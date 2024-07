Toledo, el caso de una ciudad que pierde locales comerciales para hacer vivienda, a veces también turística

Desde hace meses lo anuncian unos carteles en una urbanización del barrio de Buenavista de Toledo capital. Los colgaron los vecinos. “El Ayuntamiento de Toledo concede licencia para la construcción de seis apartamentos turísticos sin el permiso de la comunidad”, explican. Y rematan: “Esta obra está judicializada”. La reforma de estas viviendas, fuera del Casco Histórico de Toledo frecuentado por los turistas, está ya casi acabada, y de hecho ya se ofertan en portales inmobiliarios como Idealista, por 750 euros al mes.

Los vecinos lo confirman pero no quieren hablar sobre el proceso judicial que iniciaron contra este cambio de uso, para no interferir, nos cuentan. Preguntamos a quienes frecuentan los alrededores de estos locales: “No se sabe desde cuándo estaban diáfanos, sin uso. No tengo claro que fuesen locales comerciales, o trasteros”, recalca uno de los vecinos a preguntas de este medio. En marzo del año pasado se manifestaron contra las obras.

La historia comienza cuando en enero del año 2022, el Ayuntamiento de Toledo decidió conceder una licencia, a través de la Junta de Gobierno Local, para cambiar el uso, de locales a viviendas. La empresa en cuestión, VMG Construcciones y Diseños S.L, “pretende realizar una obra consistente en el acondicionamiento de local para 6 apartamentos”. El propio Ayuntamiento explica que la comunidad de propietarios denunció que las obras “y el cambio de uso” de local a vivienda, “carecen de autorización” y solicitaron su paralización. “Sin embargo, en sus estatutos no consta la prohibición expresa en cuanto al cambio de destino de los elementos privativos que componen la comunidad”, describen fuentes municipales.

La comunidad decidió judicializar la situación y presentó una demanda el 20 de marzo del 2023, en la que piden que se anule el acuerdo de la Junta de Gobierno Local y el cambio de uso. En abril de este año, la Junta de Gobierno decidió no admitir la solicitud de revisión de oficio de la comunidad vecinal respecto a la licencia concedida en 2022 para el cambio de uso. Eso sí, desde el Ayuntamiento también aclaran: “En ningún momento se solicita acondicionamiento para pisos turísticos”.

La lucha de esta comunidad de propietarios por la reconversión de esos locales comerciales es el ejemplo más llamativo de una tendencia que se va registrando cada vez más en la ciudad, sea para apartamentos de uso turístico, o no. “Es el síntoma de que no hay vivienda”, explica el presidente de la Federación de Vecinos de la capital toledana, José Luis Calvo, que también lleva años participando en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

La asociación de vecinos Iniciativa Ciudadana, que se sitúa en el Casco Histórico de Toledo, explica que han detectado que las licencias para el cambio de uso de locales comerciales para convertirse en viviendas se concentra en dos barrios de la ciudad. Por una parte, y sin que sea sorpresa, en la zona histórica, y por otra en el barrio de Santa María de Benquerencia, también conocido como el Polígono residencial.

“En el caso del Casco, la 'razón' de la especulación es la disminución de la población verdaderamente residente, que es la potencial clientela de los locales comerciales de barrio, que 'justifica' la turistificación inmobiliaria de cualquier rincón disponible, sea comercial o residencial”, explica Hilario Alarcón, portavoz de la asociación y vecino del barrio.

Justamente, en la última Junta de Gobierno Local, del pasado 9 de julio, se ha aprobado la reforma y cambio de uso para habilitar tres apartamentos de uso turístico en la calle Comercio en Toledo, una de las principales arterias del Casco Histórico. Y si se consultan las actas, se detectan varios cambios de uso de local comercial a vivienda: en octubre de 2023 se concedieron cuatro licencias, la semana siguiente, otra licencia, esta vez para cuatro viviendas; en la siguiente semana se concedieron otras siete licencias, algunas en el Casco Histórico, y así, de a poco, se han ido concediendo por goteo para varios barrios de la ciudad.

No todas son para uso turístico, por lo menos según lo aprobado en la Junta de Gobierno local. Pero varias sí. Por ejemplo, en marzo se aprobaron licencias para transformar locales de oficina en apartamentos turísticos, muy cerca de la estación de autobuses de la ciudad, a los pies de la muralla.

Para la asociación Iniciativa Ciudadana da igual el barrio donde se abandone el uso de locales comerciales. “No son para ofrecer más viviendas residenciales, sino por la especulación inmobiliaria de siempre”.

El caso del Polígono

El barrio de Santa María de Benquerencia, también conocido como Polígono Residencial, es el más habitado de Toledo. Y además es donde más ha crecido el alquiler. Según los datos que maneja el portal inmobiliario Idealista, el coste del alquiler en esta zona de la ciudad ha subido en un 7,5% en el último año. De hecho, el precio llegó a su máximo histórico, según el portal, el pasado mes de junio de 2024, con ocho euros por metro cuadrado. En comparación, en la ciudad entera, el alquiler ha subido en un 5,3% en un año y en el Casco Histórico había subido en un 3,2% en mayo de este año.

Y en el Polígono también se han ido convirtiendo locales en vivienda. “Con numerosas grandes superficies comerciales, suponemos que la 'razón' de la especulación reside en que para los propietarios de los pequeños y medianos locales comerciales es más rentable convertirlos en viviendas de alquiler dirigidas a la población que llega al barrio, una creciente población relacionada con el nuevo hospital y que tiene rentas medias más altas”, explican desde Iniciativa Ciudadana.

Desde la Asociación de Vecinos El Tajo, del barrio, explican que en algunos casos se trata de locales comerciales que llevaban mucho tiempo vacíos. Así lo explica José Luis Calvo. “Muchos lo han hecho sin pedir permiso a la comunidad. Otros llevaban años cerrados”, resalta. Desde la asociación advierten, eso sí, de que lo que “no permitirán” será que se conviertan en pisos turísticos. Pero por ahora, lo que han detectado es que son viviendas.

“Es preferible que los ocupen, pero lo que nos haría levantarnos en armas es el tema de los pisos turísticos. Porque el piso turístico es otra cosa completamente distinta”, asegura. Y es que “la escasez de vivienda es brutal” y “sigue repercutiendo en los precios” y también en la oferta del barrio. “Cada vez más exigua”, asegura. Desde la Asociación El Tajo creen que no se pueden pasar por alto factores como la construcción del nuevo Hospital Universitario de Toledo en esta parte de la ciudad, que abrió en 2021, y por eso lo que exigen “de una vez” es que se implementen políticas de vivienda.

“Lo que estamos exigiendo es que haya una política de vivienda. Todavía no la tenemos [una ley]. Primero, nos dijeron que tenía que salir la nacional. Salió y todavía seguimos tres cuartos de lo mismo”, resalta el activista. Y para eso, apunta a que el futuro nuevo Estatuto de Autonomía de la comunidad autónoma también es una oportunidad para ello.