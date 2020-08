Un trasvase posible "a costa del Tajo", que ha recibido un 20% menos de agua en los últimos meses

Sin voto, pero con voz. Así acude la Mancomunidad de Aguas de Municipios Colindantes de los Embalses de Entrepeñas y Buendía a las reuniones de la Comisión de Explotación del acueducto Tajo-Segura. En esta última, con un informe en el que se reclamaba que el desembalse de 38 hm3 aprobado para el mes de agosto se ha hecho "a costa" del río Tajo, que ha recibido un 20% menos de agua en lo que va de año hidrológico, es decir, desde octubre de 2019. "Y en el mes de julio, un 15% menos, para ajustar las cuentas y que sobrase un poquito el 1 de agosto y que hubiese excedentes. Así ha sido la trampa", recalca Miguel Ángel Sánchez.

Ante esta situación, la Mancomunidad exigió en la última reunión de la Comisión Central que se informase de manera "cumplida acerca de por qué se ha decidido reducir los desembalses de referencia al río Tajo, tal y como se estipula en el Real Decreto 773/2014, y también reclamaban explicaciones acerca del "reincidente y progresivo incumplimiento" de la Ley de Montes de 2015.

En el documento presentado por la Mancomunidad se explica que efectivamente los desembalses no podrán superar ciertos valores, estipulados por el Real Decreto, pero que sí pueden hacerse trasvases desde la presa de Bolarque hacia el río Tajo para "la satisfacción de las necesidades ambientales y socioeconómicas" de su cuenca. "Un 20% menos es mucha cantidad", advierte Sánchez. Además, los ribereños advierten en el informe que "en ningún momento se indica que los denominados “desembalses de referencia” deban ser menores" y critican que se aprobase de manera automática un trasvase de 38 hm3, asumiendo que el "sistema entrará en situación hidrológica excepcional los próximos 5 meses".

15% menos de agua en julio

En resumen: "para conseguir llegar a esta situación, durante el mes de julio se ha decidido enviar hacia el Tajo mucha menos agua de la que correspondía". Y no sólo se trata de una situación vivida en el último mes, en el que se envió un 15,5% menos de agua a la cuenca, según los cálculos de la mancomunidad, sino que el total de desembalses acumulados llegan a los 224 hm3, muy lejos de los 278 hm3 que "deberían haber sumado" los llamados desembalses de referencia al Tajo. "Si se hubieran desembalsado éstos, estaríamos en Nivel 3 y no sería factible un trasvase en agosto de 38 hm3", concluyen.

Miguel Ángel Sánchez explica que, en el caso de haber desembalsado el agua necesaria, se hubiese bajado de los 661 hm3, y no se podría haber aprobado un trasvase de 38 hm3 automático, sino uno de 20, "como mucho" y con decisión de la vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera. "Se han buscado estos 38 hectómetros, porque en septiembre no se van a poder aprobar y como se van a iniciar obras de reparación, no se va a poder trasvasar. Se ha conseguido a costa del Tajo", insiste.

En el informe se señala que lo conseguido son "excedentes artificiales", que han ayudado a determinar el nivel 2 para el mes de agosto, por lo que exigen conocer las "determinaciones e instrucciones que han conducido a tal situación" y también en quién recae la responsabilidad, "a todos los efectos". Las consecuencias de esta falta de desembalses, explica Sánchez, se ven "sobre todo" en el río a la altura de Talavera de la Reina y en la zona de la Puebla de Montalbán, lo que se traduce también en las plagas de mosquitos. "Además, existe una cantidad de agua brutal en el Segura, y entonces exigimos que se ponga orden para que se mantenga el agua en la cuenca del Tajo", concreta.

Desde la mancomunidad alertan también de que se ha vulnerado de manera "flagrante" la Ley 21/2015, de Montes, en la que se señalan que las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura indican que el sistema se explotará cuando las cabeceras del río se mantengan "preferentemente", antes que en otros almacenamientos "en tránsito o destino" y siempre que la explotación sea "compatible con una gestión racional e integrada del sistema conjunto". Y esto, se realiza así para "favorecer el desarrollo de los municipios ribereños".

"A todos los efectos, desde la Mancomunidad de Aguas de Municipios Colindantes de los Embalses de Entrepeñas y Buendía queremos conocer quién está tomando a sabiendas de su incumplimiento, las decisiones que contravienen la Ley 21/2015, de 20 de julio, y solicitamos una justificación razonada a esta situación", concluye el informe firmado por Borja Castro, presidente de la mancomunidad.