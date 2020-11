La consejera de Sanidad de Castilla y León prevé que noviembre será "terrible" por la COVID-19

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, prevé que noviembre será "terrible" por el impacto de la COVID-19 y cree que no habrá una disminución de la tendencia hasta mayo salvo que las vacunas se popularicen antes. "No queremos el confinamiento de marzo", ha rechazado Verónica Casado, en la comparecencia en las Cortes de este martes en la Comisión de Sanidad, durante la que ha enumerado en detalle las actuaciones que ha ejecutado la Junta de Castilla y León en los últimos meses.

"Ninguno de nosotros ha conocido nada igual a lo que estamos viviendo. Vamos a tener fallecidos, enfermos directa e indirectamente e impacto social y económico muy grave", ha advertido Casado, quien se ha fijado como objetivo "mitigar" el impacto del coronavirus en la letalidad y mortalidad y el impacto económico y social que ya está provocando.

Confinamientos programados

Casado ha apostado por mantener la actividad educativa y económica "lo más que podamos" y ha instado a "seguir tomando medidas". Por este motivo, ha solicitado una herramienta jurídica para organizar "confinamientos programados" que será "distinto" del de marzo porque se intentará mantener el trabajo y la educación. "Si no circulamos y nos estamos quietos, el virus se para. Pero eso es lo que no queremos. Tenemos que conseguir ser conscientes de lo importante que es ese confinamiento inteligente", ha instado.

Si las medidas tomadas en los últimos días y se contiene la expansión del virus, no será necesario el confinamiento domiciliario, pero ve esencial "tener las herramientas legales para poder hacerlo si es necesario". "Ojalá consigamos frenarlo [al virus] con las medidas que hemos tomado ahora. Si no frenamos el contagio, el sistema sanitario colapsa y las tasas de letalidad y mortalidad se van a disparar, también de otras patologías muy graves", ha advertido.

La consejera de Sanidad ha rechazado que el crecimiento del virus en la Comunidad sea por la gestión de la Junta y ha planteado que sea por "un comportamiento diferente del virus" o por que la gente no ha tenido "suficiente miedo al contagio". "No hemos tomado ninguna medida a medias", ha defendido Casado, quien ha indicado que en el Consejo Interterritorial se reconoce que la Junta "empuja mucho", con propuestas como una herramienta legal para confinar o un toque de queda uniforme.

La responsable de Sanidad lamenta que el impacto de la COVID-19 se más generalizado que durante la primera ola. "El medio rural estuvo más protegido en la primera ola y ahora la mitad de los casos corresponden al medio rural. Esto ha empezado en la segunda quincena de agosto con las no fiestas, el karaoke...", ha concretado Casado, quien también ha lamentado que muchos ciudadanos hayan perdido el miedo al coronavirus y hayan incumplido las normas de prevención del contacto.

"Hemos perdido el miedo al virus y es muy peligroso"

"Hemos perdido el miedo al virus y es muy peligroso. Esto hace en muchas ocasiones llevar a la gente a los hospitales", ha lamentado Casado. La consejera ha recordado la campaña de la Junta cuya protagonista es una joven que termina en la UCI por neumonía bilateral. "Alejandra, que no se llama así, tiene 33 años y estuvo en una UCI, afortunadamente está bien. Esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros", ha subrayado.

"Lo peor que nos puede pasar ahora es que haya desafección en la población", ha remachado Casado, quien ha solicitado de nuevo parámetros y umbrales comunes para todo España, de tal forma que las autonomías tengan los mismos criterios, por ejemplo, como un toque de queda uniforme y no uno desigual como el que existe actualmente. "No hay nada que canse más a la población que mandemos mensajes distintos. Y si nos confundimos, nos confundimos todos", ha propuesto Casado, quien ha lamentado que muchos ciudadanos "no hagan caso" ni siquiera de las normas básicas de prevención, derivado de la desafección. "Es absolutamente necesario el consenso", ha remarcado.

"Estamos todos hartos y cansados del coronavirus. Pero tenemos que mantener la esperanza, lo vamos a conseguir", ha destacado la consejera de Sanidad, quien ha considerado "importante" evitar "la sobresaturación de datos y manipulación de informaciones" tanto por desconocimiento como su difusión con mala intención.

"Podemos tener dos actitudes: colaborar, entender la situación y ayudar o actuar como perros de presa y mirar donde está el fallo, porque lo va a haber", ha señalado. Casado ha pedido "unidad de acción y de criterio" y que prime la ayuda entre políticos y expertos. "No podemos hacer política sin ir de la mano de la ciencia y las evidencias", ha destacado.