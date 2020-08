Castilla y León hará PCR a todos los alumnos de un aula cuando haya un positivo y prepara ayudas para contratar cuidadores a domicilio

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha detallado este miércoles en un instituto de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) cómo será la vuelta a las aulas en medio de la pandemia de la COVID-19. Entre las medidas, reducir el ratio de alumnos por aula a 22 en infantil y segundo de primaria, y a 25 en adelante, clases vespertinas de bachillerato, ausencia de actividades extraescolares en el primer trimestre, y un programa específico para la conciliación para que los padres puedan contratar a cuidadores. Este último proyecto está perfilándose y será anunciado a lo largo de la semana.

El Gobierno autonómico, al contrario que otras Comunidades no impone una vuelta escalonada ni test masivos. Todos los alumnos volverán al mismo tiempo según el ciclo y los test se harán en cada clase si hay un positivo por PCR entre los alumnos. Según el presidente de la Junta, el objetivo de apostar por la presencialidad es “garantizar el derecho a la educación”. “Estamos preparados para extremar la seguridad de toda la comunidad educativa, profesores, alumnos y padres”, ha explicado en un aula escolar abarrotada de periodistas.

Para esta vuelta a las aulas, la Comunidad ha establecido una bajada de las ratios por aula y ha contratado a un total de 800 docentes, 600 para la escuela pública y 200 para la concertada. Además se ha hecho una inversión de 75 millones de euros que podrá aumentar a lo largo del curso. La disminución de alumnos por aula queda patente sobre todo en el infantil y primera etapa de primaria, donde habrá un máximo de 22 alumnos entre infantil y segundo de este ciclo. Por su parte, entre segundo y sexto de primaria en adelante, la ratio será algo superior, 25 alumnos por aula, aunque para poder garantizarla, la Junta se abre a que se impartan clases por las tardes en el bachillerato.

Distancia de 1,5 metros y mascarilla obligatoria desde los seis años

No solo se produce un cambio en las ratios, también se han impulsado nuevos protocolos de actuación en caso de que apetezcan síntomas o contagios. “Cada centro va a contar con un equipo de organización COVID que tendrá una reducción de la carga lectiva”, ha explicado el presidente de la Junta. Estos serán los encargados de garantizar el cumplimiento de los protocolos específicos como en el comedor, en el programa Madrugadores y en el transporte. La Junta hace obligatorio el uso de la mascarilla en todos los cursos, salvo en infantil y establece la separación de 1,5 metros entre alumnos.

En el caso de que un alumno desarrolle síntomas compatibles con la COVID-19, deberán permanecer aislados en casa la persona afectada, el profesor y los alumnos en contacto estrecho con él, según estén sentados en el aula. Si este supuesto se da en infantil y primaria, toda la clase deberá permanecer en casa hasta que se hagan las pruebas a todos los alumnos, del mismo modo y solo si hay una confirmación por PCR en el resto de grupos se pondrá en cuarentena a toda el aula hasta que se hagan las pruebas.

Equipos COVID Colegios y PCR en 36 horas

Para garantizar que no se produce una disrrupción de la enseñanza, la Junta pondrá en marcha los equipos COVID Colegios, que agilizarán las pruebas PCR entre la comunidad educativa. Aunque todavía no están creados, formará parte de ellos personal sanitario, que irá a los centros o a las casas de alumnos y profesores para hacer las pruebas "en 36 horas como máximo" a todos los alumnos del aula, garantiza Mañueco, en caso de que se dé un positivo. "Así evitaremos la saturación de los centros de salud", sentencia.

La Junta ha decidido también eliminar la oferta de clases extraescolares, al menos durante el primer trimestre del curso. "Aquello que no sea obligatorio en el derecho a la educación no es lo adecuado en estas circunstancias", ha explicado. En todo caso, la Junta trabaja en lo que el presidente ha calificado como un "programa específico novedoso para la conciliación", para cuando los alumnos tengan que quedarse en casa y los padres no puedan mantenerse a su cargo. Este plan, todavía sin desarrollar, busca establecer ayudas, similares a las que se dan para cuidar ancianos, para que las familias puedan contar con cuidadores. También se va a promover las excedencias y las reducciones de jornada. "Nos preocupa mucho que no tengan quien pueda cuidarles", ha aseverado.