Castilla y León recomienda reducir reuniones de Navidad y pondrá unidades móviles de test en las calles

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha recomendado reducir las reuniones de Navidad tanto en unidades de convivencia como en personas. "Cuantas menos personas y unidades de convivencia, mejor", ha apuntado Mañueco en la rueda de prensa posterior a la conferencia de presidentes autonómicos convocada el sábado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Mañueco ha anunciado que la Junta se dirigirá a las diputaciones y ayuntamientos "para que extremen las precauciones en los eventos que impliquen grandes aglomeraciones".

Mañueco también ha anunciado que pondrá unidades móviles de test en las calles que realizará personal sanitario que no sea del sistema público de Castilla y León (Sacyl) y que permita "facilitar los cribados". El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, informará sobre esta iniciativa "en los próximos días", aunque Mañueco ha avanzado que se realizarán "allí donde sea más necesario y la incidencia sea mayor".

El presidente autonómico ha explicado que los test los realizará personal "no sanitario" -una afirmación que ha realizado hasta en cuatro ocasiones: "No es necesario personal sanitario para realizar tests", ha apuntado-, pero se refería a personal ajeno al Sacyl.

El presidente autonómico ha respaldado que las mascarillas sean obligatorias en exteriores, aunque ha pedido que no sea obligatoria en el medio rural, natural y en el deporte individual o que permita guardar distancia entre deportistas. Sin embargo, ha asegurado que le hubiese "gustado" llegar a una "postura común" para las mascarillas y las navidades, en las que Castilla y León no tiene intención de aplicar restricciones de momento. También ha reprochado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no trasladara a las comunidades su intención para poder hacer propuestas al respecto. "Al Gobierno de España le ha faltado reflejos para llegar a una posición común", ha lamentado.

Nueva reunión del comité de expertos

Alfonso Fernández Mañueco ha anunciado que convocará una nueva reunión del comité de expertos -que presidirá el nuevo consejero de Sanidad- en la que se analizarán las medidas "con detalle". En la última reunión del comité de expertos, celebrada el pasado viernes 17 de diciembre, propuso que Castilla y León cerrar las barras de los bares y que el ocio nocturno solo abriera hasta la 1.00. El presidente no ha contestado cuando un periodista le ha preguntado por qué pide un nuevo documento a los expertos tan poco tiempo después de la última cita.

"Lo que hay que hacer es esperar, tener tranquilidad", ha pedido Mañueco, a la publicación en el BOE de las mascarillas obligatorias y al comité de expertos. "Hay comunidades autónomas muy restrictivas y no parece que esas medidas estén dando paso a una mejor situación", ha afirmado.

Mañueco también ha culpado al presidente de que estas Navidades haya "17 respuestas" en lugar de una común en todo el país. "Si hubiera habido un trabajo previo, hoy podríamos ser más claros", ha remachado.

Peticiones de Castilla y León

El presidente autonómico ha solicitado 120 rastreadores del Ministerio de Defensa y un "refuerzo del personal sanitario". Mañueco ha valorado positivamente la propuesta de Sánchez de incorporar a personal jubilado y ha pedido que también se emplee a graduados sin la especialidad "de forma extraordinaria y temporal" y la "agilización" de la homologación de trabajadores sanitarios extranjeros. También ha solicitado un MIR extraordinario, un nuevo fondo COVID y que las ayudas estatales no ejecutadas se repartan entre los sectores más afectados y las empresas que hasta ahora se han quedado fuera. Mañueco ha insistido en que el Congreso elabore una Ley de Pandemia que dé "seguridad jurídica y eficacia".

"Todos queremos ser dueños de nuestra vida"

El nuevo consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, afirmó este martes que quería que los castellanos y leoneses fueran "dueños de su vida". Preguntado por estas declaraciones, Mañueco ha asegurado desconocer "en qué contexto o entorno" hizo Vázquez estas afirmaciones, pero ha mostrado su "respaldo". "Todos queremos ser dueños de nuestra vida y de nuestro futuro", ha asegurado ante los medios.

A pesar de que Igea hizo públicos algunos mensajes con el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, en el que se le informaba de las negociaciones entre el gobierno de coalición PP-Ciudadanos y Por Ávila. "Tengo por costumbre no revelar ni descubrir conversaciones privadas ni verbales ni escritas", ha respondido antes de interpelar a esta periodista. "Si usted analiza las declaraciones que se hicieron en este mismo salón por parte del vicepresidente [Igea], las declaraciones de un partido local [Por Ávila] y las declaraciones del PSOE, se dará cuenta de que hay algo más que una negociación transparente", ha sentenciado.