PSOE de Castilla y León pide una reunión con Arrimadas antes de la moción de censura

La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, ha pedido una reunión a Inés Arrimadas y el líder de su partido en esta comunidad, Luis Tudanca, para explicarle a la presidenta de Ciudadanos de primera mano la propuesta de la moción de censura socialista. Según Sánchez, la líder de la formación naranja está siendo "engañada" tanto por su partido en Castilla y León como por el Partido Popular. Los socialistas se ofrecen a entregarle un dossier con todos los casos de corrupción en los que están inmersos los 'populares'.

"Usted llega el lunes a Sicilia y León", ha ironizado la socialista. En ese encuentro, que se produciría aprovechando un encuentro entre Arrimadas y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco en Valladolid, el PSOE castellano y leonés, detallaría a la líder naranja los motivos de la moción de censura, así como las razones por las que está siendo engañada. Según Sánchez, al contrario de lo que ha defendido Arrimadas en las últimas horas, el PSOE de Castilla y León nunca ofreció la presidencia de la Junta a Francisco Igea u a otro candidato de Ciudadanos en 2019.

Para Sánchez el apoyo de Arrimadas es "determinante para que la moción prospere". En esta comunidad, el PSOE necesita al menos 6 procuradores para que salga a delante, se dan por seguro los 2 de Podemos por lo que harían falta cuatro de Ciudadanos. Sánchez ha evitado hablar de transfuguismo y ha apelado a la responsabilidad de los 12 procuradores de Cs: "Nos debemos a nuestros partidos, pero primero a nuestra tierra", les ha interpelado.

Sanchez ha confirmado que continúan tanteando a los parlamentarios autonómicos de otras formaciones Este jueves se produjo un encuentro entre Luis Tudanca y el procurador de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y el de la formación Por Ávila. Sin embargo, la secretaria no ha desvelado encuentros o reuniones con procuradores de Ciudadanos. "No les voy a contar lo que estamos haciendo en privado", ha subrayado. "Tanto si ha habido contactos en Castilla y León como con la dirección nacional, ni los vamos a contar ni los vamos a dejar de contar. Invitamos a los representantes de ciudadanos en Castilla y León a, si no se sienten capaces de decir la verdad, callar", ha remachado.