que marcaron personas como Pedro Ruiz”.

En los mismos términos se ha pronunciado el secretario general de Comisiones Obreras Ciudad Real, José Manuel Muñoz, quien ha destacado la importancia de este acto para reconocer el “compromiso y la valentía” de Ruiz “en su objetivo de hacer un mundo más igualitario y luchar por las libertades y la democracia”.

En este sentido, ha puesto en valor “las ideas que Ruiz y sus compañeros mantuvieron durante mucho tiempo a pesar de la situación que les tocó vivir” y su trayectoria política y sindical “que marcó el papel fundamental de CCOO para la sociedad y el mundo laboral en un momento muy complicado, con menos recursos y más problemática, sufriendo las adversidades con arrojo, valentía y dedicación”.

Primero secretario de la Unión Regional

Pedro Ruiz, fallecido el pasado mes de febrero, fue el primer secretario general de la Unión Regional -entonces aún llamada Unión Regional de Castilla la Nueva y Albacete-, constituida en el despacho de Atocha 55 en enero de 1977, pocos días antes del asesinato de los compañeros abogados. Pedro Ruiz tenía ya entonces una dilatada trayectoria de lucha antifranquista, con una marcada participación en la huelga minera de 1962 en Puertollano.

El homenaje se ha realizado en una fecha fundamental para la historia del sindicalismo en Puertollano, recuerdan sus compañeros, pues fue un día como este, en 1976, cuando se constituyó la primera Unión Local de CCOO.

En el acto, acompañado de la poesía y la música de Cristina Díaz Aragón y Víctor Manuel Gutiérrez, se han escuchado los testimonios de sindicalistas históricos de CCOO como Jesús Camacho, Julián Ariza, Juan Moreno o Nati Camacho, entre otros, y se ha proyectado un vídeo con unas palabras del secretario general de CCOO, Unai Sordo.