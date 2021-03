AUGC denuncia el uso particular de un vehículo adscrito al Destacamento de Seguridad del Aeropuerto de Valladolid

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha solicitado información sobre el supuesto uso particular de un vehículo adscrito al Destacamento de Seguridad del Aeropuerto de Valladolid por parte del jefe de la citada unidad, al entender que la situación estaría ocasionando una "grave discriminación" al resto de agentes de otros destacamentos.

Se trata de una cuestión que se viene arrastrando desde 2017 y que la AUGC ya ha puesto en conocimiento tanto del jefe de la Comandancia de Valladolid como de la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad, si bien estas quejas y sugerencias no han sido atendidas por cuanto el coronel jefe entiende que el vehículo en cuestión está siendo utilizado para "los cometidos de servicio que se prestan en esa unidad y se estimen necesarios".

En cambio, fuentes de la asociación mantienen el "agravio comparativo" que el disfrute de ese vehículo por parte del jefe del Destacamento de Seguridad del Aeropuerto, que utiliza para desplazarse desde la Comandancia hasta Villanubla, supone para el resto de agentes que presta servicio en dichas instalaciones aéreas y en otras muchas unidades que a diario "se montan en su coche particular para acudir a sus puestos de trabajo".

Y es que la AUGC, en sus misivas de queja tanto al jefe de la Comandancia como a la Inspección, no sólo pedía aclaración sobre si el turismo estaba disponible también para el resto de guardias de la unidad aeroportuaria, sino que solicita que se dote de un vehículo para los mismos fines a cada unidad adscrita a la Comandancia de Valladolid cuya residencia sea distinta de las instalaciones sitas en el número 3 de la Avenida de Soria de la capital.

Cuestión de organización interna

La polémica ha llegado también a conocimiento del subdelegado del Gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez Villazán, quien, en declaraciones a Europa Press, asume su papel como máximo responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia pero, sin embargo, advierte de que se trata de una cuestión de organización interna de servicios dentro del Instituto Armado.

"Lo que no puedo hacer es entrar en esa organización interna, no puedo decir a un mando de la Guardia Civil que organice el servicio de un modo u otro porque sería inmiscuirme en algo que no me compete ni entra dentro de mis funciones", ha justificado el subdelegado, quien reconoce que la cuestión viene ya de largo y que le fue trasladada ya hace años por la AUGC en sus primeras reuniones nada más llegar al cargo.

En cualquier caso, Álvarez Villazán niega de forma categórica que el vehículo se esté usando con fines particulares y precisa que el Destacamento de Seguridad del Aeropuerto de Valladolid cuenta con dos turismos.

"Uno de ellos se ha asignado a ese sargenteo que es el jefe de la unidad, que además de los servicios propios en Villanubla tiene otras tareas fuera del aeropuerto y cuenta con disponibilidad las 24 horas del día", ha zanjado el subdelegado.