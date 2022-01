Arrimadas respalda a Igea en Valladolid y advierte que “a Mañueco no le va a salir bien la jugada”

Con temperatura gélida y en el patio exterior de un hotel de Valladolid, Ciudadanos sacaba pecho este domingo de todo lo logrado en el gobierno de coalición con el PP en Castilla y León y del que fue expulsado el pasado 20 de diciembre. Decenas de cargos y militantes respaldaron la convocatoria -también para la prensa pero sin posibilidad de preguntar- de la presidenta del partido, Inés Arrimadas, el exvicepresidente de la Junta y ahora candidato, Francisco Igea, y la secretaria de organización Gema Villarroel, en teoría para presentar a los candidatos, algo que no ocurrió.

Villarroel fue la primera en intervenir para asegurar que en el PP "han asegurado sus sillones y han dinamitado un pacto por intereses partidistas". Pero, aunque Ciudadanos está fuera del Gobierno de Castilla y León por decisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, no faltaron las continuas referencias al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y al ministro de Consumo, Alberto Garzón, centro de todos los ataques por manifestar en The Guardian que la ganadería intensiva no es buena y que produce carne de mala calidad.

Arrimadas celebró que la "sala" estuviese "a reventar" porque demuestra que en Ciudadanos hay "ganas y amor" por Castilla y León, una Comunidad que sea "utilizado" para entrar "como peón en la Moncloa o solucionar problemas internos". La presidenta del partido ha recordado que toda su familia proviene de Salmoral, en Salamanca y que le duele "porque Castilla y León no puede ser el trampolín de nadie". Así, ha vaticinado que "Mañueco se va a llevar alguna sorpresita" porque "su jefe" le ha obligado a convocar elecciones "para tapar la victoria de Ayuso" y "Castilla y León no es Madrid y Mañueco no es Ayuso".

Pero sus críticas no han sido sólo para el PP, que según Arrimadas, junto al PSOE "son partidos que no creen en la igualdad de los españoles y ha apuntado a "lo que hace el Partido Socialista en Cataluña, Baleares o la Comunidad Valenciana, y lo que hace el PP en Galicia o votando a favor del cuponazo".

"Todo es suceptible de empeorar", ha advertido, porque "las fuerzas se van a los extremos". "Mañueco no ha convocado porque tenia miedo de que el gobierno se rompiera sino porque tenia miedo de que Ciudadanos siguiera exigiendo después de más de 30 años en su cortijo".

"A Mañueco se le ha cogido con el carrito del helado, esta jugada no les va a salir bien, ya está bien de que miren el mapa y cojan a Castilla y León como estrategia de poder, eso es digno de Sánchez, es lo que hizo con Illa, que quitó a un ministro de sanidad para forzar las elecciones en Cataluña", ha reivindicado. Además de destacar los resultados logrados por Ciudadanos mientras formó parte del Gobierno de coalición, como la "mejor vacunación" de España, la mejor consejera de Sanidad o su transparencia, ha subrayado que el PP "no lleva ni dos semanas" gobernando en solitario "y ya se han dejado de publicar los contratos en el portal de transparencia.

"Este ha sido un buen gobierno que cumplía con el acuerdo, exigente pero realista, y ahora tenemos la labor de levantar ese acuerdo para no volver al conformismo de los últimos 35 años", ha dicho la presidenta del partido que favoreció que el PP siguiese al frente de Castilla y León sin ofrecer la posibilidad de pacto al PSOE, que ganó las elecciones en 2019.

Según Arrimadas, el PP no quiere "luz y taquígrafos" porque quiere "seguir utilizando esta tierra como si fuese un cortijo". Esta es la candidatura que dice lo mismo en todos los rincones, que no miente para justificarse delante de su jefe. En este momento tenemos el peor gobierno de la historia de España. El PSOE está en quiebra moral por permitir las marchas de la infamia de ayer , necesitamos una alternativa a eso", ha reclamado. También ha arremetido contra Garzón porque "ha dicho que España exporta carne de mala calidad", por lo que es necesario "ir a las urnas a castigar la mentira y a premiar la verdad, a castigar a los politicos que no han trabajado en su vida fuera de la política, a premiar a los que tienen una carrera y la apartan unos años".

Después los dos últimos años con una relación tirante, Arrimadas ha respaldado a Igea con un "querido Paco, compañero, a por todas en estas elecciones".

El discurso de Igea a arrancado con la defensa de la libertad que parte de la verdad, porque según él, en Castilla y León no la habido en las últimas tres semanas. La anécdota del acto ha sido un fallo en la megafonía que ha provocado que mientras Igea instaba a "eliminar barreras" una voz advirtiese: "primero debes desactivar el modo avión". "El Falcon lo hemos dejado ahí atrás", ha bromeado.

Igea, que además de vicepresidente y portavoz de la Junta era consejero de Transparencia, ha incidido especialmente en ello, reconociendo que la transparencia es incómoda, hasta el punto de que alguna vez sus asesores de comunicación se quejasen de la "puta transparencia", no siempre beneficiosa para el gobierno.

"Abrimos nuestras agendas, publicamos todas las subvenciones, porque esa es la manera de acabar con el clientelismo, cuanto más te miro, mejor te portas", ha dicho. También ha sugerido que se busquen las agendas de los altos cargos ahora. "Hemos traído tanto cambio que no lo han podido soportar", ha señalado.

"Mañueco es un hombre temeroso de dios, manso, que sabe cumplir órdenes, que sabe obedecer, es que lo dicen ellos todos los días, abran los periodicos, esto es un peldaño, un trampolín, y a esos yo les digo que esta tierra ni se pisa ni se salta, ya está bien", ha aseverado. Respecto a la postura de Mañueco como "escudo contra el sanchismo", ha recordado que "no todo se puede atribuir a Sánchez, porque antes de él en Castilla y León ya existía la despoblación, los problemas en la Sanidad, la corrupción y el clientelismo".

"No se tomen un chupito cada vez que el presidente diga sanchismo, no lo hagan, no van a aguantar una semana", ha recomendado. "Esto no lo ha frustrado Tudanca, lo ha frustrado Mañueco", ha subrayado.

Igea también se ha referido a Vox, como "los hijos gamberros" de la derecha y "con candidatos de un bufete que se ha dedicado a defender cargos del PP y que se van a dar un paseo a caballo por la finca". " Ellos son la derechita cobarde, viven del miedo, del miedo al diferente, tanto miedo como el que hay en los tuits borrados", ha dicho en referencia al candidato de Vox y sus tuits contra el feminismo, los inmigrantes o la homosexualidad.

Del PSOE ha dicho que es el partido más conservador que existe y que tiene un lema: "tranquilo Luis (Tudanca) que de la oposición no te echan". Además ha calificado a Tudanca como el mejor defensor de las políticas del expresidente Juan Vicente Herrera. Ha finalizado con una advertencia que hacían las madres espartanas: "Volveremos con el escudo o sobre él, así va a acabar esta campaña".