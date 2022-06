Inflación y nuevo curso escolar: “Hay que pedir todas las ayudas, los precios asustan”

El Índice de Precios de Consumo (IPC) disparó su tasa interanual 1,5 puntos, hasta el 10,2% y es su nivel más alto desde abril de 1985, según los datos de junio avanzados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La inflación repunta y sigue siendo un condicionante económico para la familias que, tras las vacaciones de verano, han de pensar en los habituales gastos extra coincidiendo con el nuevo curso escolar.

Castilla-La Mancha es la región con menor gasto medio por persona debido a los bajos salarios

Saber más

¿Está ya impactando la inflación en el gasto escolar de cara al nuevo curso? La delegada de la Organización de Usuarios y Consumidores (OCU) en Castilla-La Mancha, Itziar Fernández, comenta que todavía es “pronto” para asegurarlo. “Las compras masivas se dejan para más adelante y se pagan al final. Es posible que hasta septiembre no lo sepamos, pero le puedo decir que ya tengo la factura, 300 euros, y es para los libros de primer curso de Primaria”.

Como dato de partida, en el inicio del curso 2021-2022 el gasto medio por alumno o alumna fue de 1.890 euros, según esta organización. En Castilla-La Mancha esa cifra fue de 1.181 euros. “Es inferior porque aquí las rentas y los salarios también son más bajos”, matiza la delegada de la OCU.

Precisamente, el 6 de julio UGT y CCOO Castilla-La Mancha reclamarán mejoras salariales ante las sedes de las organizaciones empresariales, con concentraciones en las cinco capitales de provincia de la región. Reclamarán la necesidad de salvaguardar la capacidad adquisitiva de la población trabajadora, aumentando los salarios para que las familias puedan hacer frente a la espiral inflacionista y denunciarán que “las empresas están trasladando el aumento de costes, derivado del incremento del precio de sus materias primas –especialmente las energéticas- al precio final que pagan las personas consumidoras, encareciendo de manera generalizada la cesta de la compra y provocando una nueva devaluación de los salarios”, señalan ambos sindicatos.

El pasado sábado el presidente Pedro Sánchez anunció varias medidas anticrisis que incluyen la rebaja de los abonos transporte y ayudas de 200 euros a familias vulnerables. “Vamos a ver qué pasa en estos meses porque su efecto no lo vamos a notar a corto plazo. Ahora no lo pensamos porque hemos cobrado la extra y nos vamos de vacaciones, pero septiembre está a la vuelta de la esquina y amenazando el gasto, no solo el escolar”, recuerda Itziar Fernández, para referirse a la cesta de la compra o a los carburantes. “Las ayudas no serán la panacea, pero hay que pedirlas todas para paliar la subida brutal de precios que asustan”.

Sin tiempo para cambiar los libros de texto

En lo que de momento parece que no habrá cambios es en los libros de texto. A pesar de la entrada en vigor de la LOMLOE, las librerías y otros suministradores -como los propios centros educativos- están sirviendo los mismos textos que el pasado curso escolar. “No hay modificación todavía, se van a seguir vendiendo los del año pasado. Las editoriales no han contado con margen para adaptar los libros y las familias también tienen que tener el suyo para que el gasto no sea desproporcionado y no tenga que ser todo en el último momento”, explica la delegada de la OCU en Castilla-La Mancha.

Será un quebradero menos de cabeza (quizá) para las familias que, previsiblemente, se trasladará al profesorado ya que la nueva ley incluye un modificar el currículo: cambian las asignaturas y sus contenidos, aunque para conocer el detalle hay que esperar a que las comunidades autónomas publican los correspondientes decretos de desarrollo de la normativa estatal.

La consejera de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha aseguraba este miércoles que la comunidad autónoma será “de las primeras” en publicar dichos decretos. Lo hará previsiblemente en la primera quincena de julio.

Más ayudas en la región para libros de texto por la LOMLOE

El pasado 23 de junio se abrió el plazo para solicitar las ayudas de libros de texto y de comedor escolar del curso 2022-2023. Estará abierto hasta el próximo 14 de julio. Rosa Ana Rodríguez explicaba que las principales novedades de esta convocatoria residen en el apartado de libros de texto porque se han aumentado tanto las ayudas como la cuantía “a fin de facilitar a las familias la compra de nuevos materiales derivados de la implantación de la LOMLOE”.

Las ayudas son de concesión directa para el alumnado de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria y las de comedor escolar para el alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria. Deberán solicitarse a través de la Plataforma EducamosCLM.

El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene previsto conceder 94.690 becas, de las que 73.799 serán de libros de texto y 20.891 de comedor escolar. Como es habitual, las becas de comedor escolar serán del 50 por ciento o del cien por cien y se concederán de acuerdo a la renta familiar. Por su parte, las de libros de texto se organizarán de acuerdo a dos tramos, también establecidos según la renta familiar.

Este año se ha modificado el decreto de ayudas para los libros por el calendario de implantación de la LOMLOE que incluye novedades en el currículo y cambio de los materiales curriculares de 1º, 3º y 5º de Educación Primaria y 1º y 3º de Educación Secundaria (en el curso 2023-2024 los cambios afectarán a 2º, 4º y 6º de Educación Primaria y 2º y 4º de Educación Secundaria).

“Esta circunstancia, aparte del mayor coste en ayudas para el alumnado para el uso de libros de texto, implicaba un importante coste adicional para las familias que no hubiesen tenido ayudas estos años”, explica Educación, de ahí que no solo se quiera aumentar el número de familias beneficiarias sino que el importe de las ayudas crecerá una media del 10%. Eso conlleva también que los umbrales de renta aumenten en una media de un 30 por ciento sobre el umbral establecido anteriormente.

“Hay que pedirlas”, anima Itziar Fernández. “Van a entrar más familias tanto en ayudas parciales como totales. No se pierde nada por solicitarlas”. Además la OCU sugiere “reutilizar o intercambiar libros y materiales para minimizar el gasto y fomentar la economía circular.