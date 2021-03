Ciudadanos ratifica su negativa a la moción de censura en Castilla y León y acusa al candidato socialista de "romper" su grupo parlamentario

Ciudadanos ratifica su negativa a la moción de censura en Castilla y León, que el PSOE ha presentado contra el gobierno en coalición del PP y Ciudadanos y ha acusado al candidato socialista, Luis Tudanca, de "romper" su grupo parlamentario, aunque hace diez días aseguraban y escenificaban su "unidad" y que eran "una piña". Tres días antes de la moción de censura, su portavoz adjunta, María Montero, abandonara el Grupo Parlamentario Ciudadanos en el que "unos pocos deciden por todos".

De hecho, el portavoz del grupo parlamentario Ciudadanos, David Castaño, ha mantenido que Ciudadanos tiene 12 procuradores, a pesar de que Montero no ha dejado su escaño al abandonar Ciudadanos, si no que ha pasado a ser no adscrita, por lo que Ciudadanos pidió su acta a la diputada autonómica, quien se negó.

David Castaño ha pedido al PSOE que les deje "morir en paz". "¿No quieren a Ciudadanos? Pues no nos quieran, pero no nos hagan lo que nos han hecho. A lo mejor no estaba usted metido en esto, le han podido meter en un 'embolao', pero no haga usted este discurso", ha instado.

"No he visto jamás que me pidan el voto insultándome", ha reprochado el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, David Castaño, quien ha acusado a los socialistas de 'insultarles' a diario, "vejándonos porque no le hicimos presidente" cuando el PSOE obtuvo la mayoría de votos en las elecciones en 2019, pero insuficientes para poder gobernar en solitario.

Esta decisión de apoyar al PP ha derivado en un "trauma" para el PSOE, cuyo líder "desveló mensajes y comentarios del señor Igea": a finales de 2019, Tudanca aseguró que Igea sospechaba en mayo que sus compañeros de Ciudadanos le "pinchaban el teléfono" y "le ponían detectives". "Si alguna vez habla conmigo, no estaré jugando con los procuradores al 'alguien ha matado a alguien...'", ha prometido Castaño, después de que los socialistas aseguraran que habían hablado con algunos representantes de Ciudadanos, pero no concretaran quiénes eran.

Castaño se ha preguntado si Tudanca "asumirá el fracaso" si la moción de censura no tiene éxito. Salvo sorpresa de algún díscolo, el PSOE no obtendrá el suficiente número de votos para que triunfe la moción de censura. Para el portavoz de Ciudadanos, el candidato socialista ha conseguido dos "hitos históricos": la primera moción de censura en Castilla y León y "mayor desgaste en dos semanas que el gobierno de Junta de Castilla y León en un año de pandemia". "Nos separa un abismo. Si esta es su idea de cambio, hoy le digo sin miedo a equivocarme: hicimos bien en no pactar con usted", ha recalcado Castaño.

"Se han pasado horas vejando a mi grupo parlamentario, metiéndose con él, y eso que necesitan nuestros votos. ¿A qué nos ha traído hoy? ¿Por qué nos ha sentado hoy a todos?", se ha preguntado en el pleno de las Cortes este lunes. Castaño ha acusado a Luis Tudanca de hacer una oposición "inútil" en los últimos dos años y ha afeado a los socialistas que "insulten de manera desproporcionada e inmoral a la consejera de Sanidad en plena pandemia, comparándola incluso con un médico nazi" o "aporreen" en sus escaños cuando la única procuradora de Vox habla de feminismo. "Cuando unas compañeras de nuestro partido fueron abucheadas, nos dijeron: 'os lo merecéis'", ha criticado el portavoz de Ciudadanos.

"Hay muchos dirigentes de Ciudadanos que no quieren decir en público lo que me dicen en privado"

El candidato socialista ha reprochado a Ciudadanos su apoyo al PP en Castilla y León y ha recordado en varias ocasiones que en la campaña electoral de 2019 prometiera "cambio" y pactó finalmente con los populares. "Lo incomprensible es que les mantengan aquí", ha rechazado. Tras la negativa de Ciudadanos, Tudanca les ha pedido a los procuradores de Arrimadas que no les vuelvan a decir "en privado": "'Nosotros no queremos, pero es que el señor Igea... ya saben"'.

Luis Tudanca ha asegurado que le hubiera gustado tener una reunión "transparente y leal" con Ciudadanos, "pero saben que no se han querido reunir formalmente nunca con nosotros. Porque ni siquiera para eso son valientes". "Ya me hubiera gustado que nos dijeran en voz alta, con luz y taquígrafos lo que nos dijeron en privado. Hay muchos dirigentes de Ciudadanos que no quieren decir en público lo que me dicen en privado", ha insistido el líder socialista.

El candidato, que fracasará previsiblemente en la moción de censura, ha reconocido que no pidió una reunión al portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León porque no tenía "ninguna esperanza". "Ya sabía yo que iba a hacer todo lo posible para que siguiera gobernando el PP", ha afeado.