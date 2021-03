Ciudadanos Castilla y León escenifica que son "una piña" en contra de la moción de censura del PSOE. En una comparecencia de todo el grupo parlamentario (7 procuradores presenciales y el resto por zoom, salvo el procurador burgalés José Ignacio Delgado Palacios -que está ingresado por coronavirus-), Ciudadanos ha dado este viernes una rueda de prensa "urgente" para "confirmar" que el grupo parlamentario está "muy unido"; "una piña" y asegura que están "centrados" en la gestión diaria de la pandemia y de Castilla y León.

Esta es la tercera rueda de prensa que da Ciudadanos -la cuarta si contamos la del jueves de Igea y Mañueco- en tres días: primero -el miércoles-, una de los portavoces del Grupo Ciudadanos y del Popular; el jueves, la coordinadora de Ciudadanos en la comunidad, Gemma Villarroel, y la de Mañueco e Igea; y este viernes, una nueva de Ciudadanos que protagoniza de nuevo Igea aunque se esperaba la intervención del portavoz del grupo parlamentario, David Castaño. Eso, sin tener en cuenta las intervenciones de Inés Arrimadas al respecto, en las que siempre ha rechazado apoyar al PSOE en Castilla y León.

"Lo hemos demostrado muchas veces. Lo hemos dicho muchas veces, lo vamos a volver a decir otra vez: cumplimos lo que firmamos. Vamos a votar no a la moción de censura -impulsada por el PSOE-", ha insistido el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, David Castaño, que poco después de su breve intervención ha dado paso al vicepresidente de la Junta de Castilla y León y portavoz del gobierno autonómico, Francisco Igea. Preguntados por la posibilidad de que algún procurador de Ciudadanos apoye al PSOE, Igea ha asegurado que esa pregunta 'ofendía' a sus "compañeros" de partido. "Estamos todos aquí", ha respondido Igea.

"Entiendo que hay personas que quizás no quieran confiar en nuestra palabra, es que ya no sabemos cómo decirlo. Este grupo, en todo este tiempo que hemos estado juntos, nos hemos comportado igual. No vamos a apoyar la moción de censura", ha subrayado Castaño.

Francisco Igea ha respondido a las preguntas de los periodistas -salvo que Castaño fuera interpelado específicamente- y ha protagonizado la rueda de prensa de Ciudadanos para respaldar su gobierno en coalición con el Partido Popular. "Nada de lo que ocurra fuera de aquí nos afecta, porque somos gente de palabra. El acuerdo -con el PP- se va a cumplir y lamento decirle a Tudanca -PSOE- que nuestro voto va a ser 'no'", ha reiterado Igea, que ya dio este jueves una rueda de prensa conjunta con Mañueco para respaldar el gobierno de la Junta. "Demostramos gran lealtad a nuestro gobierno, no al gobierno del PP", ha suscrito Igea.

Después de que Arrimadas haya convocado a la Ejecutiva de Ciudadanos para el lunes, Francisco Igea ha pedido al partido "que tome las decisiones necesarias para conseguir que este partido sea cada vez más grande, más unido y sea cada vez más fuerte". En resumen, "que sea aquello para lo que miles de personas nos votaron y se unieron a este partido con ganas de cambiar la sociedad". "Esperamos que nuestro partido tome las decisiones adecuadas, que hagan que Ciudadanos deje de perder militantes y esté más cohesionado", ha reclamado Igea, que en las primarias de Ciudadanos se presentó contra Inés Arrimadas.

Además, el vicepresidente de la Junta ha asegurado que Ciudadanos es "más necesario que nunca". "Nuestra tarea es hacer que este partido crezca y se haga más grande, que se defina por sus políticas. Estos 12 procuradores representan lo mejor de la política Están para cambiar las cosas, no para servirse", ha insistido Francisco Igea, quien se ha mostrado "orgulloso" de ellos.

"La realidad es esto que ven ustedes aquí. No puede uno confundir la realidad con ensoñaciones, sueños y deseos personales", ha recalcado Francisco Igea en la rueda de prensa de Ciudadanos, quien ha asegurado que espera que la gente en el partido y lCastilla y León entiendan "que no hay nada que sea ajeno a esta Comunidad que vaya a afectar al gobierno".

Estas declaraciones se producen días después de que el PP y Ciudadanos cerraran filas y pidieran al PSOE que "abandonara toda esperanza" relativa a la moción de censura y de que el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente, Francisco Igea, escenificaran su unidad y de que Mañueco asegurara que "confiaba" en las personas que representaban a Ciudadanos en el gobierno y en las Cortes de Castilla y León.

Además, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado en varias ocasiones que Ciudadanos votará 'no' a la moción de censura del PSOE en Castilla y León. El Grupo Socialista necesita al menos seis procuradores para que salga a delante, se dan por seguro los dos de Podemos-Equo, por lo que harían falta cuatro de Ciudadanos; o dos de Ciudadanos si la Unión del Pueblo Leonés y Por Ávila apoyaran a los socialistas.