Carriedo espera presentar el techo de gasto este mes y reitera la intención de pactar los presupuestos de Castilla y León

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, espera poder presentar a las Cortes el techo de gasto de la Comunidad para 2021 --paso previo a la elaboración de los Presupuestos-- a lo largo de este mes de octubre, al tiempo que ha reiterado la "mano tendida" de la Junta de Castilla y León a los diferentes grupos políticos para lograr unas cuentas de consenso.

Fernández Carriedo ha explicado que su departamento trabaja para fijar el techo de gasto toda vez que el Gobierno de España ya lo ha presentado a nivel nacional, un paso en la dirección de las nuevas cuentas después de que en el último debate de Política General de la Comunidad el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se comprometiera a buscar el acuerdo con éstos.

El consejero ha evitado aventurar una fecha para la presentación de las cuentas regionales y ha reconocido que mantiene "conversaciones periódicas" con los representantes de las otras formaciones y que el contacto es "fluido" para dar pasos a favor del acuerdo y lograr un presupuesto que sea de consenso.

Fernández Carriedo ha enfatizado que todos los grupos "están participando" y aunque ha admitido que no existe la certeza de que se logre el acuerdo, de momento "ninguno se ha descolgado" y se está trabajando "con seriedad". "Si no lo intentamos, seguro que no lo conseguimos", ha defendido.

Respecto a los ejes en los que la Junta pretende articular los Presupuestos Generales de la Comunidad (PGC) para 2021, el consejero ha señalado que "el primer objetivo" es disponer de recursos suficientes para seguir combatiendo la COVID-19, así como "fortalecer la cohesión social" frente al impacto que la pandemia ha generado, todo ello con la creación de empleo y la recuperación económica como "prioridad".

Fernandez Carriedo ha constatado las "dificultades" con que se enfrentan para elaborar el Presupuesto debido a la crisis sanitaria y económica, la cual plantea un escenario de caída de ingresos y un aumento de los gastos, lo que exige "más atención si cabe" a la hora de confeccionar las cuentas y "refuerza la idea de la mano tendida" a los grupos políticos.

Sobre el escenario fiscal, el responsable de Economía y Hacienda ha recordado la voluntad de la Junta de "no subir impuestos a las familias, pymes y autónomos" y ha mostrado su esperanza en que esto no sea visto "como un obstáculo" por otras formaciones políticas más partidarias de incrementos impositivos.

Carlos Fernández Carriedo ha apostado por lograr "el respaldo más amplio posible" para los PGC, más allá de la mayoría parlamentaria que suman PP y Cs en las Cortes, y ha expresado la intención del Gobierno regional de informar y fomentar la participación de los agentes del Diálogo Social.

Aunque el Estatuto de Autonomía establece que la Junta presente las cuentas a las Cortes antes del 15 de octubre, Fernández Carriedo ha recordado que ni el Gobierno de España ni ninguna comunidad autónoma han presentado aún las suyas y ha defendido la consecución de un "buen Presupuesto" que consiga, además, "el respaldo más amplio posible".

Por último, el consejero ha confirmado que en las próximas semanas se publicará la orden de cierre del presente ejercicio financiero, cuya redacción final aún no ha concluido, según ha explicado.