Unidas Podemos de Castilla-La Mancha lleva al Congreso una propuesta contra el cementerio nuclear de Villar de Cañas

El Grupo Parlamentario Unidas Podemos ha registrado una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso a favor del cierre progresivo de las centrares nucleares y en contra de la instalación de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca), una iniciativa parlamentaria impulsada por la coalición de izquierdas en Castilla-La Mancha. En la propuesta, solicita al Congreso que inste al Gobierno “a paralizar de forma oficial y definitiva” el proyecto del silo nuclear en esta localidad conquense.

En este sentido, consideran que la posición del Grupo Parlamentario es “clara, rotunda y bien conocida”. Las formaciones castellanomanchegas, junto a Alianza Verde, le han recordado a Page que tuvo la oportunidad de presentar alegaciones al séptimo Plan de Residuos Radiactivos que publicó el Ministerio hace un mes, como hizo Podemos Castilla-La Mancha junto a la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca y organizaciones como Ecologistas en Acción, “y no lo hizo”. Asimismo, consideran que “el que debe de actuar contra la resurrección del ATC es el Gobierno de Castilla-La Mancha, que no ha movido un dedo ante el Ministerio”. Por lo tanto, agregan, “esta reivindicación va a seguir contando con el apoyo incondicional de Unidas Podemos Castilla-La Mancha, en nuestra región y en el conjunto de España”.

El líder regional de Podemos, José Luis García Gascón, se ha dirigido al PP de Paco Núñez para afearle “su postura antirregional por el apoyo consciente al cementerio nuclear en Villar de Cañas, contra los intereses de la mayoría social castellanomanchega, que siempre ha manifestado su oposición al proyecto por no aportar ningún tipo de beneficio a la localidad, a la provincia de Cuenca ni al conjunto de la región”. Gascón se ha preguntado “qué gana el PP con este apoyo” y le ha invitado que explique a la ciudadanía “si hay algún tipo de interés oculto o si responde a la necesidad de pagar algún tipo de favor”. En cualquier caso, según sostiene Gascón, “no se entiende la postura del PP en la región, ya que es capaz de tirar piedras contra el propio tejado de nuestra comunidad y se posiciona en contra de Villar de Cañas, de Cuenca y de Castilla-La Mancha”.

“Irregularidades, incertidumbres y riesgos”

Por su parte, el coordinador regional de IU-CLM, Juan Ramón Crespo, ha señalado “las múltiples irregularidades, incertidumbres y riesgos asociados al proyecto del cementerio nuclear de Villar de Cañas, por lo que no podemos más que repudiarlo y combatirlo”. Crespo ha añadido que “las consecuencias de la instalación del cementerio nuclear en Villar de Cañas afectarían a muchas generaciones y consideramos que no se ha contemplado seriamentela seguridad en la gestión y tratamiento de los residuos radiactivos para proteger a las personas, las y los trabajadores y el medio ambiente, así que seguiremos trabajando estrechamente junto a los colectivos y organizaciones ecologistas hasta el final”.

Jacobo Medianero, responsable de Política Municipal de Izquierda Unida Castilla-La Mancha y alcalde del municipio Mota del Cuervo, solicita al Congreso de los Diputados la aprobación de esta propuesta porque “es el sentir de una provincia” y es imprescindible “acabar con el yugo de la ATC en la provincia de Cuenca”. Explica que el texto registrado debe aprobarse de forma unánime porque “la política debe apostar por el desarrollo y no por la condena, por un sistema productivo que apoye a los ciudadanos”. No en vano, asegura Jacobo Medianero, “imponer los desechos nucleares a una zona, no es creer en España y no es creer en la solidaridad y la igualdad entre las regiones”.

Desde Unidas Podemos Castilla-La Mancha han recordado que “çel proyecto de ATC no cuenta ni con la pertinente declaración de impacto ambiental (DIA), ni con las autorizaciones del Ministerio. Además, agregan que ”no son acordes al el planeamiento urbanístico necesario en la localidad“, en referencia al POM. Y sostienen que ”numerosos informes geológicos señalan lo inadecuado de los terrenos seleccionados para la construcción de este proyecto, lo que se ha confirmado con varios movimientos sísmicos en los últimos años a distancia cercana del lugar elegido“.