Castilla y León detecta 1.348 positivos entre el millón de personas que ha recibido la pauta completa de la vacuna y 7.008 vacunados con una sola dosis. De estos, según ha concretado la consejera de Sanidad, Verónica Casado, una decena están ingresados, aunque no han notado una "especial diferencia" de los contagios e ingresos por el tipo de vacuna suministrada. Entre los vacunados, hay dos pacientes en UCI mayores de 60 años con las dos dosis.

Según ha observado Sanidad, los ingresos son "más cortos" que en las anteriores olas y la gravedad "de momento" no es tan "importante" como antes. "No hay nada que nos haga pensar que más escape inmunitario del esperado, pero puede haberlo porque a más contagios, más posibilidades de escape", ha comentado Casado.

"Estar vacunado no protege completamente. Podemos contraer la enfermedad, desarrollarla y tener complicaciones. Aunque las vacunas limitan el impacto, no nos protege al 100% y no evita que podamos transmitirla", ha alertado la consejera en rueda de prensa este martes.

Casado ha advertido de un "clarísimo aumento" de la variante delta y beta (india y sudafricana), cepas "altamente transmisibles", por lo que mantiene su apuesta por inocular las segundas dosis antes de abrir la vacunación a nuevos grupos etarios y por ir avanzando "por tramos de edad" y no simultanear menores de 30 con mayores de 60 años. La prevalencia de la variante alfa (británica) ha bajado del 84% al 65% en una semana.

Castilla y León repite el número de dosis que recibirá en los próximos días, unos 107.000 dosis, una cifra "bastante inferior" a las semanas de junio. La Comunidad tiene al 58,9% de población mayor de 12 años vacunada al completo y al 69,9% con una dosis. La consejera ha subrayado que las convocatorias masivas para vacunar no se han visto resentidas por las vacunaciones: "Las personas están acudiendo muy bien y en las repescas la gente acude. Mucho éxito en cobertura porque hay mucha gente que entiende que esta es la solución", ha indicado Casado.

Incidencia entre los más jóvenes y cribados

La incidencia acumulada se sitúa en nivel de alerta máximo en todo Castilla y León, con el consecuente aumento de la tensión en Atención Primaria, a lo que hay que sumar el aumento de los casos por los cribados masivos organizados la semana pasada. "Es importante recuperar el control en Atención Primaria", ha reclamado Casado. La incidencia es tan elevada que eres de cada diez jóvenes de 20 a 29 años de Castilla y León se ha contagiado solo en los últimos 14 días, una cifra que es todavía superior en Burgos y Zamora. Este incremento de contagios entre la población joven ya ha empezado a afectar a otros grupos de edad de manera "significativa".

En los últimos dos días, han aumentado los pacientes ingresados y ya son 174 pacientes en planta y 37 en la UCI. De los 157 pacientes ingresados en los hospitales en los últimos 30 días, 90 eran menores de 60 años (dos tienen entre 10 y 19 años; 24 tenían entre 20 y 29 años; 25, entre 30 y 39 años; 27 entre 40 y 49 años; y 12 entre 50 y 59 años).

Además, Casado ha apostado por centrar los recursos en Atención Primaria en los cribados asistenciales más que en los masivos después de que en algunas convocatorias solo acudiera el 10% de la población. diana. "El número de efectivos que necesitamos para el cribado es tan importante que prefiero que estén vacunando", ha apostillado.