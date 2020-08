Mañueco comparecerá en las Cortes el 1 de septiembre para informar sobre la conferencia de presidentes y el PSOE critica que acuda "a hablar de lo suyo"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comparecerá en las Cortes el próximo 1 de septiembre para dar cuenta de la conferencia de presidentes autonómicos del pasado 31 de julio. Así lo han anunciado este viernes la Junta de Portavoces de las Cortes de Castilla y León, en una comparecencia posterior al acuerdo del orden del día. En la rueda de prensa, los portavoces de los distintos grupos han informado de las propuestas y mociones que llevarán a la primera de las ocho sesiones previstas hasta final de año en el parlamento autonómico. Entre los asuntos que quedan pendientes en este nuevo periodo de sesiones que no se abordará el día 1, la presentación de un proyecto de presupuestos,. Los actuales están prorrogados desde 2018 pese a la mayoría absoluta de PP y Ciudadanos en la cámara.

Sobre esta cuestión, el portavoz del grupo mixto y líder de Podemos en la Comunidad, Pablo Fernández, ha anunciado que los dos diputados de la formación no están de momento, por la labor de aprobar las cuentas autonómicas si la Junta continúa incumpliendo con los pactos de reconstrucción de la Comunidad que los principales partidos suscribieron en junio. "Si no respetan algo como los pactos de reconstrucción, que fue histórico y un aldabonazo para el resto del país, y nos piden que creamos en su palabra, con nosotros que no cuenten", ha señalado Fernández en la rueda de prensa. "Te pueden engañar una vez, cuando te engañan dos es problema de uno mismo y no estamos dispuestos a pasar".

El líder de Podemos en Castilla y León ha criticado la actitud del Gobierno autonómico en los últimos meses, que según él, "se ha tumbado a la bartola" en lugar de articular un plan claro, por ejemplo, en lo relacionado con la vuelta a las aulas en medio de la pandemia de la COVID-19- Sobre las posibles medidas de conciliación para aquellos padres que no puedan cuidar de sus hijos si estos tienen que permanecer en cuarentena, Fernández considera que la propuesta, anunciada el pasado miércoles y ampliado el jueves por la Consejera de Educación Rocío de Lucas, llega "muy tarde" y advierte que cree que los recursos serán "insuficientes".

En su turno ante los medios, el líder de la oposición, el socialista, Luis Tudanca, ha afeado a Mañueco el motivo de su comparecencia en las Cortes. Tudanca ha considerado que el presidente acude a las Cortes "a hablar de lo suyo", de asuntos de ámbito nacional porque es un "valido" del presidente del PP, Pablo Casado. Tudanca también ha criticado el incumplimiento del pacto de reconstrucción de la Comunidad por parte del Gobierno de PP y Ciudadanos, un Gobierno, ha dicho, que "no tiene palabra porque no cumple". Los socialistas sí se abre a discutir su apoyo a los presupuestos autonómicos cuando la Junta acate lo pactado para la reconstrucción de la Comunidad. "Estamos dispuestos a escuchar", ha señalado. "El pacto por la reconstrucción está vivo, sigue vigente y tiene que cumplirlo de forma estricta".

En el pleno del martes los socialistas preguntarán a Mañueco si la Junta va a seguir adelante con los recortes en la Sanidad, "en una época en la que necesitamos mas Sanidad publica". También llevarán una Proposición No de Ley para que Castilla y León cierre los prostíbulos de la Comunidad ante la emergencia sanitaria de la COVID-19, y que el vicepresidente de la Junta y portavoz, Francisco Igea, calificó como el "colmo del cinismo" este jueves. Tudanca considera que el Gobierno autonómico no puede eludir sus responsabilidades y ha recordado que los prostíbulos son "antros donde se violan los derechos de las mujeres" donde es difícil controlar que se cumplen con las medidas contra la COVID.19. Por tanto, los socialistas piden a la Junta el cierre de los burdeles, bien aprobando la PNL o por decreto, como han hecho otras Comunidades. "Hablando de un asunto tan serio si quieren la retiramos la proposición, no se trata de medallas, pero hagan lo que tienen que hacer", ha sentenciado Tudanca.

Por su parte, el portavoz del PP en las Cortes, Ángel Ibáñez, ha anunciado que su grupo llevará al Pleno una moción para pedir a la Junta que traslade el rechazo de las Cortes al acuerdo entre el Gobierno de España y la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) sobre la cesión de remanentes de tesorería de las entidades locales al Gobierno. Mediante una PNL, el Grupo Popular quiere que la Junta se dirija al Ejecutivo "para que respete y garantice la autonomía de las entidades locales". Ibáñez ha aprovechado su intervención para cargar contra el PSOE de Castilla y León, así como contra los ayuntamientos socialistas de la Comunidad -entre ellos el de Valladolid- que en primera instancia criticaron el acceso a los ahorros municipales, pero que suscribieron el acuerdo firmado entre la ministra de Hacienda y el presidente de la FEMP, por el cual los consistorios ponen a disposición del Gobierno los remanente, para después ir percibiendo "de manera proporcional" un ingreso no financiero durante 2020 y 2021. "No han tenido problema en callar y en flexionar sus rodillas", ha espetado Ibáñez.