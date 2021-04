Tres cargos públicos de Vox en Valladolid se saltan el cierre perimetral para asistir a un mitin de Rocío Monasterio en Madrid

El alcalde del municipio vallisoletano Barruelo del Valle, Mario de Fuentes (Vox) se saltó el cierre perimetral de Castilla y León el pasado sábado para asistir al mitin de la candidata de su partido por la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, en San Sebastián de los Reyes. Junto a él, estuvieron también dos concejales, Luis Giménez Balmori, de Simancas, y José Ramón Muñoz, de Arroyo de la Encomienda.

A pesar de las recomendaciones de Vox a los ediles de otras comunidades para que no tuiteasen fotos y evitar así posibles sanciones, De Fuentes y Giménez Balmori mantienen en sus cuentas de twitter las fotos que se hizo ese día con Monasterio, con el presidente de Vox, Santiago Abascal, con la diputada Macarena Olona y con otros miembros del partido presentes en el encuentro.

El partido ha pedido en grupos de WhatsApp que los cargos de otras comunidades no difundan imágenes con su presencia en la capital "por respeto a las personas que no han podido salir de su comunidad a visitar a sus seres queridos". "Entendemos que tengáis ganas de difundirlas, pero no debemos caer en ese error", advertía. Por otro lado, Vox también indicaba en esos mensajes que las fotos y los vídeos de las campañas era una responsabilidad exclusiva del partido desde nacional y que "las provincias y municipios no pueden generar contenidos al respecto", sino limitarse retuitear. Para evitar sanciones, en el partido recuerdan "a los que hayan viajado a Madrid" que deben conseguir "un justificante laboral" para evitar la sanción y camuflar como un viaje de trabajo la asistencia a los mítines.

Apoyando nuestra causa en Madrid. La mejor candidata del mejor partido. @vox_es #YoConRocíoMonasterio pic.twitter.com/X5YhUKFGoA — Luis C. Giménez Balmori (@GimenezBalmori) April 24, 2021

Castilla y León está cerrada perimetralmente desde el 30 de octubre de 2020, si bien esos cierres se levantaron puntualmente en Navidad para facilitar desplazamientos familiares.