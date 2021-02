Igea dice que no le extrañaría ver al líder del PSOE de Castilla y León "grabando vídeos en los hospitales como los negacionistas"

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, ha comentado este jueves que no le extrañaría ver al líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, "grabando vídeos en los hospitales como los negacionistas" y ha criticado a los que actúan como "comentaristas" sin hacer propuestas y que "sólo se dedican a decir lo mal que está todo".

Igea se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha criticado el "trumpismo del PSOE" por dudar de la eficacia del adelanto del toque de queda. El pasado miércoles, Tudanca aseguró que tanto Igea como el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, habrían preferido que el Gobierno central pidiese medidas cautelarísimas y por tanto la suspensión inmediata del toque de queda a las 20.00 para poder culparle de la evolución de los contagios. El líder del PSOE también recordó que la evolución en enero fue "demoledora" y la peor del país desde finales de diciembre. Así, recordó que las contagios aumentaron antes y después del toque de queda, mientras una vez estabilizada la curva, el aumento de la tasa de incidencia está en el 46%. Para él, el adelanto no se basó en criterios sanitarios sino políticos, con el objetivo de ocultar la mala evolución.

"No sé si es estulticia o mala fe", ha cuestionado Igea antes de recordad que comunidades gobernadas por PSOE y Podemos han pedido al Ministerio una herramienta que les permita adelantar el toque de queda. El vicepresidente ha justificado que con el cambio se evitan las reuniones sociales, las reuniones en pisos y los botellones, algo "más justo" para los hosteleros que no pueden abrir.

El vicepresidente mantiene que desde que el adelanto del toque de queda entró en vigor, el pasado 16 de enero, se han reducido ingresos hospitalarios además de la incidencia. Pero además ha justificado las cifras que sitúan a la Comunidad en los primeros puestos de contagio a la cantidad de test que se hacen, 8.000 por cada 100.000 habitantes frente los 3.000 de otras.

Igea presume de un falso marcador judicial "a cero"

Ha insistido en la eficacia del toque de queda que causa un menor daño a la economía que medidas como las implantadas en otras comunidades como el cierre de comercios a las 18.00 horas. Respecto al recurso del Gobierno, Igea ha presumido de que la Junta tiene un 12-0 judicial y ha recordado que el alcalde de Valladolid o Abogados Cristianos, no consiguieron que prosperasen sus recursos contra restricciones anteriores. Lo cierto es que el marcador del que ha hablado el vicepresidente no está a cero. El Tribunal Superior de Justicia no avaló el toque de queda que se decretó en la Comunidad 24 horas antes de que el Gobierno central decretase el estado de alarma, tampoco la suspensión de visitas en las residencias de ancianos, o el cierre perimetral en Pesquera de Duero (Valladolid).