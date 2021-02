La Sociedad Albacetense de Ornitología ve "servil" la ampliación del periodo de caza con la justificación de la pandemia

La Sociedad Albacetense de Ornitología ha recibido “con sorpresa y estupor” la decisión de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de ampliar el periodo hábil de caza. Esta ampliación permitirá la caza de especies como el ciervo, gamo, muflón, jabalí y corzo hembra, así como del zorro. Don Félix Romero, titular de dicha Dirección General, afirma, aseguran desde la SAO, que “se ha tomado esa decisión para paliar los efectos de la pandemia y porque la temporada de caza se ha visto afectada por la emergencia sanitaria del COVID-19”. Desde la SAO, aseguran, que “se trata de una medida fuera de lugar e irresponsable, a la vez que servil” y exponen los motivos que les llevan a realizar dicha afirmación.

En primer lugar, comienzan desde la SAO, está el hecho de que el día 3 de febrero, según los datos publicados por el SESCAM, en Castilla La Mancha hubo 1.399 nuevos casos de coronavirus confirmados por PCR. Ese mismo día había 1.438 enfermos de COVID hospitalizados y fallecieron 40 personas. Estos datos suponen un mantenimiento de la fase 3, con el confinamiento perimetral de todos los municipios, cierre de la hostelería, toque de queda a las 22:00 horas y un llamamiento del Consejero al ejercicio de la responsabilidad quedándonos en casa: “El COVID está claramente descontrolado. Pues bien: en ese contexto el director general permitirá la reunión de personas para llevar a cabo una actividad que no puede ponerse por encima de la vida, es más, que busca acabar con ella pues solo apremia al sector cinegético, ávido de salir a matar”, aseguran.

Muchos de nuestros socios y socias, continúan desde la Sociedad Albacetense de Ornitología, amantes de la naturaleza, "no han podido salir a realizar censos o seguimientos de fauna". Estas actividades buscan fomentar la biodiversidad y fomentar el conocimiento científico de las mismas, creando conciencia social sobre la necesidad de su protección. “Debe ser que para el director general y sus camaradas del sector cinegético tiene más valor acabar con la vida que protegerla. Debe ser también que en Castilla-La Mancha hay ciudadanos de primera y de segunda, ciudadanos 'vip' con el privilegio de salir a disparar y ciudadanos a los que se multa por salir al campo a realizar sus tareas, que acatan con resignación cada una de las medidas que ese gobierno ha tenido a bien dictar para reducir el riesgo de contagios y salvar vidas”.

En segundo lugar, “porque se trata de un despropósito desde el punto de vista de la protección de las especies que se encuentran en este momento incubando en sus nidos o asentándose en sus zonas de nidificación, con vuelos nupciales y acondicionamiento de nidos”. Especies como el águila perdicera, el águila imperial, el águila real, el búho real “se verán seriamente perjudicadas, tanto por el estrés al que se verán sometidas como por el hecho de que todos los años caen abatidos a tiros no pocos ejemplares de estas especies que tienen distintos niveles de protección legal. Parece que a Don Félix (Romero) no le interesa recordar este dato. ¿O se pliega sin más a los intereses de aquellos que portan las armas con las que se dispara a estas especies?”, afirman.

"Incongruencia e incompatibilidad"

En tercer lugar, destacan desde la esta sociedad, “por la vergonzosa incongruencia e incompatibilidad que supone tomar esta medida con la realidad de lo que sucede en el medio natural. Se sigue autorizando la caza del zorro, y a la vez se publica una resolución con fecha de primero de febrero, afirmando que existe una emergencia cinegética temporal por daños del conejo de monte.”

“Es un insulto a la inteligencia”, concluyen desde la asociación, que “siendo el zorro el mayor depredador natural del conejo de monte, se autorice su caza a la vez que la de sus presas. Es esta una especie territorial y por lo tanto muy difícilmente puede haber sobrepoblación de zorro, y mucho menos en esta situación de “emergencia cinegética””.

La Consejería, año tras año, “continúa autorizando su caza con todos los medios de los que se disponen, en todas las épocas del año, sin importarle los desequilibrios ecológicos que están produciendo con esta medida, llevados únicamente por los intereses del lobby cinegético. ¿O es que todavía no se ha dado cuenta de que a pesar de llevar años aplicando la declaración de comarcas de emergencia cinegética, el problema no se soluciona, ni se va a solucionar, a menos que se actúe con algo de sentido común?”

"Se exageran las cifras de presencia de zorro"

Y puestos a decir verdades, recalcan, “resulta que en la Delegación de dicha Consejería en Albacete no nos dejan ver los planes de ordenación cinegética que salen a información pública". "Quizá porque no interesa que la ciudadanía en general y en particular los colectivos conservacionistas como el nuestro sepamos, entre otras cosas, que en innumerables ocasiones se exageran las cifras de presencia de zorro y en muchos de ellos se habla de la pretensión de exterminar la población de este animal de los cotos. Usted está al tanto de esto, señor director general, pero nosotros no tenemos esos privilegios que otros ciudadanos disfrutan por obra y gracia de las concesiones de su Dirección General”.

Consideran desde la SAO que “es hora de acabar con los favoritismos, de plantar cara a un sector que genera innumerables problemas de desequilibrios en el medio natural y accidentes a nivel social, con 605 víctimas de las cuales 51 fueron víctimas mortales en 2020, destacando Castilla-La Mancha con 177 víctimas y 12 muertos. Es hora de acabar con la aplicación de medidas inútiles e ineficaces y dejar actuar a la naturaleza”.

En este sentido exigen que se dé por terminada la temporada de caza en las fechas que establece la Orden de vedas del pasado mes de abril; que se prohíba en toda la Comunidad la caza del zorro, retirando todos los lazos que se hayan colocado y que se realicen los controles de conejo exclusivamente en las zonas de seguridad viaria o dominio público, donde no pueden acceder los depredadores naturales. "Que impere la ciencia y el sentido común por encima de cualquier privilegio elitista”.