Page anuncia que está dispuesto a “financiar suelo tirado de precio” para las cooperativas de vivienda

Castilla-La Mancha quiere destacar en España potenciando las cooperativas de vivienda y para ello, Emiliano García-Page ha presentado una estrategia “muy potente” para el mes de enero. “Uno de los pilares en los que queremos destacarnos es en el cooperativismo en materia de vivienda”, señaló en la presentación de la Estrategia regional de Economía Social. El Gobierno está dispuesto a “financiar suelo tirado de precio” para las cooperativas que quieran construir vivienda para alquilar y vivir. “El año 2024 tiene que ser un año de electroshock para la vivienda”, resaltó.

Además, ha resaltado que para ello, la región cuenta con la colaboración de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. Y es que el problema del sector está siendo “insoportable”, señaló durante su intervención. El alquiler y la compra están “imposibles” para la “mayoría de la gente”. “Por mil razones”, aseguró García-Page que afirmó que “muy poquitas son políticas”. Sin embargo, también aclaró que desde la política se deben buscar las soluciones. “No estamos para paños calientes, estamos para políticas de fuerza y de mucha contundencia, y la vivienda las necesita”, resaltó.

“En esta región, el diálogo social no es un elemento accidental, no es un adorno. No queremos que lo sea”, afirmó y por eso se está impulsando la Estrategia de Economía Social que tiene horizonte 2023-2026. “Apostar por la economía social, es apostar por una economía que no se deslocaliza y que no se mueve de donde estamos los demás. Que no juega con el dinero para que vuele de acá para allá y es esencial que nos lo tomemos en serio”, advirtió.

Por otro lado, en el marco de esta presentación anunció también la aprobación por parte de su Gobierno de dos programas para financiar ayudas a la cualificación especializada en Formación Profesional. En total, se espera que llegue a unas 16.000 personas, tanto desempleadas como no.

Estrategia de Economía Social

La Estrategia de Economía Social de Castilla-La Mancha pretende trabajar con el horizonte temporal 2026, y con un presupuesto de unos 12 millones de euros que ayudarán a llevar a cabo un centenar de medidas. La consejera de Economía, Empresas y Empleo Patricia Franco destacó el trabajo en conjunto con los agentes sociales, como los sindicatos CCOO y UGT, así como la Confederación de Empresarios regional, CECAM. “Hemos trabajado mucho y bien durante estos últimos años para llegar hasta aquí”, explicó Franco.

Unas 2.000 entidades conforman el sector de la Economía Social en Castilla-La Mancha, lo que se traduce en empleo para unas 20.000 personas y 175.000 familias. De esta manera, Franco señaló que se debe considerar un “motor de desarrollo”. “Ese es el convencimiento que tenemos todas las personas que hemos llegado hasta aquí, que representa una economía ligada al territorio y que pone en el centro a las personas”.