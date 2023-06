La odisea de Patricia para viajar en tren desde Ciudad Real a Murcia: “Fue una vergüenza y nadie dio la cara”

Un retraso en el tren, esta vez en la provincia de Ciudad Real, mantuvo ayer en vilo a decenas de usuarios en estaciones de RENFE de Ciudad Real, Manzanares, Daimiel o Almagro con destino Albacete o Alicante. Patricia Espinosa fue, junto a su hermano, una de las decenas de personas afectadas por la incidencia de la que este domingo RENFE no informó a través de sus redes sociales.

Ella relata su odisea a elDiarioclm.es. “Somos de Villarrubia de los Ojos y viajábamos desde Manzanares hasta Albacete para allí coger un enlace a Murcia donde estamos estudiando, también vía RENFE”. Su tren tenía prevista la salida a las 17.10 horas, pero “nada más llegar los paneles informaban de un retraso hasta las seis menos cuarto”.

El tren salía de Ciudad Real y debido a una avería se retrasaba. “En los paneles, cada cinco de hora, informaban de un nuevo retraso. Nos mandaron un correo electrónico, llamamos a varios teléfonos de asistencia y no supieron decirnos a qué hora saldría el tren. Tan solo que estaban buscando soluciones alternativas”.

La opción era un autobús hasta Alcázar de San Juan y, desde allí irían en tren hasta Albacete. “Pregunté en taquilla, pero tampoco supieron decirme que pasaría con mi enlace entre Albacete y Murcia”. Y es que el autobús prometido tardó dos horas en llegar. “Era un minibús con 19 plazas y el conductor no sabía llegar a Alcázar de San Juan, tuvimos que indicarle. Tampoco había allí nadie de RENFE para informar”, explica y es un comentario que también se ha repetido en las redes sociales.

Después de dos horas de espera nos han facilitado un autobús el cual llegaba a Alcázar, el conductor no sabía llegar hasta la estación ya estando en Alcázar hemos tenido que esperar otras dos horas, después de ello no nos han facilitado ni comida ni bebida @Renfe #vergüenzarenfe https://t.co/KOCWvo4H2Q — 🐈 (@noeliiaizquii) 18 de junio de 2023

Una vez en Alcázar de San Juan los viajeros procedentes de Manzanares tuvieron que estar esperando a que llegasen otros autobuses fletados por RENFE desde Ciudad Real, Daimiel o Almagro. “Hablé con mucha gente del tren. Los que venían de Ciudad Real llevaban esperando desde las cuatro de la tarde. La estación de Almagro estaba cerrada y quienes estaban allí tuvieron que esperar al sol. También sé que hubo gente que desistió y se fue a casa”.

“Allí esperando había de todo: bebés, gente muy mayor, un chico con discapacidad que necesitaba asistencia de la propia RENFE y también opositores que regresaban a casa de hacer las pruebas” porque ese día muchas personas se enfrentaban a exámenes para obtener plazas en el ámbito educativo en varios puntos de España. “Se comentaba que todo había sido por la avería de la locomotora”.

Salieron de Alcázar de San Juan cerca de las nueve de la noche, la misma hora a la que tenían que haber cogido el enlace a Murcia en Albacete, así que su opción fue seguir hasta Alicante. “Pensé que era lo más coherente porque está más cerca de Murcia, así que lo comenté con el revisor del tren. Habló con Madrid y me dijo que nos estaban gestionando un taxi, aunque nadie lo terminaba de confirmar”.

Al menos 4 horas de retraso en el tren Ciudad Real - Alicante, sin que nos faciliten comida ni bebida. Las máquinas expendedoras del tren fuera de servicio. Llamando por teléfono a @Renfe y sin respuesta ninguna. #verguenzarenfe — Patricia Espinosa (@espinosapatri) 18 de junio de 2023

No fue el último sobresalto. Mientras realizaban el trayecto entre Alcázar de San Juan y Alicante, una vez había anochecido, el tren se detuvo. “Nos quedamos parados en mitad del campo y entonces la red eléctrica dejó de funcionar y nos quedamos a oscuras. Fue la gota que colmó el vaso”, relata.

La información les llegó a través del encargado del tren que viajaba a bordo. “Nos dijo que había sido una bajada de tensión en el cableado y nos pidió calma. Él hizo lo que estuvo en su mano”, reconoce la usuaria que carga contra los responsables de RENFE. Asegura que fue “una vergüenza porque nadie dio la cara”, excepto el revisor. Lo peor fue la “indefensión”, asegura.

Patricia y su hermano lograron llegar a su destino, Murcia, a las dos de la madrugada, cuatro horas después de lo previsto. Lo hicieron en el prometido taxi desde Alicante pagado por la compañía ferroviaria. “Nos hubiera costado 140 euros y yo como estudiante no me lo puedo permitir”. Ahora preparan la reclamación a RENFE. “Teníamos que haber llegado a las diez de la noche. Perdí toda la comida que me llevaba de casa en tuppers y eso también lo voy a reclamar”.

Este periódico ha pedido a RENFE información sobre las causas del retraso, sin que al cierre de la noticia se haya ofrecido una respuesta.