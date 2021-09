Los Colegios de Médicos de Castilla y León plantan a la consejera de Sanidad y la acusan de buscar sólo el interés mediático

El Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León (CCOMCYL) planta a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, y no acudirá este viernes a la reunión en la que la responsable de Sanidad tenía planeado exponer su estrategia de abordaje de los problemas de la Atención Primaria. Los sanitarios consideran que el encuentro "solo tiene un interés mediático por parte de los organizadores y no contribuye a solucionar los problemas estructurales que sufren desde hace al menos una década los ciudadanos y los profesionales".

En su lugar, el CCOMCYL insta a Verónica Casado a abandonar "la vía de los hechos consumados" y propone la creación de grupos de trabajo específicos con cada uno de los colectivos profesionales afectados por la reforma sanitaria que quiere aplicar la Consejería. Recuerdan además que, tras el apoyo del PP y resto de grupos parlamentarios y la abstención de C´s a la Proposición No de Ley en la que el PSOE instaba a la paralización de las reformas que de la Atención Primaria que pretendía implantar la Consejería, "quedó demostrado la falta del necesario diálogo y consenso para abordar con garantías unas medidas de tanto calado político, social y profesional".

"Como ya hemos señalado, para el consenso político es necesario sacar la gestión sanitaria del cálculo electoral, cuestión ésta que no parece darse en el momento actual. Para muestra el agrio debate de ayer en las Cortes de Castilla y León. Y es que sin ese consenso la confrontación social está servida y hace imposible el imprescindible diálogo que, de esta forma, se convierte en un mero diálogo de sordos, donde cada uno de los participantes tiene como único objetivo buscar la confrontación para impedir el acuerdo", continúan-

Desde los Colegios indican que no se den una condiciones mínimas para un acuerdo, por lo que no están dispuestos a que su disposición a buscar soluciones "sea utilizada instrumentalmente en ninguna confrontación partidista", por lo que inicialmente "no formaremos parte de escenarios de supuesto diálogo, ni participaremos en reuniones de escenificación de búsqueda de soluciones en las que, en realidad, solo se pretende conseguir una instantánea para exhibir en los medios y dejar todo en el punto de partida".

"Estamos ante un problema complejo, de difícil y urgente solución, en el que la carencia de profesionales médicos es el nudo gordiano que hay resolver, en el que no caben los atajos ni las soluciones mágicas, por lo que el consenso y la participación de las organizaciones profesionales que los representan se hace ahora más necesario que nunca".