“Es la primera vez que nos censuran en España”. La periodista mexicana Lydia Cacho denuncia así la “censura” que asegura haber recibido por parte de PP y Vox en el Ayuntamiento de Toledo contra su obra de teatro 'La infamia', cuya representación estaba prevista para el próximo mes de diciembre en el Teatro de Rojas. El espectáculo se había programado dentro del marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Así lo ha asegurado en una entrevista en el programa 'La Ventana' de la Cadena SER. Cacho ha afirmado que está “en shock” después de conocer esta decisión. Además, la autora indica que no ha recibido “ninguna” explicación: “Dicen que es un asunto presupuestario pero se trata de un monólogo bastante barato en comparación con otras obras que sí que se mantienen y otros proyectos culturales. Lo investigaremos”, ha señalado.

“Francamente me movió emocionalmente. Toda la persecución que las mafias y el Estado mexicano corrupto hicieron en mi contra estaba relacionado con la censura de mi trabajo periodístico. Es la primera vez en España que nos censuran. El nuevo Gobierno de PP y Vox que entró en Toledo, y que eliminó el área de Igualdad, preguntó qué obras estaban cerradas y la cancelaron”, ha manifestado Cacho.

“Lo que no hay es dinero”

Por su parte, la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores del Ayuntamiento de Toledo, Marisol Illescas (PP), ha desmentido que la cancelación de esta obra se deba a una censura y justifica que no se vaya a representar por motivos económicos. “Lo que no hay es dinero para gastarnos casi 9.000 euros cuando hay otras muchas que cubrir y que no vamos a dejar desatendidas”, ha señalado.

En este sentido, ha aseverado que es “absolutamente falso” que se haya censurado la obra e incide en que cuenta con “un coste presupuestario elevado aunque pueda parecer que es un precio razonable” para una obra, que subraya, no pone “en duda que sea puntera y de reconocido prestigio”. “No tenemos consignación presupuestaria para otros asuntos como los puntos violeta, que me parecen imprescindibles”, ha agregado la edil, que lamenta “el ataque frontal y directo” al que a su juicio “se está sometiendo” al Ayuntamiento de Toledo.

El PSOE señala que es “un ataque a libertad de expresión”

Por su parte, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Toledo, que gobernaba en la ciudad hasta las pasadas elecciones municipales, considera que esta medida es “un grave ataque a la libertad de expresión que no se puede consentir y que confirma la deriva ultraderechista y radical del actual Gobierno local”, como ha manifestado la concejala Ana Belén Abellán.

De igual forma, ha afirmado que “esta decisión arbitraria es una muestra más del peligro que supone la llegada al Gobierno local de la extrema derecha de la mano del PP, suprimiendo la Concejalía de Igualdad y asumiendo los postulados más retrógrados para ejercer la censura cultural y artística”.

“La obra de teatro censurada formaba parte de la programación que el equipo de Gobierno –saliente– había dejado preparada hasta el final del año para el Teatro de Rojas, en este caso con la colaboración de la Concejalía de Igualdad, que había destinado y reservado una partida de 7.400 euros”, ha agregado Abellán.

Basada en su libro autobiográfico y premiada en los Max 2023

Lydia Cacho es una periodista y activista mexicana que ha luchado durante toda su vida contra la violación de los derechos humanos y que destapó la mayor red de pederastia de México. En esta obra denuncia la corrupción, los abusos, la violencia y el secuestro que sufrió por sus investigaciones.

La obra está basada en el libro autobiográfico 'Memorias de una infamia' que Cacho escribió a su llegada a España y en el que narra el secuestro que sufrió y el modus operandi de las mafias mexicanas y de “un Gobierno cómplice de la corrupción y la violencia”, según describe la compañía (Teatro Español) en la sinopsis de la obra.

La obra, dirigida por José Martret, que se está representando desde hace dos años con la compañía Teatro Español por escenarios de todo el país, cuenta con la interpretación de Marina Salas y Marta Nieto, quienes obtuvieron el Premio Max a Mejor Actriz en la edición de este año. Además, 'La infamia' quedó finalista en el premio al mejor espectáculo teatral.

Precisamente, ambas actrices estuvieron el pasado mes de marzo en el auditorio del IES Universidad Laboral de Toledo, en una charla-coloquio –'Las mujeres no vuelven mejores'– que el Ayuntamiento programó junto al Festival CiBRA.

Lydia Cacho estará presente el próximo mes de septiembre en el Festival de las Ideas y la Cultura que elDiario.es organiza en A Coruña. La periodista mexicana censurada participará en una mesa de debate junto al filósofo José Antonio Marina, el periodista Enric González y la directora del CCCB, Judit Carrera.