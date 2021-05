Los ecologistas advierten que la macrovaquería de Noviercas sigue adelante pese al varapalo de la CHD

Hace dos semanas, los vecinos de Noviercas (Soria) respiraron aliviados por primera vez en casi cinco años. La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), la máxima autoridad sobre el uso de las aguas en la zona, decidió no autorizar un estudio sobre la explotación del acuífero a la empresa que quiere construir la macrogranja de vacas lecheras más grande de Europa. La CHD no permitió una nueva prospección al considerar que el uso de esos pozos ya estaba asignado a otros explotadores.

"Lo recibimos muy positivamente y con la sensación de que estaba primando el sentido común", explica Miriam Tello, una de las fundadoras de la asociación ecologista local Hacendera. Pero el júbilo puede durar poco. La empresa ha reclamado un estudio de otro tipo y tiene la vista puesta en los próximos meses, cuando la CHD aprobará el nuevo plan hidrológico para el periodo 2022-2027. La posibilidad de que la macro vaquería se establezca en plena comarca de Moncayo sigue siendo posible.

Las empresas navarras Hibridación Termosolar Navarra SL y Valle de Odieta solicitaba acceso a 24,57 litros/segundo de agua unos 775.329 metros cúbicos anuales, el equivalente a 223 piscinas olímpicas. Pero la Confederación lo negó. "Era un expediente de investigación de aguas subterráneas que precede al uso de agua. Se ha denegado porque para su aprobación requiere una compatibilidad del uso futuro con el plan vigente. En el plan vigente había unas reservas para distintos usos y esas reservas se han agotado porque se han concedido para otros usos con carácter previo. No hay reservas disponibles para dar nuevos usos en caso de la macrovaqueria", explicaba Ángel González, jefe de oficina de planificación de la Confederación.

"No es que no haya agua. Es que las reservas previstas están repartidas", resume Jorge Conte, un agricultor de la zona por teléfono. La empresa navarra detrás de la explotación ganadera de más de 100 hectáreas explicó a medios de comunicación locales su intención de continuar con el proyecto. "Eso sí, no detallan desde donde van a sacar el agua. Imagino que intentarán movimientos políticos para cambiar la reserva" denuncia Conte.

La empresa navarra Valle de Odieta todavía tiene una posibilidad: ser incluida en el nuevo plan hidrológico de la CHD, que se aprueba para periodos de cinco años. El próximo tiene que entrar en vigor en 2022 y está siendo elaborado. Desde la CHD no dan más detalles, aunque insisten en que el primer borrador se hará público en las próximas semanas o meses y en él se detallará el futuro inmediato del acuífero Araviana en esa comarca.

Desde la asociación Hacendera, Miriam Tello mantiene esa misma cautela, aunque confían en el criterio de la CHD. "Claro que hay riesgo. Lo que ha estado pidiendo esta empresa es una barbaridad, pero entendemos que, si hasta ahora no ha podido sacar agua, en el nuevo reparto no les beneficiarán tampoco". En su informe la Confederación establecía que las reservas eran "nulas" y que el volumen solicitado, "incompatible". Sin embargo, explican desde la asociación ecologista, la empresa continúa con sus planes.

Hace escasos días, la asociación ecologista se enteró de que la empresa había solicitado a la sección de minas de la Junta de Castilla y León los permisos para iniciar un sondeo estratigráfico para evaluar la cantidad y calidad del agua subterránea de la zona. El diámetro de la perforación solicitado en el estudio es superior a los 250 mm necesarios para un sondeo de investigación. "Es evidente, que el objetivo final, es que sea apto para la posterior extracción de agua. Creemos que están encubriendo otra historia", opina Tello.

Desde la empresa promotora no dan explicaciones, ni sobre lo que pretenden con el pozo, ni sobre el futuro de la explotación si finalmente la CHD no incluye su proyecto entre las empresas reservadas. La macrovaquería de Noviercas en la zona de Moncayo, que la Junta de Castilla y León quiere declarar Parque Natural, no es la primera explotación de este tipo que tiene la compañía, ni la única envuelta en polémicas. Valle de Odieta ya cuenta con una macro explotación en Caparroso de 5.000, cinco veces inferior a la que hay proyectada en la localidad soriana.

Greenpeace, la asociación ecologista, lleva años denunciando las faltas cometidas en esta granja, sobre todo en materia de vertidos. Según los ecologistas, la empresa lleva acumuladas más de 10 sanciones por infracciones medioambientales en los últimos años. "Los residuos que se generan se llevan a una planta de biometanizacion y generan energía. El problema es que el excedente que sale el digestato, ellos lo llaman 'agua limpia', lo vierten a los campos de alrededor con el consecuente problema ambiental que produce", explica Tello.