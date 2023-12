Castilla-La Mancha pone en marcha una app que mapea edificios residenciales para su posible rehabilitación energética

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha una nueva aplicación informática para la rehabilitación energética de los edificios de vivienda de Castilla-La Mancha (SIMRE). Permite visualizar de forma gráfica y analítica los datos existentes de cada uno de los edificios de uso residencial de los 919 municipios de la región.

Ofrece así datos como la zona climática, la volumetría, la superficie en planta, la superficie de sus fachadas y de la cubierta (la envolvente térmica), año de construcción, alturas, uso, calificación energética estimada, fotografías o soleamiento del edificio en cualquier hora y fecha del año.

Concretamente, la información que se puede encontrar en esta nueva aplicación está divida en cuatro ámbitos. El primero hace referencia a mapas temáticos a nivel tanto regional como provincial en los que se muestran las zonas climáticas por altitud, de invierno y verano de cada población de Castilla-La Mancha.

Dentro de ello, se puede seleccionar los parámetros de los mapas temáticos a nivel de municipio o de barrio y permite visualizar sobre un mapa en 3D todas las localidades de la Comunidad Autónoma con diferentes aspectos relacionados con los edificios y viviendas existentes, tales como la calificación energética estimada y real, el uso del edificio, el número de plantas, el año de construcción, la tipología de vivienda o los edificios con ayudas.

En segundo lugar, con esta app se puede hacer un análisis previo a la solicitud del programa 3 de rehabilitación. La herramienta para el análisis previo a la solicitud del programa 3, que son las ayudas a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio, tiene como función principal ayudar a los agentes a hacer un análisis previo de si un edificio tiene el potencial de rehabilitación suficiente para cumplir los requisitos que establece la ayuda.

Zonas de sombra y luz

En tercer lugar, con SIMRE se puede obtener un estudio de sombra y soleamientos, ya que la plataforma permite observar de manera gráfica las sombras y la luz del sol durante determinados momentos del día.

Y en último lugar, la plataforma permite hacer un informe sobre el potencial de rehabilitación, de tal manera que los técnicos como arquitectos o arquitectos técnicos y en base a los datos obtenidos anteriormente, pueden definir una o varias propuestas de intervención indicando los elementos e instalaciones sobre los que se va a actuar.

Además, la app ofrece unos precios de referencia que pueden ser modificados por el técnico, obteniendo así un informe pormenorizado con los costes de rehabilitación en función de los elementos constructivos e instalaciones que se quieran mejorar o rehabilitar, la reducción de la demanda energética y de los consumos del inmueble que así se obtendrán y las opciones de ayudas a la rehabilitación disponibles.

Los detalles de esta nueva herramienta los ha detallado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, acompañado de la decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Casilla-La Mancha, Elena Guijarro; la presidenta del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Albacete, Eduardo Cuevas; los responsables de Madrija, la empresa que ha desarrollado la APP, Esteban Martín e Ismael Moreno; la directora general de Vivienda, Inés Sandoval; y el delegado de Fomento en la provincia de Toledo, Jorge Moreno.

Detectar lugares a rehabilitar

Ha destacado que esta APP va a permitir a los profesionales del sector “detectar dónde hay lugares o un barrio en los que las cosas no están bien, porque hace ya muchos años que se construyeron esas viviendas”. “Y eso va a permitir tener acceso a muchas ayudas porque el salto cualitativo va a ser enorme”. Esta aplicación también va a permitir al sector privado proponer actuaciones y ayudas a los vecinos de un edifico.

Ha aprovechado también para afirmar que Castilla-La Mancha está “en el podio nacional” de ejecución de fondos europeos, con 151 millones de euros en convocatorias, la mitad resueltas. De esta manera, ha insistido en que “esto no está ocurriendo en otros lugares de España, ya que no se están ampliando convocatorias con nuevos créditos porque no se ha hecho el trabajo que han hecho las oficinas de rehabilitación, es decir, los colegios de arquitectos y de aparejadores”.

“Lo más prioritario en materia de vivienda, en las reuniones que mantendremos con la nueva ministra, tiene que ser el que empecemos ya a dar las garantías y la certidumbre de que va a haber continuidad bien a través de planes estatales, bien de unos nuevos acuerdos con la Unión Europea, con nuevos fondos que nos permita seguir llevando a cabo el diagnóstico y el tratamiento más allá de junio del 2026”, ha añadido.

Asimismo, Hernando ha puesto en valor como las Oficinas de Rehabilitación de Castilla-La Mancha ya han atendido 15.000 consultas desde su puesta en funcionamiento en septiembre de 2022.